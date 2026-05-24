Close Minus by Plus — 通过查找并关闭盈利持仓来关闭亏损持仓

➕ Exp – 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 Close Minus by Plus 一款智能 MetaTrader 工具，可通过查找并关闭能够覆盖亏损的盈利持仓，来关闭亏损持仓。 Close Minus by Plus 通过受控的盈亏平衡算法，帮助交易者清理亏损持仓，而不是盲目关闭账户中的全部交易。













🎬 观看 Close Minus by Plus 的工作方式 视频解释了核心思路：Expert Advisor 会查找亏损持仓，并寻找能够覆盖该亏损且带有额外利润缓冲的盈利持仓。





🚀 什么是 Close Minus by Plus？

Close Minus by Plus 是一款 MetaTrader 辅助工具，用于通过识别能够覆盖亏损的盈利持仓来关闭亏损持仓。

Expert Advisor 会在当前打开的持仓中搜索，找出亏损最大的持仓，然后计算一个或多个盈利持仓是否能够补偿该亏损。如果根据您的设置利润足够，EA 会将亏损持仓与选定的盈利持仓一起关闭。

这不是信号机器人，也不是用于开新单的交易策略。它是一款持仓管理工具，适合已经有打开持仓，并希望以更智能方式减少负向风险敞口的交易者。

🔍 找出最差持仓 EA 会根据您的过滤设置，查找亏损最大的持仓。 ➕ 查找盈利持仓 EA 会寻找能够覆盖所选亏损的盈利持仓。 ⚖ 用利润平衡亏损 算法会检查总利润是否足以关闭亏损，并额外保留设定的利润缓冲。 🧹 清理账户 该工具帮助移除亏损持仓，而不是盲目关闭所有交易。





📊 产品界面和工作示例 Expert Advisor 可以放置在单独的图表上。完成配置后，它会监控终端，并等待预设的关闭条件出现。





⭐ 为什么交易者使用 Close Minus by Plus

使用账户中找到的盈利持仓 来关闭亏损持仓

来关闭亏损持仓 减少负向风险敞口 ，无需手动寻找组合

，无需手动寻找组合 处理一篮子持仓 ，而不只是单笔交易

，而不只是单笔交易 按交易品种、订单类型和 Magic Number 过滤持仓

控制触发算法的最小亏损水平

定义关闭所选组合前所需的额外利润

限制一个关闭组合中包含的持仓数量

使用美元或点数 进行盈亏计算

进行盈亏计算 根据 Magic 过滤器处理手动交易或 EA 交易

使用日志查看 EA 找到了什么以及关闭了什么

⚠ 重要： Close Minus by Plus 不能消除交易风险。它只会在根据您的设置找到足够合适的盈利持仓时，才关闭亏损持仓。如果没有合适的盈利持仓，EA 无法“神奇地”补偿亏损。





⚙ Close Minus by Plus 如何工作

EA 安装在单独的图表上。您配置过滤器和关闭条件。之后，您可以继续手动交易或使用其他 Expert Advisors。当预设条件出现时，Close Minus by Plus 会开始计算。

1️⃣ 持仓搜索 EA 扫描打开的持仓，并搜索符合过滤条件的最大亏损持仓。 2️⃣ 盈利组合计算 EA 搜索一个或多个能够覆盖所选亏损的盈利持仓。 3️⃣ 条件检查 EA 检查总利润是否大于亏损加上额外利润值。 4️⃣ 执行组合关闭 如果条件满足，EA 会关闭亏损持仓以及选定的盈利持仓。





📌 简单示例

假设您有一个当前结果为 -50 点 的亏损持仓。同时，账户中还有几笔盈利持仓。EA 会寻找一组盈利交易，用来覆盖这个亏损并留下额外利润。

如果您的设置要求 AdditionalProfitInUnit = 20，EA 必须找到足够的盈利持仓来覆盖 -50 点，并至少再增加 +20 点。在这个示例中，所需总利润至少为 +70 点。

