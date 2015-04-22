欧元反弹一触即发 你真能指望希腊？

从隔夜欧元/美元将跌不跌的行情来看，投资者还是期望本周欧元区财长会议能够就希腊问题给出一些积极进展的。周三(4月22日)亚市盘中，欧元/美元位于1.0730附近水平徘徊。上一交易日欧元收于十字星，汇价先跌后涨。

在纽约时段盘初阶段，希腊财长瓦鲁法基斯(Varoufakis)表示，有明确的迹象显示，各方正在弥合分歧，为希腊债局问题的解决铺平道路，而欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)金主将达成协议。

不过BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien认为，瓦鲁法基斯向来是以向媒体“释放模糊信号见长”。考虑到德国依然拒绝在希腊不给出有效改革措施的情况下提供后续援助，因此各方本周达成协议的可能性仍是微乎其微。

Kathy Lien在每日汇市研报中写道：

如果希腊无法获得下一笔援助，那么IMF 5月12日的还款，以及欧洲央行、IMF在6、7月的国库券偿还都会面临风险。不过希腊债务违约不会立马兑现，因为IMF几乎铁定会给希腊提供宽限，但即便如此，局势如此发展对于欧元注定不是什么好事。

周初公布的德国ZEW数据稳定了市场人气，而量化宽松举措(QE)使得投资者对于当前市场环境极富信心，但6个月来第一次，数据的预期分项指标反映了人们对于希腊债务问题的忧虑情绪。

周三将没有主要欧元区国家的重要指标待发布，但欧元会随着周四即将公布PMI数据以及周五的财长会议进程作出充分反映。

北京时间9:39，欧元/美元报1.0719。