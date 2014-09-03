2014年9月3日黄金外汇行情解读

博客时间：8:17:52（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:乌克兰问题人在僵持中，美国数据非常看好，不说别的，按照以往地缘政治总能带来一些支撑，但昨日不同，金价来历风行，顺着我们的思路一路看空，甚至不给太多的反弹空间，但是到目前为止，我们的观点依然是不要太看空，因为这是在技术盘面上来看，周线关键支撑1251和月线关键支撑1262已经触碰了一个，对于非农个人理解为1251反弹看1316，突破看1333，不破1316将下坡1251。

市场分析：【美国8月ISM制造业指数创3年半新高】美国供应管理协会（ISM）公布报告称，8月份美国制造业指数上升至59.0点，相比之下7月份为57.1点，创下自2011年3月份以来的最高水平，远高于经济学家此前预期。

【欧盟考虑进一步限制俄罗斯融资能力】媒体周二引述欧盟外交人员的说法报道，欧盟正在考虑将通过欧洲金融市场 进行融资的禁令扩展至所有的俄罗斯国有企业，以此强化对俄罗斯政府的压力。

【欧盟计划从斯洛伐克向乌克兰提供天然气】斯洛伐克共和国周二宣布启动一条管线，将从欧盟朝乌克兰方向输送天然气，这标志着欧盟在该国与俄罗斯之间纠纷升级的情况下，向乌克兰提供支援的一个重大步骤。

【IMF：冲突若持续乌克兰将需要更大规模援助】国际货币基金组织（IMF）周二公布报告称，由于该国东部地区持续中的武装冲突，以及与俄罗斯之间就天然气供应的纠纷，乌克兰将无法兑现基于170亿美元国际货币基金组织贷款项目的全部目标。

【欧盟批准援助要求 保加利亚银行业危机缓解】欧盟委员会批准保加利亚政府向国内银行提供援助，在政府官员向保加利亚人民保证他们银行存款的安全之后，在银行外排队取款的人数大大减少，保加利亚银行业危机得以缓解。

【摩根士丹利：美股牛市还将持续5年】摩根士丹利策略师亚当·帕克（Adam Parker）和经济学家艾伦·岑特纳（Ellen Zentner）称，美股牛市正处于良好的状况中，未来还将延续数年时间。

盘面分析：日线昨天收收饱和大阴线，0.89线在1263.43，早上开盘后快速走高回落，金价击穿ma6线下方行走，macd下降，dif与dea死叉。4小时显示k线阴柱增多，金价ma6下方行走，位于0.89下方附近，至博客发表，ma6位于于ma26下方，macd止跌，dif显示超卖。

操作思路：大阴压制，产生延续下跌，上方阻力位在1271.86、1280.29、1292.53下方支撑1261.93、1251.76

1. 黄金不破1266.69做空，止损1272.14看1262、1252

2. 黄金不破1262做多，止损1258，看1266、1271.86、1280.29

3. 黄金不破1251做多，止损1245，看1316、1333、

4. 黄金跌破1251彻底看空至897。这必须在俄乌欧美三方谈判成功前提下才有可能，当然现在欧盟没有看清事情的真相，上了美国的贼船，还不迷途知返，欧盟经济堪忧。

5. 白银站稳19.2附近做空，止损19.09看19.35。

6. 美加1.0920做多，止损1.0917看1.0975。

7. 美日105.16做多，止损104.85看105.43、110.6

8. 澳元0.9296做空，止损0.9335看0.9248、0.9217。

9. 欧元1.1313做空，止损1.1335看1.2040。

10. 英镑1.6480做空，止损1.6523看1.4812

11. 美瑞0.9190做多，止损0.9176看0.9209、

12. 美元兑人民币6.15做空，止损6.16看6.13

13. 美指82.87做多5止损82.33看84.9