条件 示例 最大亏损持仓 -50 点 要求的额外利润 +20 点 所需盈利组合 至少 +70 点 操作 EA 关闭亏损持仓以及找到的盈利持仓。





实际意义： 与其将不良持仓持有数天并期待反转，不如使用已有的盈利持仓，以受控方式关闭亏损。





🧾 Expert 日志示例

Expert Advisor 会将完整的计算过程写入日志。这有助于交易者理解 EA 找到了什么，哪一个持仓被选为最大亏损，以及哪些盈利持仓被用于覆盖亏损。

日志中的逻辑示例： 最大负值：-51 点

最大亏损持仓的 ticket：222064678

最大正值：22 点

找到的持仓总利润：72 点

需要关闭的持仓数量：5

用于关闭亏损持仓的 tickets：222064678

用于关闭盈利持仓的 tickets：222064722, 222064691, 222064750, 222064878, 222064715





📉 处理前 账户中有多个打开持仓。其中一个持仓处于亏损，而其他持仓具有浮动利润。 📈 处理后 EA 会根据配置条件，将亏损持仓与选定的盈利持仓一起关闭。





🧩 典型使用场景

场景 Close Minus by Plus 如何帮助 很多打开持仓 EA 会找出哪个亏损持仓可以由盈利持仓覆盖。 手动交易清理 交易者无需手动计算哪些交易应该一起关闭。 网格或篮子交易 当存在足够盈利交易时，EA 可以帮助移除最差的亏损持仓。 EA 组合管理 该工具可以通过 Magic 过滤器处理由不同策略打开的持仓。 盈亏平衡 EA 使用正收益交易来补偿选定的负收益交易。 受控关闭 您可以定义最小亏损、额外利润以及一个组合中的最大持仓数量。





🧪 与其他 Expert Advisor 配合的示例

原始文档还展示了，当添加亏损持仓覆盖功能时，该算法如何改善另一个 Expert Advisor 的工作效果。

没有 Close Minus by Plus 逻辑时 没有覆盖功能时，亏损持仓会继续留在账户中。 使用覆盖关闭功能时 当存在可用于补偿亏损的盈利持仓时，该算法可以帮助关闭亏损持仓。





⚙ 您应该理解的主要设置

Close Minus by Plus 的设置不多，但都很重要。完整文档可在产品页面查看，下面列出的是最关键的参数。

设置 为什么重要 TypeOfUnitToClose 定义利润和亏损是以资金还是点数计算。 MinLossInUnit 持仓被纳入搜索所需的最小亏损水平。例如 -100 美元或 -50 点。 AdditionalProfitInUnit 在 EA 关闭所选组合之前，亏损之上所需的额外利润。 MaxPos_in_Class 一个关闭组合中的最大持仓数量。 FirstSymbolClose 如果启用，EA 只搜索并关闭与亏损持仓相同交易品种的持仓。 OrderToClose 定义可以处理的持仓类型：所有持仓、BUY 持仓或 SELL 持仓。 MagicToClose 定义应处理哪些 Magic Number。您可以使用所有 Magic Number 或指定的 Magic Number。 SymbolToClose 定义 EA 是处理所有交易品种，还是仅处理当前交易品种。 OpenHoura / OpenMinutea EA 允许开始工作的时间。 CloseHoura / CloseMinutea EA 停止处理关闭条件的结束时间。









🧮 关闭条件如何计算

逻辑基于一个简单公式：选定盈利持仓的总利润必须大于所选亏损持仓的亏损，再加上您要求的额外利润。

公式元素 含义 亏损持仓 EA 想要关闭的亏损持仓。 盈利组合 EA 找到的一个或多个盈利持仓。 AdditionalProfitInUnit 关闭组合之前所需的额外利润。 关闭规则 盈利组合必须覆盖亏损，并留下配置的额外利润。





📋 您可以在日志中看到什么

Close Minus by Plus 会将计算写入 Expert 日志。这有助于您理解为什么选择并关闭了某一组持仓。

日志信息 含义 The biggest negative EA 找到的最大亏损持仓。 The biggest plus 计算过程中找到的最大盈利持仓。 Aggregate Profit 选定盈利持仓的总利润。 Number of positions to close 关闭组合中包含多少个持仓。 Tickets for closing 算法选定的亏损和盈利 ticket 列表。





