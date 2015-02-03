2015年2月3日黄金外汇行情解读

博客时间：9:51:15（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天我们的三角形整理思路没有错，正符合市场的当前走势，这种走势至少在周四前还有效，沿着这种思路，今天空间限于1267.93-1280.3。

操作思路：上方阻力1320、1301.69、1288.41、1280.34下方支撑1267.93、1258.1、1249.59、1246.2、1235.6、1202.89；

1. 黄金1281.6附近做空，止损1285看1271.31231.3；

2. 黄金1267.93附近做多，止损1263看1281；

3. 黄金升破1281.6做多，止损1278看1287、1301；

4. 黄金跌破1267.93做空，止损1270看1258.1、1249.59、1218；

5. 白银17.24附近做空，止损17.37看16.78；

6. 美加1.2660做空，止损1.2795，看1.2180；

7. 美日117.6做空，止损118.2，看116.9；

8. 澳元0.7784做多，止损0.7762看0.7850、0.8005；

9. 欧元1.1351做空，止损1.1370看1.1285；

10. 英镑1.5040做多，止损1.5016看1.5089；

11. 美瑞0.9285做多，止损0.9240看0.9375、0.9992；

12. 美元兑人民币6.27做空，止损6.29看6.24；

13. 美元止损94.43做多止损94.30看95.08、95.88；