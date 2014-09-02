2014年9月2日黄金外汇行情解读

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本文观点:乌克兰问题三方联络小组１日在白俄罗斯首都明斯克召开会议，与会代表着重就冲突双方交换俘虏、保障人道援助等问题进行会谈。会谈后，与会各方没有向外界宣布任何会谈结果。舆论认为，此次会谈在乌克兰东部地区缓解危机、实现停火等问题上没有任何实质性突破，因为乌克兰问题不好解决，稳健操作持观望态度，激进的只能短线，不要太看空，也不要太看多。

市场分析：【欧盟各国外长敦促向俄罗斯进一步施压】瑞典和立陶宛的外交部长周五称，俄罗斯在乌克兰采取的军事行动相当于“入侵”该国。欧盟的多名高级官员都已呼吁称，应对俄罗斯方面施加更大的压力。

【英国要求欧盟禁止俄罗斯使用SWIFT银行结算网络】媒体周五引述匿名英国政府消息来源说法报道，英国将会要求欧盟国家领导人考虑禁止俄罗斯使用SWIFT银行间交易结算系统，作为扩大因为乌克兰冲突而对该国实施的制裁的一个方式。

【IMF批准对乌克兰发放14亿美元贷款】国际货币基金组织（IMF）周五宣布，在完成对援助贷款项目的首轮评估之后，基金组织董事会已经同意向乌克兰发放基于这个项目的14亿美元款项。

【国际货币基金组织力挺总裁拉加德】国际货币基金组织（IMF）理事会周五对该组织总裁克里斯汀·拉加德（Christine Lagarde）表示支持，她正在法国面临与2008年的一项政治贪腐案相关的刑事调查。

【欧元区CPI在8月进一步降温 欧央行或推出QE】欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区18国的通货膨胀率年化指标在8月继续下降，这也使得欧洲央行需要采取更多积极措施加速货币联盟内停滞的经济增长的压力进一步变大。

盘面分析：日线昨天收小十字阴线，0.89线在1277.43，早上开盘后快速走低，金价击穿ma6线下方行走，macd下降，dif向下。4小时显示k线阴柱增多，金价击穿ma6，至博客发表，金价于ma26下方，ma6与ma26死叉，macd下跌，dif在dea死叉。

操作思路：上方阻力位在1290.59、1295.44、1317.08、1333.21下方支撑1278.33、1274.83、1261.93、1251.76

1. 黄金1295下方做空，止损1298看1288.66、1278、1262

2. 上面空单被扫的话，可在1290.74附近再做多，止损1274.83看1288.66、1295.44、1317.08

3. 黄金不破1261.93做多，止损1251.14看1317.08、1333.21

4. 白银站稳19.46附近继续多单持有，止损19.30看19.67、19.97、20.12。

5. 美加1.0886做多，止损1.0877看1.0975。

6. 美日104.46做多，止损104看105.43、110.6

7. 澳元0.9325做空，止损0.9355看0.9251。

8. 欧元1.3158做空，止损1.3193看1.2040。

9. 英镑1.6565做多，止损1.6533看1.6643

10. 美瑞0.9201做多，止损0.9194看0.9249、0.9454

11. 美元兑人民币6.14做多，止损6.13看6.16、6.25、

12. 美指82.87做多，止损82.33看84.9