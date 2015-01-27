黄金短线疲态再现，恐将进一步下跌

国际现货黄金价格昨天大幅回落，暴跌20美元，而周二(1月27日)市场人气依旧低迷，亚市阶段一度跌至一周低点1272.19美元/盎司，目前暂时回升至1282美元/盎司附近。但未能有效改变短线疲态，恐将进一步下跌。

在美联储利率决议即将登场前夕，部分投资者选择在金价处于5年高位时获利了结。美元强势打压，加上避险需求的降温，黄金避险光芒失色。

德国商业银行表示，2015年开始以来，黄金价格以美元计算上涨了9%，以欧元计算更是大涨了18%，很大程度上应该归因于市场对于欧洲央行债券采购项目，以及希腊政府变动的预期。目前，欧洲央行的QE和希腊大选这两大对金价有所支撑的不确定因素都尘埃落定，金价出现回调并不意外。

摩根士丹利认为，黄金价格与美元之间的负相关关系自2015年开始就不复存在，但美国经济恢复势头强劲，面对低油价，全球面临通缩压力，投资者通过持有黄金来对冲通胀的需求正在降温，金价面临下行压力增大。

汇丰商品分析师称，美联储可能不会转变收紧政策的立场仍利好美元后市，因美联储仍是央行中唯一向加息迈进的央行。未来一周，黄金市场料将重建与美元负相关的走势关系，而美元稳步上涨将施压金价。

北京时间15:13，现货黄金报1283.02美元/盎司。