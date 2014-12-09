避险需求再起 金价周一涨0.4%

北京时间12月9日凌晨消息，周一，新一轮全球范围的经济数据偏向弱势，黄金的避险投资吸引力再次得到强化，投资者需求带动金价自上周五时候积极的美国非农就业报告形成的下跌走势中反弹，主力黄金合约报价场内交易中收高在每盎司1194.90美元。



纽约商品交易所2月主力黄金合约周一涨4.50美元，收于每盎司1194.90美元，涨幅是0.4%。该合约上周五有1.4%的跌幅，不过之前一周累计上涨1.3%。



美国劳工部在上周五发布数据显示，美国在11月新增32.1万就业人口，是2012年1月以来的最大月度值，远远超过了23.5万的经济学家平均预期。另一份报告也指出，11月的失业率依然是六年来低位的5.8%。



利好的经济数据使得美联储可能会相比目前预期更早加息的可能性提高，大大降低了不具有收益的黄金的投资吸引力。



而周一时候，中国日本以及德国相继有利空的经济数据出炉。



高度依赖出口推动经济增长的中国，11月出口额仅有4.7%的增长，远低于增长8%的经济学家平均预期；进口额甚至有意外下降6.7%的走势，与增长3%的市场预期背道而驰，显示这个世界第二大经济体，同时也是最大的原料消费国正在受到全球经济增长迟缓和国内需求不足的困扰。



之前的官方数据已经显示，中国在第三季度的经济增长率仅有7.3%，是超过五年以来的最低水平。这可能意味着中国无法达到约7.5%的全年增长目标。



日本政府数据显示，该国第三季度的经济萎缩程度可能比之前的预估更加严重，当季的增长率由负1.6%的初值修正为负1.9%。在第二季度有6.7%的萎缩之后，日本经济已经正式进入了衰退状态。



作为欧元区最大增长引擎的德国也有不利的经济数据：工业产值在10月仅有0.2%的增长，没有达到0.3%的经济学家平均预期。报告还将9月数据从之前的增长1.4%向下修正至增长1.1%。



标准银行的里昂-维斯特盖特（Leon Westgate）对此表示，“考虑到上周五积极的非农就业报告以及现货买盘兴趣的缺失，黄金本应有更沉重的抛售压力，但是在这样的背景下，黄金实际上表现相对很不错。”



其他金属价格方面，3月白银合约周一涨2美分，收于每盎司16.27美元；3月期铜合约下跌2美分，收于每磅2.89美元。



1月铂合约周一涨9.90美元，收于每盎司1229.40美元，涨幅是0.8%；3月钯合约跌4.90美元，收于每盎司797.80美元。

