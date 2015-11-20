11月16-20日一周摘要：涨不动了？美元只是静待更大利好 小心黄金步铜价暴跌后尘

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件及分析：“未富先老压力大，中国要维持6%以上经济增速并不容易”

FX168：涨不动了？美元只是静待更大利好 小心黄金步铜价暴跌后尘

新浪：SMPForex：乐观情绪蔓延 全球经济将温和增长

路透：2016年全球经济改善 中国经济转型将继续拉低大宗商品-高盛

新浪：未富先老压力大，中国要维持6%以上经济增速并不容易

人民网：“中国为全球经济注入正能量”

华尔街日报：OECD：发达经济体第三季度经济增速放缓

新浪：经济重现技术性衰退 日本央行何以坚称复苏在望？

人民网： “习式妙语”峰会篇：把脉世界经济贡献中国良方

华尔街日报： 亚太领导人：发展贸易是当前经济和安全问题的解决方案

新浪：美国10月领先经济指标指数上涨0.6%

新浪： BMFN:全球经济分析概要

货币，汇市新闻：“美元高处不胜寒 非美货币反弹乐开花 ”

新浪财经：Pepperstone：一如预期 日央行维持原有货币政策不变

FX168：加息形势大好美元走势诡异 机构热议暴跌背后玄机

新浪： 多数亚洲货币上涨 FED渐进升息前景令美元升势受抑

华尔街见闻：德拉吉又出鸽派言论：货币政策将尽可能长的保持宽松

瑞讯银行：美元兑G10货币反弹、兑新兴市场货币下跌

兴业投资：美元高处不胜寒 非美货币反弹乐开花

金融界：为啥日本纸币是世界上最干净货币？

FORMAX:多头回补美元下跌 非美货币普遍反弹

新浪专栏：统一全球货币可行吗？

新浪财经： 央行货币政策整体立场收缩 刚性兑付托底生变

路透：中国货币市场：回购利率维持区间窄幅震荡，SLF利率下调无实质影响

股市新闻：“股市发展新目标如何实现”

新浪： 亚太股市普涨 风险情绪回升提振

新华网：美联储加息预期升温 股市汇市表现一反常态

网易财经：光大徐高：股市发展新目标如何实现

上交所首席经济学家：我国股市仍是核心能力低下的市场

腾讯：欧洲股市今日延续上涨创月内最佳

新浪：下周股市三大猜想及应对策略

路透：欧洲股市：触及三个月高位，因Sodexo飙升

新浪：亚太股市普涨 市场乐观看待美联储会议纪要

路透：美国股市：收盘小跌，医疗保健类股拖后腿而英特尔上扬

网易财经：欧洲股市开盘上涨 英国富时100指数涨0.4%

华尔街见闻：矿商股领涨 欧洲股市涨超1%

新华网：伦敦股市１９日上涨０．８１％

市场新闻：“新兴市场将在2016年迎来拐点”

瑞讯银行：美元兑G10货币反弹、兑新兴市场货币下跌

华尔街见闻：天堂还是地狱？投行激辩新兴市场前景

新浪： QDII迎发展良机 机构称美国市场具配置价值

中国票据市场：转贴利率本周跌破3%关口，缺资产背景下收票需求难降

华尔街见闻：高盛：新兴市场将在2016年迎来拐点

新浪：押注“美联储加息”策略失效 最聪明的市场先生到底发现了什么？

路透：中国金融市场一周走势回顾

天信投资：市场波动较小 观望为宜

华尔街见闻： 亚特兰大联储主席：市场已为加息做好准备

金道贵金属：市场交投清淡 银价窄幅震荡

高盛顶级交易系列：2016年全球市场十大主题

东方财富网：金融市场恢复到汇改前状态

新浪：三大期指震荡走高 市场情绪仍显谨慎





原油，贵金属一周趋势：“原油期货数度跌破每桶40美元 ”

新浪：私享商品:EIA小幅增长 原油陷入震荡

英伦金融：下周贵金属原油交易重要事件（11. 23-11.27）

路透：国际油市：布兰特原油微涨，美国原油持稳在三个月低点附近

中财网：登富特：非美反弹进行时 原油独自走低

路透：印度推出黄金新政 两周仅吸引400克黄金储蓄

中金黄金：美联储12月加息已确定？原油后期走势如何？

搜狐新闻：原油期货数度跌破每桶40美元

李兴淼：加息预期出尽黄金原油或有反攻机会

新浪：AETOS:黄金价格短线拉升 创10月来最大涨幅

李生论金：原油40绝对不是底，黄金反转还待商榷



