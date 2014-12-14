怎样才能把握住纸黄金价格走势

对于怎样才能把握住纸黄金价格走势，小编是这样认为的，主要还是看个人习惯，如果您是激进的投资者，让您把握长线，短线行情不要把握，那对您来说就错失了短线的纸黄金价格走势，您就没信心把握长线的纸黄金价格走势了，所以个人习惯才能把握住纸黄金价格走势。

一般来说纸黄金这个投资品种适合做中线，根据我们的经验，一般中线行情1-3个月就有一次，那么可以在相对低点买进，在相对高点卖出，获取一个中线的收益。对于那些比较激进的投资者，也可以考虑做一些短线，对于那些稳健的投资者可以考虑做长线。

主要还是看个人习惯，比如您有充足的时间观察市场行情，那么可以考虑大部分资金做短线，这样也有个投资乐趣。如果时间不是很充裕，那么最好还是做中线，在相对较低的位置买进，或是在跌势展开一段时间后逐步买进，在涨势启动一段时间后逐步卖出。

如果你时间很少，那么考虑做长线，在每年的淡季时候，也就是5-9月之间关注行情，在相对较低的位置逐步买进，然后在旺季快要结束的时候，一般是10-12月卖出，或是在高位逐步减仓。或是长线持有，保留5至10年。

总之要根据个人的具体情况和投资习惯才能把握住纸黄金价格走势，不要因此而影响到正常的生活和工作。