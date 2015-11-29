黄金周评：惨烈!金价"逼近"六年低位 超级周还能再惨点？

10月23日至27日贵金属市场概述：本周贵金属又遭遇了黑暗的一周。虽然中东局势引发的避险情绪一度提振金价，但是很快市场焦点重回美联储升息预期，且在原本平静的感恩节假期，空头也不消停，金价创下逾五年办以来的最低水平。"几乎"逼近六年低位的黄金还能再惨点吗？

技术面：从日线来看，金价再次失守5日均线，均线呈空头排列，空头完全掌控了主动权，金价存在进一步下滑的可能，下方支撑看向2010年的低点1044美元/盎司附近。不过MACD出现了底背离，表明下方的空间可能有限，金价也存在反弹修正的可能，初步压力位于5日均线1069美元/盎司附近，进一步压力位于20日均线1085美元/盎司附近。

大宗商品市场：供应过剩担忧，美元强劲，以及疲软的中国数据，国际油价已然被这"三座大山"压住，下跌之路恐遥遥无期。市场目前聚焦石油输出国组织(OPEC)部长会议，各国部长12月4日将齐聚维也纳协调OPEC生产问题。

另外，彭博策略师Mark Cudmore在最新的报告中写道，铜价看来可能自2003年大宗商品超级周期开始以来首次收盘跌破200个月移动均线，因为有证据显示中国的需求继续下降。全球第二大矿企力拓本周表示，预计铜价的下跌还将再持续两年，不过他们依然对铜长期看涨。

国际现货黄金本周开盘报1076.80美元/盎司，收盘报1057.46美元/盎司，下跌20.14美元，跌幅1.87%；最高触及1081.04美元/盎司，最低下探1052.68美元/盎司。

国际现货白银本周下跌0.11美元，跌幅0.78%。开盘报14.19美元/盎司，最高触及14.39美元/盎司，最低下探13.89美元/盎司，收盘报14.05美元/盎司。

当周贵金属市场要闻盘点：

避险情绪"来去匆匆" 金价惨跌止不住

本周二土耳其击落俄罗斯战机，中东局势一举升温，避险情绪提振黄金一度升至两个交易日高点1081.04美元/盎司，但随着局势的日渐缓和以及美联储加息预期重回市场焦点，感恩节金市亦不平静，一度创逾五年半新低1052.68美元/盎司。

土耳其周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，称其侵犯了领空。俄总统普京表示，这将“给两国关系带来严重后果”。这是北大西洋公约组织(NATO)成员国和俄罗斯在半个世纪来公开承认的最严重冲突之一。

虽然两国均不愿让步，俄罗斯威胁对土耳其实施经济报复，而埃尔多安称俄罗斯的做法“不理智”且“不合适”，但整体上两国之间的冲突在向可控方向发展，料中东局势进一步升级可能性不大。

地缘政治紧张局势升级提振了避险需求。黄金价格一度升破1080美元/盎司，并刷新1081.04美元/盎司日高。不过好景不长，市场的焦点没有在俄土争端上面停留多久，重回美联储升息预期，金价随之转跌，且一度创下逾五年半以来的最低水平。

知名分析师Clara Denina指出，周内黄金价格有所上涨的原因在于俄罗斯和土耳其之间矛盾，使得黄金发挥了避险作用，但随着双方对立态势有所缓和且投资者关注力重回美联储下月加息的可能性上，打压金价跌至五年半低位。

经济数据良莠不齐 Fed升息预期依然不改

本周美国三季度GDP修正值、美国耐用品订单、美国个人收支、美国PCE物价指数(美联储最青睐的通胀指标)，还有美国咨商会消费者信心等纷纷出炉，表现良莠不齐。

如果按照美联储主席耶伦的说辞，升息还要看经济数据。参差不齐的经济数据，无疑会影响美联储升息预期，然而根据目前联邦基金利率期货显示，市场预期的12月加息几率为72%，2016年3月加息几率为87.2%。

虽然本周迎来美国市场连续两日的感恩节休市，但黄金市场也并未因此平静下来，反而恰恰是黑暗的一周。美国经济数据参差不齐，未改美联储升息预期，在周五市场流动性缺乏的情况下，黄金创逾五年半新低至1052.68美元/盎司。

美国商务部(DOC)公布的数据显示，美国三季度GDP年化季率修正值增长2.1%，预期增长2.1%，初值增长1.5%。报告称，美国三季度企业获利暴跌，但是奇怪的是，工人收入攀升。

华尔街日报称，美国第三季度实际GDP年化季率修正值表现好于前值，主要原因在于商业库存增多，但与第二季度3.9%的GDP增速相比仍处于低位，其中企业税后收入增幅录得2014年第四季度以来最小涨幅，暗示今年年底前美国经济仅以温和步伐增长。

美国劳工部(DOL)周三(11月25日)公布的一份报告称，美国上周初请失业金人数跌至一个月以来的低位，又一次接近今年7月触及的四十年低位，表明世界一大经济体的劳动力市场延续稳健改善的势头。

