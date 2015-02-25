相比2014年，羊年的春节期间黄金首饰要便宜很多，因此迎来了一个黄金饰品的消费高峰，但这并未提振黄金价格。

受到美国经济数据不及预期等因素的影响，昨日，国际金价再度跌破“千二”大关。分析人士表示，随着美国经济的持续复苏，加息预期愈发强烈，以及黄金避险情绪的逐渐走弱，黄金的走势仍将维持向下震荡趋势。

国际金价在1月23日跌破“千三”大关后，时隔一个月又再次打破“千二”大关。受到上周五公布的弱于预期的美国数据影响，伦敦现货金在2月23日跌破1200美元大关，最低跌至1191.05美元／盎司，创下7周低位。昨日，国际金价开盘报每盎司1202美元，截至昨日18时，国际金价走势再度跌破“千二”大关，报1194.66美元／盎司。

对于黄金价格为何会跌破“千二”大关，分析人士表示，国际金价一度跌至1190美元/盎司的7周低位，基本回吐去年以来的绝大多数涨幅，主要是因为美国国债收益率及美股持续走高，且避险需求下滑。另外，中国春节长假也导致金价失去了重要的需求支撑。

事实上，春节期间的5个交易日，国际金价一直处于下跌的趋势，5日的累计跌幅达3%。而与黄金价格走势不同的是，国内的“中国大妈”趁着便宜的金价开始大幅购买黄金饰品，致使今年春节期间国内的黄金饰品消费量得到了一定的提振。国华商场和菜百商场的羊年黄金贺岁饰品销量大幅增长。国华商场相关负责人表示，今年春节期间的小金羊吊坠、羊年大吉摆件等都很受欢迎，假期前几天，羊年黄金贺岁饰品销售同比增长35%。菜百相关负责人也表示，除夕、初一两天销量激增，光黄金转运珠就卖了6000多颗。

不过，中国的黄金饰品消费高峰也并未提振黄金价格的走势。反而，黄金多头近期不断减持为金价后续下跌埋下隐忧。据美国商品期货交易委员会的数据显示，最近一周对冲基金连续第三周削减黄金净多头。CFTC数据显示，2月17日当周，黄金多头头寸减少12240手，至128595手。与此同时，空头头寸增加11605手，至32903手。当前黄金净多头头寸降至95692手。

兴业银行(601166,股吧)分析师蒋舒表示，从年初投资者对希腊选举的担忧，到选战结束后新政府与欧盟救助计划谈判的不确定性，市场避险情绪的变化几成金市波动最重要指引，也是去年12月底至今年1月底那段上涨行情的主要导火索，但是随着国际金价的避险情绪减弱，国际金价支撑向上的力量很弱小。

光大期货分析师孙永刚认为，随着债务危机、美国加息预期等重磅事件的持续博弈，羊年金市或难以呈现明确的走势预期，预计市场短期或延续震荡调整格局。