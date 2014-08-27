2014年8月2 7日黄金外汇行情解读

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本文观点:俄乌总统会谈进行中，是否会恶化两国关系，或者恶化俄美关系和俄欧关系，那就全看乌克兰总统波罗申科了，这将令波罗申科很为难，毕竟乌克兰对俄罗斯依赖很强，但是不管乌克兰怎样选择，似乎俄美关系，和俄欧关系都会很紧张了。这可能令金价获得支撑，正因如此，昨天欧盘金价从1277得以支撑并拉升，尽管美盘数据利空使金价回到1280，但这止跌局势已经形成，今天1286甚至1290以下都可以做多，目标至少可以看到1317。

市场分析：【普京威胁将剥夺乌克兰目前享受的一切贸易优惠】媒体报道称，俄罗斯总统普京在与乌克兰总统波罗申科的会面中，首先谈及了贸易问题，普京警告说，如果波罗申科继续推动其强化与欧盟之间关系的计划，俄罗斯将会剥夺乌克兰目前享受的一切贸易优惠。

【俄罗斯经济部提高通胀预期 将2015年增长预测减半】俄罗斯经济部周二发表报告，提高了对通货膨胀率的预期值，并将2015年的经济增长预测值减半。这也是俄罗斯和西方国家之间针锋相对的制裁措施正在对该国经济造成严重伤害的最新迹象。

【欧洲银行大举增加在亚洲市场放贷规模】媒体周二分析文章指出，受到亚洲地区相当强劲的经济增速吸引，加上大量的大企业在这一地区开展业务，欧洲银行正以2008年以来最快地速度在亚洲市场发放贷款。

【伦敦诉讼曝光索罗斯对阿根廷债券投资】体周二引述在上周提交伦敦法庭备案的一组文件报道，在阿根廷出现13年以来第二次国债违约不到一个月之际，对冲基金明星乔治-索罗斯（George Soros）忽然出现在一次法律诉讼中，并成为同为亿万富翁的保尔-辛格（Paul Singer）在阿根廷债务问题上的关键性对手。

【秘鲁将超中国成全球第二大铜生产国】据秘鲁政府的高级官员称，在总额200亿美元的待开发中国采矿项目的帮助下，秘鲁将会成为全球第二大铜生产国，仅落后于其邻国智利。

盘面分析：月线显示1261.93处有支撑，支撑来自于1920-1180的黄金分割0.89线，以及99年8月的251.7-13年12月的1182.32形成的趋势，macd开始下降，dif上升趋缓，dea继续看多，周线价格仍在ma6下方运行，macd在减少dif继续下行，日线昨天收长上影小阳线，引线远大于实体，0.89线在1277.43，早上开盘后走高，金价企稳ma6线上方，macd开始收阳，dif转与dea金叉。4小时显示k线阳柱开始增多，至博客发表，金价与ma26上方，ma6上穿ma26，macd0轴再度阳柱升高，dif在dea上方波浪式上行，呈看多走势。

操作思路：上方阻力位在1288.66、1295.44、1317.08、1333.21下方支撑1278.33、1274.83、1261.93、1251.76

1. 黄金1286下方做多，止损1279看12788.66、1295.44、1317.08

2. 上面多单被扫的话，可在1277..43附近再做多，止损1274.83看1288.66、1295.44、1317.08

3. 黄金不破1261.93做多，止损1251.14看1317.08、1333.21

4. 白银19.33附近做多，止损19.18.7看19.67、20.9。

5. 美加1.0931做多，止损1.0925看1.0988。

6. 美日104.1做空，止损104.35看103.73

7. 澳元0.9322做空，止损0.9334看0.9277。

8. 欧元1.3154做多，止损1.3107看1.3190、1.3392。

9. 英镑1.6545做多，止损1.6533看1.6643

10. 美瑞0.9177做空，止损0.9190看0.9144、0.9114、0.9057

11. 美元兑人民币6.15做空，止损6.16看6.138

12. 美指82.66做空，止损82.76看81.34、81.76