路透社点评称，美国至11月21日当周初请失业金人数数据表现好于预期，跌至42年低位附近，连续第38周处于30万关口下方，表明就业市场健康且在不断趋紧；此外续请失业金的四周均值也暗示了本月的失业率可能维持在七年半低点5%处。

美联储最钟爱的通胀指标PCE物价指数表现略令人失望。美国商务部周三发布的数据显示，美国10月PCE物价指数环比增长0.1%，预期增长0.2%，前值下降0.1%。美国10月个人消费支出偏谨慎，表明在进入年终购物季之前，在经济中占比最大的消费支出"意外"不佳，但是美国10月的储蓄率则升至2012年12月以来最高。

华尔街日报点评称，此次PCE年率及月率双双不及预期，美国通胀水平已经连续42月未达成美联储2%的目标，其中美国消费支出仅小幅增长，消费者倾向选择增加储蓄，这表明美国家庭对于消费持谨慎情绪，对物价上涨造成一定程度的拖累，通胀仍是美联储12月可能加息的绊脚石。

Natixis分析师Bernard Dahdah表示，“加息预期影响市场情绪，我们对金价跌至1000美元/盎司下方不感到吃惊。ETF基金大量流出，仅产金国央行需求增加，总体上说，需求基本面并不支撑金价。”

逾五年半新低 黄金投资情绪几何？

随着黄金ETP资产跌至2009年最低水平，且对冲基金也是自8月以来首次持有黄金的净空头头寸，眼下黄金价格正接近逾5年半来的最低水平，不过，部分分析师认为当前金价仍有进一步下跌的可能性，因此现在抄底仍需反复考量。

德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel Briesemann表示，“俄罗斯和土耳其近期的紧张局势仅仅为黄金提供了非常有限的影响。黄金已经重新回到其下行趋势中去。美元升值和美联储加息预期仍是黄金市场最大影响因素。12月FOMC会议上美联储最终的决定目前仍然存在一定不确定性，黄金有可能在今后数周内还会下滑。”

俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)商品策略师Dmitriy Kolomytsyn周二(11月24日)在报告中称，美联储何时启动加息依然是当前黄金的最大驱动因素，预计随着美国利率的提高，金价可能在2016上半年跌破1000美元大关。不过，Kolomytsyn认为，尽管金价可能跌破1000美元，但之后将出现许多利好因素帮助金价重返该水平上方，如实物金需求升温，包括珠宝首饰及央行购金的需求。

美银美林（Bank of America Merrill Lynch）表示，投资者信心疲软与贵金属基金上周录得四个月最大周度净流出是一致的；不过，黄金周五的下跌或许并非是空头大举进攻的标志，在交投清淡之际，市场的波动往往被放大。金价短线或仍存在反弹的风险。

位于悉尼的一位贵金属交易员表示，“黄金再度无法吸引买盘，金价的任何上涨都是卖出机会”，该交易员称，顶级消费者中国的买入良好，但这未能支撑金价。

下周市场展望

进入2015年最后一个月，12月的第一周堪称为本年度最重要的一周，届时金融市场也将迎来一场前所未有的“完美风暴”。下周最重磅数据--美国11月非农就业数据出炉、人民币SDR评估结果公布、欧洲央行利率决定、美联储主席耶伦等高官亮相，还有石油输出国(OPEC)召开会议等等。

本周美元强势冲破100大关，金价多头毫无还手之力，逼近六年低位。下周重磅事件扎堆，欧银决议和非农就业数据恐令黄金市场巨震。欧银加码宽松已成定局，美国11月非农亦将巩固美联储12月升息预期。在美元强劲的大背景下，黄金要想绝地反弹，恐怕"难于上青天"，而且空头的目标恐怕不会止于1050美元/盎司。

CMC Markets分析师Colin Cieszynski表示，“黄金有可能跌向1000美元/盎司。下周美联储方面的讲话可能会继续让黄金承压。而欧洲央行货币政策会议在即，尽管欧元下跌可能令以欧元计价黄金上升，但是美元指数也会被推高，届时黄金承受的压力可能超过受到的提振。”

据彭博社周五(11月27日)公布的最新调查显示，因美国经济数据显示经济温和增长，投资者关注美联储下个月加息预期，黄金交易员、分析师看空下周金价走势。在接受调查的24位黄金交易员及分析师中，8人看涨(33%)，12人看空(50%)，4人看平(17%)。

在市场充满看空金市之时，普通投资者竟然逆市看多。Kitco周五公布了对华尔街分析人士以及大众投资者的黄金调查结果，黄金上周连续第六周收跌，但大众投资者本周意外开始倾向于看多黄金。结果显示有78%大众投资者看多下周黄金价格，仅16%的大众投资者看空下周金价。专家本周大部分看多下周金价，在14位市场分析人士中，8位专家对本周黄金持看多观点，4位认为本周金价将会走低。

此外，Heritage West Financial分析师Ralph Preston表示，“黄金市场近期已经构筑了一个稳定的双底形态，这在技术面上支持黄金上涨。”Morrison on the Markets编辑Ken Morrisson表示，“近期黄金市场开仓水平以及上周价格的大幅下跌显示，空头已经基本达到极限。接下来一周内下跌的空间不大。我仍然认为黄金下周将会回到1095美元/盎司。”