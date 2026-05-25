Intradaysoft CORE (May 18 – May 24)

大家好！

我在此向您呈上我的Intradaysoft CORE指数5月18日至24日期间的最新报告。过去一周，我的交易组合（包含11个智能交易系统）大幅增长。几乎所有交易机器人本周都实现了盈利。您可以在下方看到我的指数的盈利图表，该指数在市场整体表现不佳的情况下依然表现出色。

Intradaysoft CORE INDEX 的最大交易回撤为 5%，确保未来几年交易安全稳定，资本增长稳定。













纳入 Intradaysoft CORE INDEX 指数的交易机器人：



