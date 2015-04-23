稀土、钨、钼等产品出口关税取消 有色金属股大涨

中国正式取消稀土出口关税 此前征收税率为15%

财政部今日公开文件称经国务院批准取消稀土、钨、钼等产品的出口关税，据数据表格显示，稀土此前出口关税税率为15%。自2015年1月1日开始，中国稀土出口配额制正式取消，1月21日商务部新闻发言人沈丹阳曾表示，根据国内外市场发展情况的变化，经国务院批准，商务部决定保留出口关税直到2015年5月2日。

去年12月31日，商务部、海关总署公告2014年第94号公布2015年出口许可证管理货物目录，包括稀土、钨及钨制品、钼等在内的8种货物，凭出口合同申领出口许可证，无需提供批准文件。这标志着自1998年开始实施的中国稀土出口配额制度正式终结。

相比于稀土配额取消后的影响，外界更为关心的是稀土关税取消，因为后者对稀土企业乃至整个稀土市场的影响更大。“取消出口配额目前对市场影响不大，后期如果取消关税，国家在资源税也会进行调整，稀土作为国家的战略资源，不会再回到以前的白菜价，中国会从各方面来调节稀土的出口量以及出口价格。”百川资讯稀土分析师杜帅兵在接受《第一财经日报》记者采访时说。

2014年中国出口稀土总量2.8万吨，同比增加27.3%，总价值23亿，同比下跌35.6%。2014年年底，稀土出口均价每吨8．3万元，下跌47.8%。

财政部文件：

国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知

税委会[2015]3号

海关总署：

经国务院批准，调整部分产品出口关税，具体如下：

一、取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税。

二、对铝加工材等产品出口实施零税率。

三、以上调整自2015年5月1日起实施。

国务院关税税则委员会