银矿商“杀入”黄金业务 “淘金”OR“慢性自杀”？

自2011年来银价大跌68%，原本依赖白银业务作为主要收入来源的矿商，愈来愈多把业务分散到黄金领域，买下待价而沽的金矿，寻觅更多可买的对象，这股趋势也带动了贵金属板块的并购交易。

Silver-Investor.com网站创办人David Morgan指出：“像我自己这种真正特别钟爱白银的投资者，比较青睐纯粹经营白银的公司。依赖白银的比重越高越好，但你必须能够忍受风险。”

尽管银价走势通常追随金价起伏，但银价的波动性更大，因为市场规模小很多。因此，当金价上涨时，银价涨势通常表现优于金价；而当金价走低时，银价表现又更加疲弱。

根据BMO Capital Markets资料，自2009年以来，大型银矿商的黄金年产量已平均提高19.4%，达到200万盎司，这造成他们在黄金生产方面的增速快于原本的黄金矿商。同期大型黄金矿商的黄金产出仅为年平均2.8%。

分析师指出，若这种趋势持续，则全球黄金产出势必会增加，则需求没有明显改善的情况下，这将令金价承受更大下行压力。尽管黄金价格表现优于白银，但自2011年起金价也跌去近40%。

此外，大型黄金矿商为了削减成本和债务，卖出旗下较小的非核心生产业务，这也加剧了上述趋势。

在生产从白银转向黄金的过程中，大自然本身的特性也是一个因素。大型的高品质银矿储藏向来稀有，并且正变得日益罕见。迄今，约有70%的白银都是在铜、黄金、铅和锌矿的生产中得到的副产品。

“对于所有还在生存的银矿公司而言，我不认为他们能勘探出足够多的矿藏来维持白银产量和替换旧有矿产。白银矿商正转变为全面的贵金属生产商，因为他们不得不这样做。矿商纯粹生产白银的日子已经过去了。”

正确的行动

近期白银矿商进行的数笔金矿并购案包括，总部在美国的Coeur Mining (CDE.N)从Goldcorp (G.TO)手中买下位于南达科他州的Wharf金矿，Silver Standard Resources (SSO.TO)从Goldcorp and Barrick Gold Corp (ABX.TO)手中买入位于内华达州的Marigold矿。

全球最大的银矿商--总部在墨西哥的Fresnillo Plc(FRES.L)去年也加大对黄金的投入，向纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)买断双方旗下墨西哥合资黄金企业的股权。

“如果我们未来寻求并购，(白银和黄金)两者都会考虑，”Silver Standard负责业务开拓与策略的副总裁John DeCooman说。

该公司数据显示，主要是由于收购了Marigold，Silver Standard的白银业务营收比重从2013年的91%降至2014年的39%。黄金营收比重则从零升至53%。

BMO估计，今年银矿商的白银业务营收比重将只有51%，低于2011年时的67%。

近几年来白银需求持稳，因银币银条收集以及电子设备方面的需求减弱，而珠宝首饰方面需求增加。过去10年中，数码照相技术的出现也降低了这一领域对白银的长期需求。汤森路透GFMS预测，今年白银实货消费量料达到10.2亿盎司，高于去年的10亿盎司。

大型基金经理人对银矿商分散押注的举动，通常抱持同情的态度。

“不论他们开采的是银矿、金矿或者两者都有，对我而言并没有差别。重点是矿产的品质与公司的状况，而非大宗商品本身，”Van Eck Global投资组合经理Joseph Foster表示。Van Eck Global为贵金属行业最大的机构投资者之一。

尽管银价走势通常追随金价起伏，但银价的波动性更大，因为市场规模小很多。

因此，金价上涨时，银价涨势通常表现优于金价；而当金价下跌时，银价表现又更为疲弱。

不过并非所有人都认为矿商的多样化经营是合理的。

温哥华First Majestic Silver Corp(FR.TO)执行长Keith Neumeyer表示，在银价相对于黄金接近历史低点之际买进金矿毋宁是“荒谬的”。该公司在墨西哥拥有五座银矿场。

“他们应该买的是白银企业。或者黄金公司应该买进白银，”Neumeyer表示，“如果等到银价走势再起时，他们将后悔当初的决定。”