A股与贵金属齐遇“黑五” 暴风雨来袭欧元将绝地大反弹？

美联储(FED)上周公布了措辞鹰派的10月会议纪要，加之近期美联储高官频频发布强硬言论，且10月非农报告表现强劲，市场对于12月美联储加息的预期急剧升温。周五（11月27日）美元指数在隔夜短暂整理之后再度暴力突破100大关并刷新8个月高位至100.21，而欧元/美元则依然受欧洲央行进一步放宽货币政策预期拖累而交投于1.0650下方。不过，与近日广泛唱空欧元/美元的浓厚悲观情绪不同，有分析师指出该货币对在开启新一轮跌势之前或将回升至1.08至1.10水平。受美联储加息预期以及美元飙高影响，日内以黄金为首的贵金属遭受重挫，现货黄金刷新再次2010年2月以来的最低位至1052.60美元/盎司，现货白银则跌穿14美元/盎司。

黑暗中露出一丝曙光 欧元或将反弹至1.10水平？

日内欧元跌势有所放缓，于1.0568至1.0637范围内交投，隔夜一度跌破1.0500关口水平。欧洲央行进一步扩大货币政策的消息以及官员近期的鸽派言论令欧元一蹶不振。

欧洲央行可能会在12月的会议上讨论“最新的宽松利器”--对银行存款采取分级利率。市场分析人士认为，这可能是欧洲央行放出“更为鸽派”的信号。

路透援引欧洲央行官员的话指出，这种“分级利率”也就是依据银行在欧洲央行存放的现金数量来决定利率水平，相当于对囤积现金超过一定数额的银行处以“罚金”。

“这种机制可能会设定一个利率上限，因此从某种程度上来说，银行只有在支付较高费用的情况下才能在欧洲央行存放隔夜现金。”一名官员说道。“至于在12月份会议上是否将以及如何下调存款利率的问题，目前仍在讨论中。”

北京时间12月3日的晚间20：45，欧洲央行将公布利率决议。稍后的21:30，央行行长德拉基(Mario Draghi)召开新闻发布会。

由于近日欧洲央行频繁传出将进一步放宽货币政策的意图，大部分的投行都预计欧洲央行将会调整资产购买规则并下调利率。

德国商业银行(Commerzbank)策略师Christoph Rieger和经济学家Michael Schubert周五在最新的分析报告中写道，眼下欧洲央行(ECB)大幅调降存款利率似乎几成定局。

Rieger预计，欧洲央行将把存款利率调降20个基点至-0.4%，同时给超额准备金提供折让。

他还认为，“为向市场传递欧洲央行仍然更爱用量化宽松这个刺激政策工具的明确信号，德拉基或提高量化宽松规模、延长久期、增加购买的资产种类。”

花旗(Citi)经济学家也持相同观点，他们预计欧洲央行将调降存款利率20个基点，将购债计划实施期延长至少6个月至2017年3月，并从2016年1月起将每月购债额度提高150亿欧元。

花旗认为，欧洲央行需要至少在三方面采取行动才能震撼市场：调降存款利率、增加每月购买额度、告诉市场购买计划实施期限将延长到2016年9月以后。

此外，法国巴黎银行(BNPP)将欧洲央行降息幅度预期从10个基点提高到20个基点。

近期做空欧元的呼声高涨，不过日内分析师们纷纷表示，美元面临下修风险，欧元/美元或将出现逼空行情。

彭博策略师Vassilis Karamanis周五在最新的分析中指出，在下周的欧洲央行会议前，欧元/美元可能出现逼空行情，但下行态势强劲未改。自10月中旬以来，欧元/美元开启新一轮的下跌，跌幅最大时一度达到8.1%。

Karamanis认为，“一周风险逆转指标较现汇价格愈发背离。市场预计，欧洲央行将于12月3日、美联储将于12月16日确立货币政策分化。”

Karamanis称，“技术指标显示，9日相对强弱指标背离，短线可能反弹。大局看空，若反弹至1.08附近则调整观点；以高于该价位的一周看涨期权进行对冲。”

