外媒：中联油再度大手笔囤积中东原油 或用于战略储备

据外媒周四(4月30日)报道，中国最大能源公司中石油旗下的交易部门——中国联合石油趁着2014年末油价暴跌的机会，在去年10月囤积了大量中东原油(59.72, 0.09, 0.15%)，创下新高。现在随着原油价格即将创下2009年以来的最大月度表现，该公司又开始了另一波的大肆采购行动。

据外媒对中联油交易员的调查显示，中国联合石油本月在新加坡交易平台上购买了48船(即2400万桶)定于6月交割的原油。这一数据超过了中联油在去年10月的购买数量。据McGraw Hill Financial Inc.旗下Platts的数据，中联油去年10月共购买了47船原油。

新加坡交易平台上由交易、买盘和卖盘决定的基准大宗商品价格应用于全球交易中。中联油今年4月在该平台上的购买量是中国炼油商每日消耗量的两倍。中国原油加工速度上月创下新高，预期今年晚些时候会有更多的可用储能用于战略储备。

FGE驻新加坡的高级石油顾问Tushar Tarun Bansal接受电话采访时表示，“中国炼油商加工速度预期仍会维持高位，保持每天超过1000万桶原油的速度。按照这样的加工速度，这些原油可以很容易就被消化掉。”