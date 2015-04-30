人民币兑美元走势震荡 客盘购汇抵消美联储声明影响

周四(4月30日)盘中人民币兑美元即期现多空拉锯，客盘购汇扭转盘初升势。周四中间价接连6个交易日上调，已至4个多月新高，美联储政策声明仍暗示不会很快加息压制美元。

美元/人民币询价系统午盘报6.2049，周三收报6.1997。美元/人民币央行中间价为6.1137，周三中间价为6.1169。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.2700/6.2750，周三尾盘为6.2675。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.2078/6.2098，上一交易日尾盘报6.2006。

交易员指出，日内走势主要受客盘购汇与美元空头回补影响，银行自营交投情绪不高，前期强势的大行结汇日内却未曾见到。

他们并称，偏鸽派的美联储政策声明令隔夜美元指数失守96关口，提振今日中间价再创去年12月17日以来新高。但人民币后市方向仍不明朗，预计短期仍将在6.18-6.22元区间震荡。在不足1%的区间窄幅震荡情况下，日内走势出现反复亦为正常现象。

交易员称，美元指数下跌，中间价尾随行情，“但即期市场好像感觉不太给力。”

GDP数据出炉后几小时，美联储发表政策声明称，经济放缓可能只是暂时的，但仍暗示不可能很快加息。美联储政策声明显示，将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。

另一股份行交易员认为，一季度数据无论从贸易还是客盘结售汇的变化来说，都是支撑人民币中短期内小幅贬值，之前一直没有贬值是因为央行在市场上大量抛售美元。这种维稳不是一个可持续的方式，人民币对美元近期或将小贬，但前提是央行不大幅度干预。

国际汇市方面，欧元周四亚市全线上扬，因通缩担忧缓解提振德国公债收益率走高，此外对美国经济复苏形势的忧虑暂时打压美元。

北京时间12:45，美元/人民币报6.2015。