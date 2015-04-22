希腊“火烧眉毛” 金价围绕1200上蹿下跳

美国NYMEX 6月黄金期货价格周二(4月21日)收盘上涨9.40美元，涨幅0.8%，报1203.10美元/盎司，得益于空头回补、逢低买盘、避险买盘和美元走软等因素。周三(4月22日)亚市早盘，黄金目前交投于1200美元。

希腊现金即将告罄 地方政府关键时刻反水

据外媒周一(4月20日)援引希腊财政部官员的说法称，政府将需要动用公共部门总共20亿欧元的剩余现金储备，用于月底支付公务员工资以及养老金。除非希腊能在最后时刻与债权人谈妥协议，否则希腊将无钱向国际货币基金组织(IMF)偿还5月上半月到期的债务。

然而，希腊地方当局却不打算遵守向央行转移资金的命令，因这项法令却让希腊工会、反对党和地方政府官员感到气愤，他们威胁要采取法律行动。

希腊一地方官员Costantinos Agorastos表示，“他们之前曾承诺不会动用这笔钱，但现在在打这笔钱的主意，地方政府机构的现金储备总计约15亿欧元。”

欧盟执委会主席容克周二呼吁希腊加强努力与国际债权人达成协议，并警告表示，谈判还不到可迅速获得正面结果的阶段。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四将在布鲁塞尔举行的欧盟峰会间隙会见德国总理梅克尔，时值欧元区成员国财长即将召开关键会议，评估雅典方面改革承诺的进展。

不过希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)对记者称，各方趋于一致，并乐观认为将会达成协议，但可能不会在4月24日欧元区财长会议上达成。

欧元集团主席戴塞尔布鲁姆周二表示，希腊退欧将导致希腊及欧洲陷入非常危险的不稳定，希腊谈判已取得一定进展；仍有可能在月底前就希腊债务问题达成协议。他还称，如果有必要，将为希腊债务问题谈判延长数周时间。他还指出，预计希腊与债权人将在未来几周达成协议，无希腊退欧选项。

白宫经济顾问委员会主席福尔曼表示，希腊退出欧元区将导致巨大风险，或阻碍投资，增加市场不确定性，不应该认为金融市场已充分对希腊退欧定价。

欧洲央行考虑限制对希腊银行业援助

知情人士周二(4月21日)透露，欧洲央行(ECB)正在研究措施，限制对希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)，因为央行管理委员会内部对进一步援助希腊沉疴的银行业的反对声越来越多。

知情人士说，ECB员工已制定一份草案，建议提高希腊央行接受本国银行向其借款时提供抵押品的价值减记程度。由于此事尚未公开，知情人士要求匿名。其中一位知情人士称，尽管这个措施尚未正式提交管理委员会讨论，但若希腊领导人未能尽快让欧元区财长们信服他们有能力改革国内经济并可以获得援助资金的话，该措施或许就需要付诸讨论。

在ECB实施常规现金招标时，希腊银行业多数被拒之门外，该国政府正在就急需的援助款项问题与债权人展开角力。不过，希腊的银行目前可以向本国央行申请使用规模约740亿欧元(790亿美元)的应急资金，目前使用金额一直在不断上升，本周还将获得重新评估。

一位知情人士指出，欧洲央行的这份建议给出三种途径，来降低银行拿出一定量抵押物后取得的资金额。这个根据ELA操作进行的减记幅度并未对外公开。

受上述消息影响，包括希腊国家银行在内的希腊银行债券跌至创纪录新低。数据显示，希腊国家银行2019年4月到期、7.5亿欧元(8.01亿美元)利率为4.375%的银行债券价格下跌0.8至54.35.

