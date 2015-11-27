重磅事件密集袭来 下周金融市场料将掀起滔天巨浪

尽管本周后期美国适逢感恩节休市，但金融市场依然全副武装准备迎接“超级周”。

“下周料是今年一整年中最为重要的一周之一，”布朗兄弟哈里曼外汇策略主管Marc Chandler表示。美国市场周四因感恩节假期休市，周五股将提前休市。因此，截至周三市场已经开始关注下周市场形势。对全球投资者来说，下周将是异常繁忙的一周。

周一，国际货币基金组织（IMF）可能会将人民币给予人民币储备货币地位。尽管人民币加入SDR货币篮子在很大程度上可能只有象征意义，但这会提振人民币以及中国在国际经济中的影响力。

周五，美国将公布11月非农就业报告，市场将迎来一周最高潮，因该份报告为12月15-16日美联储会议之前的最后一份重要报告。市场普遍预计，美联储将在12月会议上加息，而非农就业数据将是美联储决策的一个重要参考依据。

周四，欧洲央行将举行货币政策会议。市场预计欧洲央行将进一步放宽货币政策。各央行货币政策的差异料持续掀起市场巨澜。

此外，美联储主席耶伦下周有两次讲话，可能会传递美联储加息将于12月中旬加息的相关信息。美国东部时间周三中午12:35她将在华盛顿经济俱乐部讲话，周四她将出席联合经济委员会的听证会。除耶伦之外，数位美联储官员也将发表讲话，而美联储理事将就多德-弗兰克修正案举行公开会议。

下周原油市场也将迎来重要一周。周五，石油输出国组织（OPEC）将在维也纳举行会议。市场预计OPEC国家不会改变过去坚持的让市场决定油价的策略，但是某些成员国可能会发出反对声音。

目前反对声音最大的是委内瑞拉，委内瑞拉曾警告，若OPEC不采取行动稳定市场，国际油价甚至可能跌至25美元/桶。此外，伊朗以及其他一些国家可能也希望OPEC减产。伊朗料会希望为制裁解除之后回归原油市场扫清道路。

本周三外汇市场已经开始评估下周欧美央行可能的行动。因市场传闻欧洲央行将释放出强烈鸽派信号，欧元一度承压走低至1.05区间，美元指数则强势突破100大关。欧洲央行行长德拉基将于下周四的欧银会议之后发表讲话。此外，德拉基还将在周五的纽约经济俱乐部上发表讲话。

市场预计欧洲央行或将加码宽松计划并将购债计划扩大至其他类型债券。此外，欧洲央行或会在负存款利率的基础上再次降息10个基点。

“现在欧洲央行每月买入600亿欧元债券，这一数目或将增加至800亿至900亿欧元，”Chandler表示。因欧元周三大幅下滑，两年期德债与美债收益率差扩大至9年以来最阔水平。两年期德债收益率周三一度跌至负0.42%。

周三欧元在跌穿1.06之后反弹至这一水平之上。分析师们指出，欧银会议之后，欧元或将进一步下滑。“市场已经大幅计价，因此德拉基将难以跃过市场预期，”德意志银行G-10货币策略主管Alan Ruskin指出。

Alan Ruskin表示，货币市场也将关注11月就业报告。

“多数人认为，除非就业数据非常疲弱，否则美联储将在12月收紧货币政策，”Alan Ruskin表示。

Alan Ruskin还指出，如数据超过20万，这将不仅意味着美联储将会加息，且预示着将足以提振2016年加息预期。

“104.60水平对欧元至关重要，因其为周期低点。仅欧银本身将难以令其跌破这一水平。我认为，我们需要强劲的非农就业数据才会推动其跌向新的水平，”Alan Ruskin称。

人民币方面，市场广泛预期IMF将人民币纳入SDR势在必行，不过，Chandler指出，人民币在储备货币篮子中所占的比重尚不清楚。此前市场预计这一权重为15%，不过这可能会降低。“中国的利率高于美国。权重越大，新兴市场的债务负担也就越重，”Chandler表示。

Chandler还表示，预计人民币加入SDR将刺激私营部门投资，因投资者追随央行的行动，不过人民币纳入SDR之初投资料不会骤增。