法国农业信贷(Credit Agricole)周五在最新的分析报告中指出，美元面临下修的风险，欧元/美元在开启新一轮跌势之前或反弹至1.0800-1.1100附近，因此建议不要在当前水平做空欧元/美元。

法国农业信贷在分析中称，“我们相信欧洲央行(ECB)下周宽松力度不太可能超过市场的预期。市场已经将欧银延长QE和降息逾10个基点的因素计入欧元交易之中。”

该行预计，如果大幅降息幅度或将推升欧银利率政策已经触及下沿的市场预期，这或将发欧元逼空行情，特别是在考虑的欧元投机空头头寸已经接近峰值的情况之下。

法国农业信贷表示，“上述因素都不利于美元。当前市场对于美联储12月加息已经基本无异议。不过，需要注意的是，美联储(FED)并不愿意看到美元进一步升值。除非美国经济加速复苏，否则强势美元也将会阻碍经济。”

而隔岸，日内公布的英国三季度GDP数据显示英国经济因全球经济放缓而遭受冲击，这或将英央行把利率更长时间维持在低位，英镑/美元承压走低并滑至七个月低位1.5030。一些交易员把英镑/美元目标瞄向本月触及的七个月低点1.5027。

英国统计局周五公布，第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.5%，同初值一样，亦符合路透调查的预估，但低于第二季0.7%的增速。

英国经济复苏步伐放缓，反映出中国等新兴经济体引领全球增长减慢的形势。今年英镑的升值也让英国出口商备受冲击。

“美元全线上涨以及贸易对经济成长的拖累，足以带动英镑下跌，”西联汇款Business Solutions企业对冲经理Tobais Davis称。

本月英央行公布最新通胀报告后，投资者已将英央行升息预期推迟至2016年底。

美国“黑色星期五”之际 中国股市迎来“挥泪大甩卖”

今天是美国传统零售日的“黑色星期五”，中国股市意外迎来了“挥泪大甩卖”。周五，沪深两市双双大跌，上证指数创下近三个月来的最大跌幅。这一“断头铡刀式”的下跌让投资者惊呼，A股的反弹难道要就此终结？

截至收盘，上证指数下跌5.48%至3436.30点，创下自2015年8月25日最大跌幅。本周上证指数累计重挫5.4%，创下逾三个月来单周最大跌幅。今日A股成交额4631亿元，昨日成交4256亿元。

基本面来看，证监会对部分券商立案调查对市场情绪产生了冲击，对于市场人气打击明显。分析人士认为，这一因素也是引发今日券商板块调整的导火索。

本周四晚间，中信证券公告称，因涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，公司被证监会立案调查，无独有偶，另一家在深交所挂牌的券业巨头国信证券(002736)也在当晚公告遭立案调查。同时，国信证券、海通证券(600837)同样遭证监会立案调查。受此消息拖累，今日券商出现跌停潮，引领午后整个大盘持续跳水。

同时，分析人士指出，证监会再发布场外衍生品融资五项禁令，继续出手去杠杆，千亿融资遭打压，也是市场下挫的重要原因。

千亿资金的规模对于证券市场每日万亿的成交量来讲基本上是可以完全消化的，但这暗示国家调控证券市场的决心手段，调整杠杆必然会成为未来一段时间常态化的东西。

此外，下周新股发行(IPO)将正式重启，无论认购规则如何改变，对市场的负面影响总是存在。

而从指数的走势来看，创业板作为本轮反弹的领头羊，自1779点反弹来，涨幅已高达60%，且切入到7月第一股灾时的反弹高点，获利盘与套牢盘涌现对其构成了打压。

从时间周期来看，创指从9月份探底反弹至今，时间上刚好为55日，这一变盘周期也再度应验。

巨量卖单频现黄金暴跌 下周黄金多头料将经受“终极大考验”

美市盘初，黄金快速跳水约20美元，跌破1060美元至1052.60美元，创2010年2月以来新低，日内跌幅扩大至1.4%。现货白银刷新8月26日来低点，跌破14美元/盎司关口至13.94美元/盎司。在伦敦LME交易的镍、锌、铝、铜、铅等金属全线下跌，其中锌、镍的跌幅均超过3%。

