日本暗示考虑加入亚投行

北京4月8日讯在澳大利亚、韩国、俄罗斯纷纷申请加入亚投行之后，日本似乎陷入了纠结。据日媒消息，日本共同社昨日获得的一份日本政府文件称，该文件暗示了日本不排除未来加入亚投行的可能性，并要求中国承诺进行公正透明的运营。

该文件还显示，根据估算，若加入亚投行，日本负担的出资额最多约为15亿美元。这一数字仅次于中国的出资额。这份文件旨在帮助日本政府应对中国筹建亚投行。

若加入亚投行，日本就需要打破长期以来同美国保持的外交和经济等方面的同盟关系，因此，在作出最终决定之前，至少在TPP（跨太平洋伙伴关系协议）定稿之前，该国不得不权衡各种因素。

据悉，该文件提出的具体措施是：把“与美国进行密切的意见沟通”作为前提，将向中国“暗示不排除未来加入的可能性，以此为筹码要求为日本加入确保必要的国际标准”。应对策略还包括，争取就出资比率与表决权的关系、今后的日程、与国际标准的统一性等收集信息，以及与七国集团和澳大利亚展开协调。

若拒入亚投行，日本企业利益恐将遭受损失。这两年日本企业效益相当好，其中一个重要的原因是，日本企业在转型上做得比较成功。这个转型是指从单纯的产品制造，向提出综合解决方案，如提供社会基础设施建设方案的转型。而日本企业的转型成功，与国外大量推进新的社会基础设施项目有着非常紧密的关联。

据了解，亚投行总部地址位于北京金融街，申请创始成员国资格的截止日期为3月31日。截至目前，亚投行意向创始成员国增至35个，包括孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、法国、德国、印度、印度尼西亚、伊朗、意大利、约旦、哈萨克斯坦、科威特、老挝、卢森堡、马尔代夫、马来西亚、蒙古、缅甸、尼泊尔、新西兰、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、瑞士、塔吉克斯坦、泰国、阿联酋、英国、乌兹别克斯坦和越南。