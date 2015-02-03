2015年2月3日黄金外汇行情解读
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2015年2月3日黄金外汇行情解读

3 二月 2015, 04:05
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间9:51:15本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨天我们的三角形整理思路没有错，正符合市场的当前走势，这种走势至少在周四前还有效，沿着这种思路，今天空间限于1267.93-1280.3

操作思路上方阻力1320、1301.69、1288.41、1280.34下方支撑1267.93、1258.1、1249.59、1246.2、1235.6、1202.89

1. 黄金1281.6附近做，止损1285看1271.31231.3；

2. 黄金1267.93附近做，止损1263看1281；

3. 黄金升破1281.6，止损1278看1287、1301；

4. 黄金跌破1267.93做，止损1270看1258.1、1249.59、1218；

5. 白银17.24附近，止损17.3716.78； 

6. 美加1.2660，止损1.2795，看1.2180

7. 美日117.6，止损118.2，看116.9； 

8. 澳元0.7784，止损0.77620.7850、0.8005

9. 欧元1.1351，止损1.13701.1285

10. 英镑1.5040，止损1.50161.5089

11. 美瑞0.9285多，止损0.9240看0.9375、0.9992

12. 美元兑人民币6.27，止损6.296.24 

13. 美元止损94.43止损94.30看95.08、95.88；

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