中国大妈已购300吨黄金仅为自用

黄金(1233.10, 4.00, 0.33%)自古以来就是“硬通货”，被认为是“最终支付手段”。正在天津举行的“2014中国国际矿业大会”上，来自国内外黄金企业就中国黄金市场的发展指出，中国珠宝黄金消费潜力巨大，藏金于民与国与民都是有利的。

黄金自古以来就是中国百姓深爱的“财富代言人”。一年前的民间买金热潮更是让“中国大妈(D am a)”一词进入了大不列颠英语词典，国内黄金及金饰品的消费状况，国内黄金消费的市场非常广阔。统计数据显示2007- 2011年增长率为20.4%，2014年国内黄金珠宝零售较2011年增长11%，达到了4190亿元。根据中国珠宝协会统计，2013年国内黄金市场总额将超过4370亿元，较上年增长12%。

根据中国产业信息网发布的研究报告显示，2013年我国黄金消费中首饰用金714.5吨，所占比例达到60.91%，同比增长42.52%，金条用金所占比例31.94%，同比增长56.57%，金币用金所占比例2 .13%，同比下降1 .07%。工业用金48.74吨，同比下降0.23%，其他用金10.4吨，同比下降32.03%。山东招金集团有限公司副董事长翁占斌认为，国内珠宝产业其实仅仅发展了20多年，“潜力巨大”。他指出，根据权威机构认为，全球实物黄金存量15万吨左右，人均拥有量很低，2013年中国国内人均G D P已达到6800美元，进入了消费的升级阶段，“预计国内黄金珠宝消费增速至少是人均G D P增速的两倍。”

其次，预计国内结婚率未来五到十年仍将处于高位，这将促使珠宝消费刚需稳步增长。再次，国内目前存在投资渠道较少，与居民的财富持续增长的矛盾，预计投资需求仍将继续促进黄金珠宝短期高增长，预计2013-2017年，黄金珠宝行业年均增长率为16%，预计2017年国内黄金珠宝消费总额达到人民币8600亿元。

根据世界黄金协会最近发布的报告指出，国内个人领域每年对黄金的需求从目前的1132吨提升到2017年的1350吨或者更多，该报告提到2014年需求将有可能出现盘整，而在以后几年将会持续增长，未来6年中国持续的城镇化发展意味着中国将有170拥有超过100万居民的城市，城市中的中产阶级接近3亿，2020年将增加到5亿，这些拥有更多可支配使用的人将会继续保持对黄金的需求。中国黄金集团副总经理、总会计师刘冰也认为，黄金行业市场供需情况，2013年全球黄金产量为4340吨，相比较2012年同比下降1.7%，全球黄金市场需求主要来自珠宝首饰，工业，金条以及类似金融衍生品和央行购买。2013年全球黄金消费量是3754吨，我国的黄金零售市场主要以首饰用金和实物投资为主，中国黄金珠宝消费市场广阔，增长潜力巨大。

2013年4月12日，国际金价暴跌，中国大妈抢购了黄金300吨，如今金价暴跌，不少人认为，黄金的投资已被其他产品替代，当时抢购黄金的中国大妈被套牢。但与会的一些国内专家指出，中国大妈更多的是消费，是刚性的需求，他们购买黄金主要用于自己的需求，根本不存在套牢的问题，他们也不想近期出售。

“民间黄金不能直接为国家用于国际支付，但在紧急情况下国家可以动员这部分储备，所以民间黄金储备必要时也是官方黄金储备的有效补充。”翁占斌指出，现在世界多数国家政府包括中国都鼓励个人对黄金的投资，实现藏金于民的目标。事实上，由于现在国内的通胀预期比较强烈，人们都在寻找保值增值的方法，黄金一直被认为是最能保值增值的投资工具，普通百姓抢购黄金最主要的是看重黄金的财富价值和效益。此外，还有一些是基于人们对黄金的崇拜。

对于藏金于民的人士，刘冰更多地认为，从外储占比来看我们还是比较少的，美国71%的外汇储备是黄金，德国是67%，意大利占到65%，法国占到64%。而我们国家现在只占到了1.1%，远远低于世界平均水平，“增持黄金储备有利于外汇储备结构良性改善，有利于建立我们国家强大的金融体系，有利于使人民币在区域货币里面发挥更大的作用。”

“民间黄金储备是官方储备的有效补充，维护国家金融安全方面起着重要作用，”刘冰指出，我国黄金市场的发展为黄金金融属性发挥功能创造了条件，也为人们提供了良好的黄金交易平台。近几年来，国内黄金消费与投资人群有了大幅度增长，目前人均消费黄金量远远低于世界平均水平，国内市场还存在巨大的发展空间，中国大妈抢金事件闻名海内外，也折射了中国话语权低的境况。专家们建议，加快制订完善的支持和政策体系，推动黄金国储和黄金市场发展带来民储，这是保障我国金融安全，防范金融风险的紧迫任务。