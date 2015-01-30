周五(1月30日)亚市早盘，黄金交投

于1259.48美元/盎司，隔夜数据

显示，美国初请失业金人数降至15年低点至26.5万人，加之以澳元为代表的商品货币大跌，黄金大跌30美元，在5日均线死叉10日均线后，市场料暂时进入空头格局，今日欧美

数据潮来袭，重点关注美国GDP

隔夜具体数据显示

德国联邦统计局周四(1月29日)公布的数据显示，德国1月通胀率五年多来首次跌至负值，在一定程度上反映了笼罩整个欧元区的通缩威胁。数据显示，德国1月调和

年率初值下降0.5%，为2009年10月以来首次出现下滑；市场此前预期为下降0.2%，前值为上升0.1%。

美国劳工部(Department of Labor)周四(1月29日)公布的数据显示，美国上周初请失业金人数大幅减少，触及15年低点，缓解了市场对美国劳动力市场在2015年年初放缓的担忧。具体数据显示，美国1月24日当周初请失业金人数减少4.3万，至26.5万，为2000年4月以来最低水平；预期为30万，前值由30.7万修正为30.8万。

波动性较小的初请失业金四周均值减少8250人，至29.85万，前值由30.65万修正为30.675万。

今日数据展望

15:00，德国公布12月实际零售

销售月率，前值1%，预期值0.3%。

18:00，欧元区公布2月失业率，前值11.5%，预期值11.5%。

18:00，欧元区公布1月CPI年率初值，前值-0.2%，预期值-0.5%。

21:30，美国公布第四季度实际GDP年化季率初值，前值5%，预期值3%。

22:45，美国公布1月芝加哥PMI，前值58.3，预期值57.8.

23:00，美国公布1月密歇根大学消费

者信心指数终值，前值98.2，预期值98.2.

黄金重要点位提醒

黄金5日均线死叉10日均线，关注20日均线的支撑，具体压力点位关注1260、1265、1272；支撑位关注1256、1245、1240.