美指距新高一步之遥 原油、白银低位震荡

行情回顾：

总观原油昨日走势，呈倒V型形态，亚盘略走低，欧美盘强势上拉，美盘尾段尽吞涨幅，美原油昨日收盘小跌0.22%。

伦敦银昨日收十字星线，开盘走低，盘中走高，尾盘回落，呈震荡走势，收盘14.07美元。

基本面：

北京时间12月1日，国际货币基金组织（IMF）执行董事会在华盛顿总部召开会议，正式同意将人民币纳入SDR（特别提款权）货币篮子，决议将于2016年10月1日生效。人民币与美元、欧元、日元和英镑并列，成为SDR货币篮子的第五种货币，也是首个纳入SDR的新兴市场货币。

IMF主席拉加德表示，将人民币纳入篮子是中国融入全球金融体系的重要里程碑，人民币已经达到“自由使用”的标准。同时，她表示IMF将继续监控SDR五大国的标准符合状况。据IMF官方文件显示，人民币在SDR篮子中的比重将为10.92%，美元为41.73%，欧元为30.93%，日元为8.33%，英镑为8.09%，人民币将成为SDR篮子中比重仅次于美元及欧元的第三大货币。

据路透报道，油价周一走低，逆转此前涨势，因一项调查预估，欧佩克11月产油量增加，以及美元走强重压对以美元计价商品的需求。美国政府数据显示，尽管钻井平台数量稳步减少，但美国9月页岩油产量未见明显减少，令油市雪上加霜。

此外，在近月合约将在收盘时到期之际，美国汽油期货和超低硫柴油期货重挫，进一步加重了市场的利空基调。北京时间12月1日凌晨，美国能源信息署（EIA）公布的数据显示美国原油需求同比大幅减少，国际油价持续走低。

德国陆军参谋长福尔克尔•维克尔（Volker Wieker）周日称，德国正计划部署一支1200人的军队帮助法国打击在叙利亚的“伊斯兰国”IS极端分子，这将成为二战后德国在海外规模最大的一次军事部署。

维克尔是在周日向德国《星期日图片报》宣布这一消息的。按照德国国防部计划，派遣的德国士兵将为军舰和侦察机提供后勤支持，而不是直接作战。

操作建议：

齐鲁油昨日收长上影线的K线，而今日的开盘走高表明再次试探多头力量，但多头并没有坚实基础，今日操作建议：1980附近转弱做空，止损2005。

受美指走低，齐鲁银今日亚盘走高，从日线上分析，3342的高点下跌之后，缺乏一个强力反弹需求，今日可以尝试逢低做多，2900附近做多，止损20个点。

关注数据：

17:00 欧元区 11月制造业PMI终值

23:00 美国 11月ISM制造业PMI