✅ Close Minus by Plus 何时有用

您有很多打开持仓，并希望移除最差的亏损持仓。

您不想手动关闭整个账户。

您希望用现有盈利持仓来补偿亏损持仓。

您使用篮子交易、网格系统或多个 Expert Advisors。

您希望在关闭交易时减少情绪化决策。

您需要一个受控的盈亏平衡算法。

您希望只处理指定的交易品种、方向或 Magic Number。





⚠ 什么时候必须谨慎

EA 会将盈利持仓与亏损持仓一起关闭。

如果过早关闭盈利趋势持仓，可能会减少未来的盈利潜力。

AdditionalProfitInUnit 设置过小，可能会关闭几乎没有净优势的组合。

MaxPos_in_Class 设置过大，可能会关闭比预期更多的持仓。

错误的 Magic 或交易品种过滤器可能会包含您不想处理的持仓。

在真实账户使用前，请务必先在模拟账户测试该工具。





🌐 Broker、账户和 VPS 建议

Close Minus by Plus 会进行持仓监控和关闭操作。Broker 的执行质量、滑点以及账户条件都可能影响最终结果。

✅ 推荐 稳定的 broker 执行

合理的点差和佣金

如果工具需要持续监控持仓，请使用可靠 VPS

正确的 Magic Number 过滤器

真实使用前先进行模拟测试

关闭后仔细检查日志 ⚠ 请仔细检查 关闭期间的滑点

新闻期间的点差扩大

哪些交易品种被纳入计算

哪些 Magic Number 会被处理

一个关闭组合中的最大持仓数量

盈利持仓现在是否真的应该被关闭





🛠 如何安装 Close Minus by Plus

MQL5 Market 产品的安装流程是标准的。最重要的部分并不是安装本身，而是正确过滤：交易品种、Magic Number、持仓方向以及亏损/利润阈值。

步骤 操作 1 下载、安装或打开 Close Minus by Plus 的免费版本。 2 打开 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5，并登录您的 MQL5 账户。 3 从终端的 Market 区域安装产品。 4 将 EA 添加到单独的图表上，例如 EURUSD。 5 在终端中启用 Algo Trading / Auto Trading。 6 在 EA 设置窗口中允许自动交易。 7 设置 TypeOfUnitToClose、MinLossInUnit 和 AdditionalProfitInUnit。 8 配置 SymbolToClose、MagicToClose、OrderToClose 和 MaxPos_in_Class。 9 在模拟账户上使用多种不同持仓场景测试该工具。 10 检查 Expert 日志，了解 EA 选择了哪些持仓以及原因。









🆚 Close Minus by Plus 与手动关闭对比

当有很多持仓打开时，手动关闭容易受到情绪影响，也容易计算不准确。Close Minus by Plus 会自动完成计算，并帮助找到一组能够按照预设规则关闭所选亏损的持仓。

手动关闭 Close Minus by Plus 交易者手动寻找需要关闭的交易 EA 自动找到亏损持仓和盈利组合 存在情绪化决策风险 规则会提前配置 打开很多交易品种时很难处理 可以处理所有交易品种或指定交易品种 没有自动的额外利润条件 AdditionalProfitInUnit 可以要求亏损之上的额外利润 很难追踪所有计算过程 EA 会将选定 ticket 和关闭逻辑写入日志





📌 开始前的实用建议

先从模拟账户开始。

如果运行多个 Expert Advisors，请使用清晰的 Magic Number 过滤器。

决定 EA 应该处理所有交易品种，还是只处理一个交易品种。

不要将 AdditionalProfitInUnit 设置得太低。

限制 MaxPos_in_Class，避免 EA 一次关闭过多交易。

每个关闭周期后都检查日志。

不要将该工具作为风险管理的替代品。

请理解：盈利持仓也会被关闭。

测试不同场景：一个亏损交易、多个盈利交易、混合交易品种以及混合 Magic Number。

如果希望 EA 持续监控条件，请使用 VPS。





⚠ 风险提示

Forex 和 CFD 交易存在风险。 Close Minus by Plus 可以帮助平衡亏损与盈利持仓，但不能保证盈利，也不能消除市场风险。它可能会关闭原本还能继续盈利的盈利持仓。使用真实资金前，请务必先在模拟账户测试您的设置。





🏁 总结

Close Minus by Plus 是为希望用现有盈利持仓更智能地移除亏损持仓的交易者创建的。当账户中有很多打开交易、手动计算变得困难时，它尤其有用。

如果您理解 EA 会同时关闭亏损和盈利持仓，认真配置过滤器，使用合理的额外利润缓冲，并在模拟账户上充分测试，那么 Close Minus by Plus 可以成为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 中强大的持仓管理助手。

🚀 今天开始使用 Close Minus by Plus 观看视频，下载工具，阅读完整说明，测试盈亏平衡场景，并判断 Close Minus by Plus 是否适合您的交易流程。









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