Intradaysoft CORE (May 18 – May 24)

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大家好！
我在此向您呈上我的Intradaysoft CORE指数5月18日至24日期间的最新报告。过去一周，我的交易组合（包含11个智能交易系统）大幅增长。几乎所有交易机器人本周都实现了盈利。您可以在下方看到我的指数的盈利图表，该指数在市场整体表现不佳的情况下依然表现出色。
Intradaysoft CORE INDEX 的最大交易回撤为 5%，确保未来几年交易安全稳定，资本增长稳定。
如果您想要获得同样稳定且盈利的结果，那么请使用我的交易机器人，并在您的电脑上创建一个小型投资基金，以安全地增加您的资本 -交易机器人销售页面。
纳入 Intradaysoft CORE INDEX 指数的交易机器人：
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Trading bot
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Signal page
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Sales page
|One Man Army
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scopoli EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Shark FX
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Investor Superstar
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Flash Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scalping Station
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Prometheus Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Jackal System
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Vertigo EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Cornelius EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Grabber Bot
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE