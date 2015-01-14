#黄金#2015年1月14日行情分析
分析与预测

#黄金#2015年1月14日行情分析

14 一月 2015, 06:12
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#黄金#2015-01-14盘面解析：昨日日线冲高回落，最高1244最低1227，报收1230，今日做单高空为主第一做空点位30-33，其次做空点位在1239-41附近，下方支撑看1220-23附近。
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