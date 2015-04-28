FED决议前草木皆兵 金价疯涨背后的逻辑解读

周一金融市场上表现最诡异的无疑是贵金属市场，金价纽约时段早盘短线一度疯涨20美元，而银价单日涨幅更是达到骇人的5%。分析师认为，金银价格周一暴涨或许是诸多因素的共同结果，包括美元触及三周低位、希腊问题导致避险情绪上升、期权相关买盘、空头回补、美联储决议前市场波动性陡增，除此之外，容易被投资者忽视的服务业PMI数据可能也是导致金价暴涨的主要原因之一。

金价周一(4月27日)攀升逾2%，突破1,200美元，创1月来最大单日涨幅。银价走势更为波动，受金市走势支撑，银价单日狂涨5%，创1月来最大涨幅。

周一纽约尾盘，现货金大涨2.1%，报每盎司1,203.30美元，远高于上一交易日触及的五周低点。现货银大涨4.4%，报每盎司16.38美元。

金价暴涨原因解释之一：美元走软

美元与金价呈明显反向关系，周一美元跌至近两个月最低水平，这成为金价上涨的重要动力。

forex.com技术分析师Fawad Razaqzada在报告中指出，美元指数跌至三周低点，可能迫使那些“犹豫不决的空头”出脱空头仓位。

FXTM分析师Alex Gurr表示，美联储(FED)本周声明可能会偏鸽派，金价将有很大波动。特别地，如果美联储加息预期减弱，美元将会走低。弱势美元对黄金价格构成支撑，反之亦然。

投资人将焦点转向美联储周三将宣布的货币政策声明，以寻找加息时机的线索。

Wisdomtree Investments Inc.驻纽约的助理研究总监Christopher Gannatti表示：“美元已经有过大行情，基于实际经济数据判断，这个行情可能太大、太快。”

金价暴涨原因解释之二：期权相关买盘

交易商表示，期权相关买盘也带动金价，美国5月期权在今日收盘时到期，执行价在1,200美元的未平仓合约相对较多。

Phoenix Futures and Options的主席Kevin Grady认为，推动周一金价上涨的最大因素是黄金5月期权到期。

Grady表示：“如果不是期权到期，我不认为金价能够被推到1200美元/盎司上方。”

周二期金合约到期，并且市场还在增加了1.3万手空头，这对黄金市场是积极的。

不过Grady同时表示：“在金价回到1230美元/盎司之前，我对黄金看空，每一次金价上涨到该水平，总会有大量卖盘进入市场。”

金价暴涨原因解释之三：PMI数据成为经济疲弱最新证据

早前的非农就业、零售销售、新屋开工、耐用品订单等一系列美国经济数据表现糟糕，而周一的服务业采购经理人指数(PMI)成为美国经济走软的最新证据。

一般而言，该数据并不会对市场造成很大影响，但鉴于美联储会议临近，投资者可谓“草木皆兵”，即便看似不太起眼的数据都可能成为引爆市场的一颗“催化剂”。从时间节点来看，金价暴涨也是紧接着该数据出炉(北京时间周一21:45)之后。

金融数据公司Markit公布，4月美国服务业PMI初值降至57.8，低于3月终值的8月以来最高水准59.2，且遭遇12月份以来的首次下跌。

纽约交易时段，黄金爆出连续惊天大买单，COMEX 6月黄金期货于22:00，22:03，22:05分别成交3232手，5894手，9468手合约，10分钟内累积成交24544手，黄金价格迅速奇迹般的突破1200美元关口。

DailyFX表示，黄金白银日内的波动则最为耀眼，纷纷在疲弱的美国PMI数据后飙升，白银一度上升4.83%至16.47美元/盎司，而黄金则升破1200关口最高至1207美元/盎司，走势表明美国方面的疲弱数据能够激发黄金白银的买盘，从而可能摆脱4月份以来的疲弱走势。

金价暴涨原因解释之四：空头回补

GoldCore金市交易研究主管Mark O'Byrne表示：“金价被大幅低估，市场在1,200美元关口附近经历了一段长时间的盘整。”他声称，突破1,200美元水准刺激了更多的技术性买盘。

O'Byrne指出，周一涨势背后有诸多因素，但空头回补可能是主要原因。

Phoenix Futures and Options的主席Kevin Grady也认为，空头回补也是推动周一金价上涨的主要因素。

金价暴涨原因解释之五：利率前景不明令波动加大

彭博周一撰文称，金价创1月份以来最大上涨，因为投资者对美国利率前景的押注促使金价波动加大。

金价在上周五创3月初以来最大下跌，30天历史波动率达到七周来最高水平。

在美联储决议这一关键时点前，市场容易出现“怪异”走势，如此高的波动性也使得金价易现暴涨暴跌，投资者因此要系好“安全带”。

在美联储本周开会之际，黄金投资者在解读经济数据来寻找联储何时加息的线索。

市场人士认为，鉴于此前美国一系列经济数据表现欠佳，市场对本周4月FOMC会议声明基调预期较为鸽派，近期美国经济数据不佳、通胀疲软，投资者对于美联储6月加息几乎不抱期望。

金价暴涨原因解释之六：避险买盘

此外，希腊与债权人谈判对金价也有影响。随着谈判的拖延，投资者出于避险需求，购入黄金。

德国商业银行(Commerzbank)商品分析师周一称，因希腊债务谈判引发的不确定性继续增长，欧元区避险需求料继续增加。

德商银行分析师表示：“欧元区财长会议上周未能就希腊债务问题达成一致。市场对希腊还要花费多少时间才能与债权人达成协议存在很多猜测，黄金的需求仍然稳固。”