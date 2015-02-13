黄金市场告别极端情况 回归平稳

世界黄金协会最新发布的2014年全年《黄金需求趋势报告》数据显示，全球黄金市场已告别2013年的极端情况，回归平稳。2014年全年黄金总需求为3,924吨，同比下降4%。

黄金价格在十年牛市之后，2013年大跌2014年渐渐企稳。2013年二季度，国际金价站在1,400美元/盎司时，中国大妈大举入市成为当时华尔街最大新闻。随着金价当年跌破1,200美元，中国大妈冷静下来。世界黄金协会的数据显示，2014年，中国的金饰需求同比下降33%。

而在这一年，无论是黄金ETF的机构投资者，还是央行，都与大妈们反向操作：一个大幅放缓减持，一个成为需求的最大增长极。

全球经济弱复苏、乌克兰局势、各国央行放水……2014年这些因素轮番为大跌之后的金价托底，但黄金交易依然诡谲多变。世界黄金协会最新发布的2014年全年《黄金需求趋势报告》数据显示，全球黄金市场已告别2013年的极端情况，回归平稳。2014年全年黄金总需求为3,924吨，同比下降4%。其中，2014年11月，金价创下了阶段性低点1,130美元后，黄金交易随着金价拉升买方增多。第四季度，全球黄金需求为987吨，同比上涨6%，年度需求强劲收尾。

全球黄金需求主要来自消费需求、投资需求和央行购金。2013年曾经一鸣惊人的中国大妈在2014年变得异常谨慎。统计显示，2014年，中国的金饰需求同比下降33%；中国黄金需求886.09吨，同比下降24.68%。

2013年，中国黄金需求以1,066吨的总量，首次超过印度成为全球第一大黄金消费市场，2014年中国险些失去头把交椅。印度作为全球两大黄金市场之一，去年金饰需求增长8%至662吨，成为世界黄金协会有记录以来表现最好的一年。

投资需求一直是影响金价的最重要因素之一。2014年，全球投资需求从2013年的885吨上涨至2014年的905吨，同比增长2%。黄金ETF减持大幅放缓也是金价企稳重要原因，ETF减持量从2013年的880吨降低至2014年的159吨。

各国央行在2014年继续将黄金视为一种储备资产。2014年，各国央行轮番推动货币贬值，而买入黄金抵御通胀。2014年，全球央行全年需求上涨17%至477吨，其中2014年第四季度尤为突出，同比上涨40%至119吨。这也是各国央行连续第16个季度以及连续第5年成为黄金净买家。