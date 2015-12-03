最新黄金、白银走势及前景分析

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周三(12月2日)报告中写道，隔夜离岸市场上现货黄金开始走低，开于1061.25/1062.25美元/盎司(同时也是时段内高位)。金价盘中加大跌势，并创2010年2月以来最低水平。相反，因美联储官员讲话提振本月加息预期可能性，美元则创12年半高位。金价最终收低于1054.50/1055.50美元/盎司水平。

白银隔夜大幅走低，开于14.04/14.09美元/盎司。盘中最高触及14.08/14.13高位，随后下行跌破14美元/盎司关口，并创近六年低位13.91/13.96美元/盎司。在大幅下挫后，白银盘尾收复部分跌势，并最终收于开盘水平14.02/14.07美元/盎司下方。

从技术面上来看，黄金收低于1055美元/盎司，完全抹去了过去两个交易日涨幅。目前黄金1050上方附近挣扎。我们认为，黄金目前可能处于自2011年1921高位以来下行修正趋势中的最后一波大型跌势。目前下方支撑看向1044(同时也是第5浪长线上升趋势中的第4浪底部)。预期黄金将在此尝试构建底部，并可能自此开启真正意义上的反弹。若黄金一旦筑底完成，则距离反弹至10月中旬高位1191路程中很难遭遇真正阻力。

现货黄金日线图

白银收低于14.02美元/盎司。白银自10月末16.37高位跌至目前水平，其跌势也是十分生猛。白银整体技术结构维持看跌，下方关键位于12.45(2009年低位)。预期白银短线跌势将在13.90附近获得暂时获得支撑，但也很难预期该支撑将一直保持完好。预期白银上行反弹，则上行测试16.37阻力则可能或难遭遇阻力。

现货白银日线图