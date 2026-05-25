Intradaysoft CORE (May 18 – May 24)
我的交易

Intradaysoft CORE (May 18 – May 24)

25 五月 2026, 13:54
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
0
62

订阅即可随时了解我的促销活动、更新和新歌单。

电报

YouTube

我的经纪人

大家好！

我在此向您呈上我的Intradaysoft CORE指数5月18日至24日期间的最新报告。过去一周，我的交易组合（包含11个智能交易系统）大幅增长。几乎所有交易机器人本周都实现了盈利。您可以在下方看到我的指数的盈利图表，该指数在市场整体表现不佳的情况下依然表现出色。

Intradaysoft CORE INDEX 的最大交易回撤为 5%，确保未来几年交易安全稳定，资本增长稳定。

如果您想要获得同样稳定且盈利的结果，那么请使用我的交易机器人，并在您的电脑上创建一个小型投资基金，以安全地增加您的资本 -交易机器人销售页面




纳入 Intradaysoft CORE INDEX 指数的交易机器人：

Trading bot

Signal page

Sales page

One Man Army MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Scopoli EA MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Shark FX MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Investor Superstar MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Flash Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Scalping Station MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Prometheus Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Jackal System MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Vertigo EA MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Cornelius EA MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Grabber Bot MQL5 SIGNAL  SALES PAGE 



#, CORE, Intradaysoft, (May, May, 18, 24)