黄金大溃败多头仓皇逃窜 初请给力A股煽风点火

本周初请失业金人数表现大幅好于预期，能更好衡量就业市场趋势的四周均值表现也十分抢眼；表明3月非农就业人数的下降可能只是天气原因造成的异常，佐证美国就业市场正在不断改善，且在未来一段时间内此种强劲态势可能持续。

现货黄金周四(4月30日)纽约时段再次上演奇迹般的过山车行情，盘中暴跌逾30美金，初请人数表现远好于预期，令处于四面楚歌中的美元指数暂时转危为安，另外美联储青睐的美国劳工成本指数年率达到2008年第四季度以来最高水平，这与初请数据一起给予黄金多头以承重一击。

北京时间晚间20:30至22:00之间，COMEX 6月黄金期货合约累计成交量达到77214手，短短90分钟合计约成交240吨、总价值超90亿美元的密集卖盘，打压黄金价格一路走低。

汇丰银行(HSBC)分析师James Steel表示，“美联储今年何时升息是黄金市场最为关心的问题，也是金价承受的最大压力。”

交易员们认为，由于金价没有能够维持住三周最高水平，因此可能会进一步下行。

MKS的交易员Jason Cerisola表示：“1215美元/盎司的水平形成了可观的阻力，美元的下跌本应该使该水平被测试，但这一水平很大程度上压制了市场。”

初请助美元突出重围 大溃败后暂时转安

美国劳工部公布的数据显示，美国上周季调后初请失业金人数为26.2万人，创2000年4月15日以来最低，预期29.0万人，前值29.5万人。

路透社评论称，本周初请失业金人数表现大幅好于预期，能更好衡量就业市场趋势的四周均值表现也十分抢眼；表明3月非农就业人数的下降可能只是天气原因造成的异常，佐证美国就业市场正在不断改善，且在未来一段时间内此种强劲态势可能持续。

著名金融博客Zerohedge指出，本次初请是劳工部统计初请数据以来的历史第二低位，市场显然相信足够强劲的就业市场表现将推动美联储“很快加息”。

苏格兰皇家银行评论指出，此次美国劳工成本指数季率上升，推动其年率达到2008年第四季度以来最高水平，作为美联储亲睐的指标之一，其或将因此认为美国已经越来越接近充分就业。[劳工成本指数为雇主在雇用劳工时所产生全部费用，被美联储用来衡量薪资和奖金，是美国宏观经济模型(FRB/US)组成因素之一。

一季度GDP环比增长仅0.2%，令市场预计美联储已完全排除6月加息的可能性，而初请数据标志着美国就业状况不仅回到2008-09经济大萧条前的水平，还创下15年新高。摆脱天气影响后，美联储最关注的就业市场复苏可能比预计的要更强势。

美国续申失业金人数同样表现乐观，环比下降7.4万人，至2000年12月2日以来最低。

初请人数在过去八周内稳定在30万以下，渣打银行经济学家Thomas Costerg称，“美国就业状况良好，市场非常具有弹性。”

彭博新闻社对经济学家的调查结果显示，最乐观的经济学家给出的预测也高于实际数字，为27.5万人。

美元大跌百分之三后 超高净值客户依然青睐

美元最近的日子似乎不好过，汇价自4月来已经累计跌去了3%。不过，市场中仍有人对美元情有独钟。瑞银集团(UBS)表示，尽管买美元如今在外汇市场已经过气，但最富有的瑞银客户仍在这么做。

瑞银为超高净值人士服务的首席投资官Simon Smiles说，在美国决策者淡化了一季度经济放缓的意义后，该行预计美联储2006年以来的首次加息将出现在9月。

Smiles称，“美联储加息之举将与当前现状形成鲜明反差。以推出量化宽松计划的欧洲央行为首，今年至少有20家央行放松了货币政策。”

美元指数4月份下跌了3%，为创下最长连涨纪录的此轮涨势划上了句号。在一季度经济几近陷入停滞之际，美联储在为期两天的会议于周三结束时并未提供何时加息的任何线索。

“在与我交流过的客户那里，美元还是很受青睐的。”Smiles周三(4月29日)在采访中表示。“我们并未因为美国GDP数据疲软而改变对美元的战略性增持立场。”

Smiles称，由于美元可能在未来三个月里走强至1.02美元兑1欧元，瑞银眼下建议客户把美元配置比例维持在高于他们追踪的基准指数所建议的水平。

尽管美元短线走软，市场中仍有相当一部分观点认为美元将在下半年“王者归来”。

凯投宏观（Capital Economics）经济学家Julian Jessop指出，2015年接下来的时间，美元料再度走强，美元指数将重回自2014年中旬以来长期涨势。

Jessop认为，因此虽然美国一季度GDP数据疲软，但这并未改变我们认为美元年内接下来将再度走强的观点。尤其坚持预计欧元/美元将重新跌回平价。

A股火爆抑制黄金价格

近期中国的黄金需求再度吸引了商品分析师的注意，但这次理由并不乐观。据香港统计局周二(4月28日)公布的数据，中国内地3月从香港进口的黄金规模降至61.8吨，环比下降7%，同比更是大跌23%，且录得连续2个月下滑。

不过，分析师也指出，近期中国内地从香港进口的黄金规模下滑部分是因为内地可以从国际上直接进口更多的黄金所致。瑞银集团(UBS)称，根据瑞士海关的数据，3月瑞士向中国内地出口了46.4吨黄金，可见需求仍然强劲。

瑞银分析师称，“过去6个月，中国大陆从香港及瑞士的月均黄金进口约在100吨。尽管该数字比较稳定，但并不足令黄金投资者感到兴奋。”

此外，展望未来，瑞银认为，中国的实物金需求可能因股市的飘红而大打折扣，因为火爆的中国股市正持续吸引着投资者的瞩目。

瑞银分析师表示，“香港恒生指数和上证综合指数均创触及纪录新高，由于过去两年金价的表现疲软，且缺乏明确的价格趋势，投资者自然更愿意离开金市，并转战股市。”

汇丰银行(HSBC)分析师也赞同这样的观点。他们认为，中国黄金需求很可能因为投资者都去买股票而遭到打击。不过，汇丰仍对黄金抱有乐观态度，并称需求将足够强劲，以支撑金价。”

汇丰银行表示，“尽管中国的黄金需求已经从2013和2014年初的白热化水平降温，但仍可支撑价格。此外，如果未来中国股市大跌，会鼓励投资者重返金市。”