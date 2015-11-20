11月16-20日一周摘要：涨不动了？美元只是静待更大利好 小心黄金步铜价暴跌后尘

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。
一周重要事件及分析：“未富先老压力大，中国要维持6%以上经济增速并不容易”
FX168：涨不动了？美元只是静待更大利好 小心黄金步铜价暴跌后尘
路透：2016年全球经济改善 中国经济转型将继续拉低大宗商品-高盛
人民网：“中国为全球经济注入正能量”
华尔街日报：OECD：发达经济体第三季度经济增速放缓
华尔街日报： 亚太领导人：发展贸易是当前经济和安全问题的解决方案
新浪： BMFN:全球经济分析概要
货币，汇市新闻：“美元高处不胜寒 非美货币反弹乐开花 ”
新浪财经：Pepperstone：一如预期 日央行维持原有货币政策不变
FX168：加息形势大好美元走势诡异 机构热议暴跌背后玄机
华尔街见闻：德拉吉又出鸽派言论：货币政策将尽可能长的保持宽松
瑞讯银行：美元兑G10货币反弹、兑新兴市场货币下跌
兴业投资：美元高处不胜寒 非美货币反弹乐开花
金融界：为啥日本纸币是世界上最干净货币？
FORMAX:多头回补美元下跌 非美货币普遍反弹
新浪专栏：统一全球货币可行吗？
新浪财经： 央行货币政策整体立场收缩 刚性兑付托底生变
路透：中国货币市场：回购利率维持区间窄幅震荡，SLF利率下调无实质影响
股市新闻：“股市发展新目标如何实现”
新浪： 亚太股市普涨 风险情绪回升提振
网易财经：光大徐高：股市发展新目标如何实现
上交所首席经济学家：我国股市仍是核心能力低下的市场
华尔街见闻：矿商股领涨 欧洲股市涨超1%
新华网：伦敦股市１９日上涨０．８１％
市场新闻：“新兴市场将在2016年迎来拐点”
瑞讯银行：美元兑G10货币反弹、兑新兴市场货币下跌
华尔街见闻：天堂还是地狱？投行激辩新兴市场前景
中国票据市场：转贴利率本周跌破3%关口，缺资产背景下收票需求难降
华尔街见闻：高盛：新兴市场将在2016年迎来拐点
新浪：押注“美联储加息”策略失效 最聪明的市场先生到底发现了什么？
路透：中国金融市场一周走势回顾
天信投资：市场波动较小 观望为宜
华尔街见闻： 亚特兰大联储主席：市场已为加息做好准备
金道贵金属：市场交投清淡 银价窄幅震荡
高盛顶级交易系列：2016年全球市场十大主题
东方财富网：金融市场恢复到汇改前状态大宗商品暴跌 澳元等商品货币为何逆势飙高？
原油，贵金属一周趋势：“原油期货数度跌破每桶40美元 ”
英伦金融：下周贵金属原油交易重要事件（11. 23-11.27）
路透：国际油市：布兰特原油微涨，美国原油持稳在三个月低点附近
搜狐新闻：原油期货数度跌破每桶40美元
李兴淼：加息预期出尽黄金原油或有反攻机会
李生论金：原油40绝对不是底，黄金反转还待商榷