2015年2月9日黄金外汇行情解读

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本文观点:上周非农数据意外好于预期，黄金受到打压，下跌最低1228.25，跌幅达2.49%，希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)在当地时间周日(2月8日)的讲话中再度强调称，将继续反对国际债权人施加给该国的现有财政援助协议。此后，欧元区各国财长将于本周再度召开紧急会议，讨论希腊问题的进一步对策，这又将成为本周关注焦点，希腊问题不解决，将会长期拖累欧元，黄金也会受到一定程度的打压，周线图上，上周的大阴线接近1219.2的关键支撑，macd表现为头部姿态，如果本周再度击破1219.2将会再度走向1150.5的支撑，而日线图上金价已经踩到前期14年12月10日的顶部（1浪或3-1浪顶）1238.05，如果支撑有效，将会获得一波反弹，如果跌破此价位，将会定性1132以来的反弹结束，4小时图上看，日内有反弹需求目标或是1248附近。

操作思路：上方阻力1257.04、1251.05、1248.48下方支撑1237.02、1234.65、1232.77、1219.2；

1. 黄金企稳1232.77附近做多，止损1229看1248、1257；

2. 黄金不破1257.043做空，止损1263看1234.65、1219；

3. 黄金跌破1219.2做空，止损1223看1150；

4. 白银16.75附近做空，止损17.14看16.33、14.83；

5. 美加1.2506做空，止损1.2660，看1.2795；

6. 美日117.99做多，止损117.89，看119.52；

7. 澳元0.7846做空，止损0.7901看0.7698；

8. 欧元1.1476做空，止损1.1519看1.1226、1.1099；

9. 英镑1.5255做多，止损1.5169看1.5367、1.5385、1.5691；

10. 美瑞0.9235做空，止损0.9252看0.9196、0.9086；

11. 美元兑人民币6.2529做空，止损6.2620看6.238；

12. 美元止损95.27做空止损95.52看94；