下周市场将迎来一系列重磅数据和事件，黄金可能被进一步打压。黄金周四因美国感恩节假期交投清淡，金价维持在1070-1075范围弱势盘整。

据报道，COMEX最活跃2016年2月期金在北京时间21:03、21:09、21:12分别成交2726、2699、1337手，短短十多分钟卖单更高达18000多手，而大量卖单也促使黄金短线跳水约20美元，刷新逾5年半低点。

兑一篮子主要货币美元指数交投于近八个月高点附近，因美联储12月加息预期稳固，而欧元受到欧洲央行进一步宽松前景的压力。

市场广泛预期美联储将在12月开启近十年来的首次加息。投资者相信加息将提振美元，并削弱零息资产黄金的需求。

知名分析师Clara Denina指出，感恩节期间市场流动性较低，美元指数日内却触及100.39的多年高位水平，持续对金价造成打压；周内黄金价格有所上涨的原因在于俄罗斯和土耳其之间矛盾，使得黄金发挥了避险作用，但随着双方对立态势有所缓和且投资者关注力重回美联储下月加息的可能性上，打压金价跌至五年半低位。

位于悉尼的一位贵金属交易员表示，“黄金再度无法吸引买盘，金价的任何上涨都是卖出机会。”该交易员称，顶级消费者中国的买入良好，但这未能支撑金价。

因金价走低，中国近日黄金需求已上升。上海黄金交易所溢价（衡量中国消费需求的一个指标）为5.0-6.0美元/盎司，而月初的水平为3.0-4.0美元/盎司。

然而，其他的实物需求指标没有转好。受糟糕的投资需求拖累，印度黄金需求在关键的12月当季可能跌至八年最低水平，因印度连续的干旱减少了该国数以百万计农民的收入。

香港政府统计处周四（11月26日）发布的数据显示，10月份由香港净流入中国内地的黄金量月率回落26.4%，终结此前连续三个月升势。

美银美林（Bank of America Merrill Lynch）表示，投资者信心疲软与贵金属基金上周录得四个月最大周度净流出是一致的。

不过，黄金日内的下跌或许并非是空头大举进攻的标志，在交投清淡之际，市场的波动往往被放大。金价短线或仍存在反弹的风险。

德国商业银行(Commerzbank)指出，“若金价收复1098美元，则可能缓解短期的下行压力，并向55日及200日均线1125/29美元反弹。遗憾的是，目前55日与200日均线已经死叉，意味着中期仍面临下行压力。”

下周市场将迎来欧洲央行(ECB)利率决议和美国11月非农数据，后者或将最终让市场巩固美联储的加息预期。对于黄金而言，或许需要非农“爆出大冷门”才足以绝地反弹。

感恩节假期之后，全球投资者下周将迎来异常繁忙的一周。

周一，国际货币基金组织（IMF）可能会将人民币给予人民币储备货币地位。尽管人民币加入SDR货币篮子在很大程度上可能只有象征意义，但这会提振人民币以及中国在国际经济中的影响力。

周五，美国将公布11月非农就业报告，市场将迎来一周最高潮，因其是12月15-16日美联储会议之前的最后一份重要报告。市场普遍预计，美联储将在12月会议上加息，而非农就业数据将是美联储决策的一个重要参考依据。

周四，欧洲央行将举行货币政策会议。市场预计欧洲央行将进一步放宽货币政策。各央行货币政策的差异料持续掀起市场巨澜。

美联储主席耶伦下周有两次讲话，可能会传递美联储加息将于12月中旬加息的相关信息。美国东部时间周三中午12:35她将在华盛顿经济俱乐部讲话，周四她将出席联合经济委员会的听证会。除耶伦之外，数位美联储官员也将发表讲话，而美联储理事将就多德-弗兰克修正案举行公开会议。

此外，下周原油市场也将迎来重要一周。周五，石油输出国组织（OPEC）将在维也纳举行会议。市场预计OPEC国家不会改变过去坚持的让市场决定油价的策略，但是某些成员国可能会发出反对声音。



