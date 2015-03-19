2015年3月19日黄金外汇行情解读

博客时间：13:15:44（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:美联储终于放弃“耐心”措辞，但是耶伦语调委婉，强调放弃“耐心”措辞，不代表立即加息，并在以后会议中任何时候都有可能加息，这无异于又打了太极，只是稍稍态度明朗些，昨晚黄金受此推动强势反弹到1174.96，涨幅达25美金，并于今天亚盘再创新高1177.26，周线呈阳线，macd有底部可能，但是美联储加息理论上不利于黄金，结合周三的冲高，这种拉升可以理解为空头买预期卖事实的操盘模式，这种拉升应该不会很久，加息预期是要看长时间的的效应的，日线上黄金正触及中轨1185附近，日内关注此价位阻力效果，4小时显示价格上涨力度疲弱，日内小心不要过分看多。

操作思路：上方阻力1185、1190、1218下方支撑1150、1131；

1. 黄金稳健破1169.6做多止损1165，看1174、1177、1185；

2. 黄金不破1185不破做空，止损1190看1169、1161；

3. 白银不破15.94附近做空，止损16.11看15.27、14.59；

4. 美加突破1.2591做多，止损1.2490，看1.2781、1.2796、1.2832；

5. 美日120.66做多，止损120.13看121.71、122.08；

6. 澳元0.7736做空止损0.7873看0.7598；

7. 欧元不破1.0989做空，止损1.1023看1.0305；

8. 英镑不破1.5097做空，止损1.5211看1.4775、1.4716；

9. 美瑞升破0.9877做多，止损0.9838看1.09837；

10. 美指99.41做空，止损100.5看96.75。