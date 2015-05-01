真的只因初请数据好？揭露周四金价暴跌幕后共犯

国际金价周四(4月30日)曾一度暴跌近30美元，并触及1177美元/盎司的低位，几乎抹平了年内所有涨幅。分析师指出，债券收益率走高、美国初请数据靓丽以及机构获利了结和月底调仓是当天金价下跌的主要诱因。

周四金价遭到初步抛售是在纽约时段盘初，当时公布的美国周度初请失业金数据创新15年来新低，抛售触发了一连串技术性卖盘，最终导致金价暴跌2%。

盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人Ole Hansen表示，尽管周四金价跌势惊人，但实际上周三(4月28日)已经能够看出略微的下跌端倪，因为当时金价始终无法突破1221美元的关键技术阻力。

Hansen称，“本周金价就像坐上过山车，因为周四的这场暴跌，金价几乎回到了原点。同时，黄金未受美元疲软支撑也令市场丧失大部分信心。”

他补充道，“美联储周三政策声明再度强调，未来何时升息取决于经济数据的改善情况。正好周四的初请失业金数据格外靓丽，显然一下子就抓住了市场的神经。”

美联储周三政策声明显示，决策者承认美国一季度经济“放缓”，但只是因为暂时性因素。尽管美联储并未排除6月加息的可能，但绝大多数经济学家和分析师都认为之前公布的一系列主要经济数据不足以促使6月加息成为可能。周三的美国一季度GDP仅增长0.2%,远不及预期的1%。

Walsh Trading商业对冲部门主管Sean Lusk指出，“周四金价的下跌有些过度，市场显然太关注初请单个数据的影响了。初请数据不能说明一切，况且下周市场还将迎来更加重要的4月非农就业报告。”

Lusk补充道，“实际上近日金价下跌的元凶是疲软的实物金需求，同时，交易员月底获利了结以及调整仓位也是原因之一。”

Telvent DTN高级分析师Darin Newsom则认为，目前金价依旧没有脱离1174-1220美元的震荡区间。