欧股大跌支撑金价接近五周高点





现货黄金最高触及1248.44美元/盎司，最低下探1234.50美元/盎司，上涨8.50美元，涨幅0.69%，报1246.00美元/盎司。





全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust本周一持仓大降8.97吨，创一年最大降幅，至751.97吨，再创6年来新低。





利好因素：

1.IBM因季报令人大失所望而跌逾7%，连带整个美股指数承压。





2.上周五（10月17日）有报道称数家股份制商业银行已收到央行通知，将通过常备借贷便利工具(SLF)获得流动性支持，共计金额约2000亿元左右。此后中金报告预计央行实际投放的流动性甚至可能高于2000亿元，达到3000-4000亿元。截至昨日，这一传闻并未得到央行和商业银行的证实。





3.德国统计局(Destatis)周一(10月20日)公布的数据显示，9月生产者物价指数(PPI)年率下跌1.0%，月率持平。企业定价能力依然受到抑制。导致物价水平上涨的势头势必有限，德国的通胀短期内好转的迹象依然难现。





4.最新数据显示，俄罗斯9月增持黄金储备37.3吨，截至10月1日黄金储备总量为1150.8吨。一名俄罗斯政府高官表示，普京政府正准备从储备中减小美元及欧元的比例来对抗日益强硬的制裁手段。





利空因素：





1.美国达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)周一(10月20日)表示，美国经济正接近充分就业和物价稳定。最近的市场波动不应阻止美联储在本月底的会议上结束债券购买计划。





2.波士顿联储主席罗森格林(Eric Rosengren)周一称，美联储应该会在10月28-29日政策会议上宣布结束债券购买(QE)计划。美联储不应该对金融市场的震荡做出过度反应；失业率下滑对结束购债(QE)说YES。





3.印度财政部长Arun Jaitley周一(10月20日)称，印度政府正在考虑在排灯节之后重新缩紧对黄金的进口限制措施。9月印度黄金进口大增5倍，导致其贸易赤字出现大幅增加。





后市展望：





1.三菱集团（Mitsubishi）分析师在周一（10月20日）的报告中指出，尽管全球通缩削减了黄金的抗通胀需求，利空黄金。但我们认为，通缩和金融压力和可能的财政刺激相关联，最将提振黄金的避险需求。





2.摩根士丹利（Morgan Stanley）周一（10月20日）指出，如果宏观经济担忧持续，贵金属可能涨得更多。黄金上周持续波动性加强但并不激进。摩根士丹利表示，“金价的没有表现出全球宏观事件来临的状态。同时，非常清楚的是，大量的空头头寸正在轧平。如果更广泛的宏观经济担忧持续，我们认为黄金的上行动能可能加强。





3.Kitco首席技术分析师Jim Wyckoff周一称，“技术面来看，黄金空头总体上占有优势。然而，多头近期展示了足够的上行动能，这意味着市场底部正在形成，但多头近期若要维持日线图上的上行趋势需要克服重重阻力。黄金多头近期下一目标位于关键阻力1260.00；空头近期下一目标位于本周低点1222.00美元/盎司。”Wyckoff周五指出，“12月期黄上行初步阻力位于上周高点1250.30，进一步阻力位于本周高点1255.00；下行方面，黄金初步支撑位于1240.00，进一步支撑位于1234.90。”





4.凯投宏观(Capital Economics)商品研究主管Julian Jessop表示，“尽管近期金价曾第三次下探1180美元的2013年6月和12月末低位，并在1200美元/盎司附近寻到一些支撑，但今时已不同往日。”Jessop强调眼下市场与去年最大的区别是美元显著走强，这意味着三重底的支撑可能失效，未来金价或将跌至1000美元/盎司。





5.瑞士MKS金融集团表示：“全球股市看起来从上周的抛售中恢复过来了，对黄金有下行压力。”Laughlin还说：“我们预计1250美元/盎司的水平是黄金的上行阻力。而1220至1225美元/盎司的区域则是近期的支撑水平。”他认为全球宏观经济环境的任何进一步变化都可能把金价拉低至1200的水平。





6.印度最大黄金交易商RSBL在当地时间周一(10月20日)的报告中写道，上一交易日期金价格走低，随机指标（KD）及相对强弱指标（RSI）显示超卖，但短期技术指标仍偏多，价格可能继续单边上行。RSBL指出，黄金上行初步阻力位于1248，进一步阻力位于1267；下方初步支撑位于1233，进一步支撑关注1221美元/盎司。





7.瑞士MKS金融集团在周一的报告中称，“主要实物黄金消费中心亚洲的需求增长，但可能走弱。实物需求是黄金近期自1182水平反弹的主要驱动力。然而，印度排灯节本周即将结束，实物需求可能缓和。





”MKS表示，“中国实物需求稳定但是不温不火，在当前水平，直接需求温和，黄金被质押贷款需求抢购一空。上海黄金交易所意见回落，千克金合约上周跌至折价水平。”

市场避险情绪并未在上周五彻底逆转，对全球经济增长放缓的担忧仍在发酵，在欧洲股市大跌的带动下本周一黄金价格走高，接近五周高点1249.3美元/盎司。