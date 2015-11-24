美联储动向左右市场 大宗商品跌跌不休

周一的A股没有太大的亮点，市场将短期关注的重点转移到即将在下周正式展开的新股申购。但与此同时，美联储可能在不久后展开的加息举措，正成为影响市场变动的又一关键因素。周一美元指数走强，大宗商品价格受压，众多期货品种遭到重挫。对于A股，分析认为在人民币汇率基本稳定的前提下，美联储加息带来的主要是心理影响，神秘资金很可能会在关键时期出手护盘。

加息预期升温美元走强压制大宗商品

美元指数周一继续走高，突破100大关，创8个月新高。今年3月上旬，美元指数一度上触100关口，这是2003年4月以来的首次。受此影响，大宗商品价格重挫， LME铜价跌破4500美元/吨，为2009年以来首次。 LME镍暴跌4.3%，目前约8355美元/吨，创2003年以来最低。锌价抹去上周五所有涨幅。现货白银下跌1.5%至13.978美元/盎司，创2009年8月来最低。国内方面，上期所商品价格亦纷纷下跌，沪镍各合约均跌停，沪铜跌逾3%。

汇率方面，早盘人民币也走贬。在岸人民币对美元开盘下跌，一度跌约100点跌幅0.16%。离岸人民币对美元短线快速走低逾150点。周一的中间价为8月31日以来最弱水平。不过随后人民币跌幅有所收窄。

《投资快报》周一报道，目前市场对于美联储12月加息预期强烈。当天的市场也确实把美联储加息的预期看做一个影响国际金融市场的关键因素。一方面，美国经济数据进一步好转强化了美国经济正在复苏的信号，另一方面，美联储各路人马的最新发言，均把在“下次”会议上加息视作可能的选项。最新的10月货币会议纪要显示，绝大多数委员认为12月会议上加息可能是合适的。受此影响，美元12月加息概率大幅提升至68%。

分析人士认为，美联储加息会触动国际金融市场的敏感神经。但目前的全球经济大环境，很难支持美元出现一轮持续的加息周期。预计美联储的举措会很有节制，而不会贸然大幅紧缩，令刚刚修复的经济发动机再度熄火。

易纲：中国货币政策框架正在转型人民币纳入SDR后汇率将保持稳定

11月底IMF执董会将投票决定是否将人民币纳入SDR篮子。市场认为人民币被纳入SDR已是大概率事件。不过，人民币被纳入SDR后，汇率的走向也引发市场关注。

中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长易纲11月22日表示，人民币纳入SDR，人民币将在合理和平衡的水平保持基本稳定，不必担忧人民币会贬值。易纲还指出，中国货币政策的框架正在转型，正在从过去更重视“量”的调控向更强调价格工具的作用转变。中国的利率和汇率政策一直是比较稳定的，未来价格工具的重要性，或者说对全局的控制力，都会进一步增强。

此外，清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵指出，人民币加入SDR后，人民币兑美元汇率将成为国际关注的标杆汇率，谁也不希望看到人民币与新兴市场货币竞争性贬值，因此人行短期內将竭力维持汇率的稳定。长远而言，中长期人民币兑美元和其它主要货币还将升值。因为中国是储蓄大国，经济增长速度较其他国际货币发行国快，劳动生产率增加的比较快，企业的竞争力还在上升。