下周金价走势预测 黄金价格盯牢分界点

因美国2月PPI月率连续四个月下滑或影响美联储升息时机，且临近周末空头回补，黄金价格上涨4.90美元，涨幅0.42%，报1158.30美元/盎司。

亚市早盘黄金价格逐步反弹并短暂上破1160水平，刷新日高至1161.80，午盘黄金价格于该水平横盘，但进入欧洲时段后因美元指数回升，金价承压下跌，至北美盘中再度触及1150上方，最低跌至1151.05。此后虽美元指数再度破百，但因周末以及空头回补因素，价格逐步反弹并回到1155上方。

现货黄金最高触及1161.80美元/盎司，最低下探1151.05美元/盎司。

据彭博社周五（3月13日）公布的最新调查显示，因美元指数强劲，黄金交易员、分析师看恐下周黄金价格。

在接受调查的21位黄金交易商及分析师中，6人看涨（29%），12人看空（57%），3人看平（14%）。

国际现货黄金3月13日当周累计下跌8.8美元，跌幅0.75%，收报1158.30美元/盎司，最高上探1175.40美元/盎司，最低下探1147.10美元/盎司。

1175是黄金中线的一个多空分界点，也就是黄金真正看涨是要等上了1175之后，1175上方，黄金则上穿了1223高点下跌以来的下行趋势线，上不了1175，还是下跌趋势，下跌趋势中就逢高做空。

下周金价走势跌破1147，刷新低点后，可顺势做空。