比雷埃夫斯银行利率为5%、2017年3月到期的债券连续第8天下跌至60.73，是去年10月以来的最长下跌期。

汇丰：金价面临多重压力陷于1185至1225区域内

价还在继续围绕1200美元/盎司的水平纠结，汇丰银行(HSBC)的分析师们认为，近期黄金市场将仍然处在这样的观望状态中。

汇丰的分析师们在一份报告中称：“自4月初以来，金价就被限咋1185至1225美元/盎司的区域内。”

“市场对风险的追求和美元的强劲都在上行施压于黄金。”

此外分析师们表示，欧洲央行副行长康斯坦西奥(Vitor Constancio)对希腊局势的发言称其不会离开欧元区，这也缓解了一些对希腊可能退欧的担忧。

在亚洲地区，印度的实物需求可能为金价提供底部支撑。分析师们认为，印度实物需求为金价提供的底部可能在1150美元/盎司水平。

凯投宏观：黄金避险保值功能犹在希腊局势或将升级

尽管目前希腊局势没有显现出对黄金市场的太大支撑，但凯投宏观(Capital Economics)的商品研究主管Julian Jessop称，这并不意味着黄金失去了其自身的避险保值功能。

Jessop表示，近期黄金没有在诸多不确定的环境下表现好是因为投资者们仍然认为，到最后时刻，希腊是能够和债权人达成协议的。

除了希腊，Jessop解释称，投资者们仍然对全球的风险有需求。

“亚洲地区的股市近期有所上涨，主要是中国股市的推动，减少了黄金在其关键市场的吸引力。”

Jessop还表示：“因此，不能因为近期金价的平淡表现而认为其避险保值功能有所消散，真正的考验将会在风险需求归于平淡时到来。”

他表示，仍然认为希腊局势会升级，再加上中国和印度需求的回归，年底金价能够被推向1400美元/盎司。

后市展望：

尽管目前希腊局势没有显现出对黄金市场的太大支撑，但凯投宏观(Capital Economics)的商品研究主管Julian Jessop称，这并不意味着黄金失去了其自身的避险保值功能。

Jessop表示，近期黄金没有在诸多不确定的环境下表现好是因为投资者们仍然认为，到最后时刻，希腊是能够和债权人达成协议的。除了希腊，Jessop解释称，投资者们仍然对全球的风险有需求。

他表示，仍然认为希腊局势会升级，再加上中国和印度需求的回归，年底金价能够被推向1400美元/盎司。

汇丰银行(HSBC)的分析师们认为，金价还在继续围绕1200美元/盎司的水平纠结，，近期黄金市场将仍然处在这样的观望状态中。市场对风险的追求和美元的强劲都在上行施压于黄金。

德国商业银行(Commerzbank)周二(4月21日)在周度分析报告中称，眼下金价仍受阻于2015年的下行趋势线阻力(1207美元)，且近期高点1224.66美元成为短期顶部的可能性正逐渐加大，因此中短期看跌黄金。

IG的高级市场分析师Chris Beauchamp近期在接受采访时称，尽管金价短期内或有上行，但总体而言，上行1250美元/盎司是个比较合理的目标，1300目前来看有很大距离。其对金价短期的目标为1220美元/盎司，这是一个技术面表现金价转向谨慎看多的水平。

不过，Beauchamp指出，“如果黄金被抛售并且跌破1150，那么我认为将进入一个完全不同的世界，不过我并不认为到年底金价会跌到三位数或者1000的水平。”

海外知名技术分析机构FX Empire周二(4月21日)在报告中表示，金价虽然跌破了1200美元/盎司，但仍然距离该水平不远。黄金下行支撑位于1180，而上行1220美元/盎司则是阻力水平。因此1200美元/盎司是中间的平衡，市场被该水平所吸引。该机构表示，最终而言，金价必须要突破这一盘整区域，此后才可交易。

DailyFX周二(4月21日)刊文认为，现货黄金正形成潜在的头肩顶形态，如果日内收于23.6%斐波延展位1185.23下方，将有效确认该形态，下方目标位于38.2%斐波延展位1161.16，阻力关注4月6日高点1224.15.

凯投宏观(Capital Economics)的 Julian Jessop周五表示，仍然对黄金持看多的态度，预计供应面因素和避险需求将在今年年底把金价推高至1400美元/盎司。Jessop表示，“我们仍然预期金价在未来几年会上升。我们预计美联储升息的幅度会比市场预料的稍微大一些，美元也会进一步走强。但仍然有很大空间让金价上行，因供应紧缩，且避险需求重新出现，中国和印度又有很大需求。”

渣打银行(Standard Chartered)分析师Nicholas Snowdon上周四(4月16日)表示，“美国加息周期可能比此前的预期更缓慢，这可能削弱美元上涨的动能。”他补充道，“我们预期美联储将在9月加息，黄金将在相当长一段时间内交投于1200水平附近，然后在年底上涨。”