明日油价拟涨重返6元时代

2月27日，国内成品油价将迎来春节后首个调整窗口。多家机构预测，油价将迎来每吨400元左右的上调幅度。加上年前的最后一次调整，油价将迎来“十三连跌”后的两连涨。

多家机构预计2月27日油价每吨上调400元左右

新京报讯 （记者赵嘉妮）2月27日，国内成品油价将迎来春节后首个调整窗口。多家机构预测，油价将迎来每吨400元左右的上调幅度。加上年前的最后一次调整，油价将迎来“十三连跌”后的两连涨。

2月油价现两连涨

据生意社监测数据显示，成品油价格2月9日年内首次上调兑现后，国际油价呈现涨跌互现的情况，其中WTI（美国西得克萨斯轻质原油）与布伦特油价出现走势偏离现象。截至2月24日，与上次调价（2月9日）相比，WTI跌幅在6.77%，布伦特原油涨幅在0.55%。

卓创资讯成品油分析师胡慧春认为，尽管春节期间，受美元汇率上涨、市场担忧供应过剩及美国原油库存增长预期打压，欧美原油期货处于震荡下滑的态势。不过，春节前国际原油价格走高，使得原油变化率所对应涨幅远超出调价红线。

因此，卓创资讯预计，2月27日24时国内成品油上调窗口将如期开启，上调幅度或在每吨400元以上。届时，国内成品油市场将迎来年内首次二连涨的局面。若本轮调价最终以400元/吨落实，则不但创年内成品油两连涨纪录，也将创新成品油定价机制以来，月内两连涨新纪录。届时，全国93号及92号汽油将全面回归“6元时代”。

“供应宽松短期不会改变”

据隆众石化网数据，截至2月24日原油综合变化率14.95%，预计对应上调幅度440元/吨。中宇资讯也预计， 27日24时成品油零售价格上调390元/吨，折合标准品90号汽油0.28元/升，0号柴油0.33元/升。

中宇资讯分析师桑潇表示，历经半年多的连续下跌后，国际油价在2015年初跌势放缓。据了解，受美国石油钻井数量减少、部分石油生产商削减开支等利好消息提振，1月下旬国际油价开始宽幅波动、震荡走高，由此引发国内成品油上调预期。

对于后市，隆众石化网分析师认为，从后市走势看，石油市场供应宽松局面不会在短期改变，短期之内依旧难以发生逆转，而是会在底部维持一段时间。