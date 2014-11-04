2014年11月4日黄金外汇行情解读
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2014年11月4日黄金外汇行情解读

4 十一月 2014, 05:47
weiliang Li
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博客时间10:02:17本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:昨日的走势明白告诉我们金价还要继续滑落，因为昨日早上的开盘走低，以及尾盘的回落收盘1171.46的阻力逐渐加强。但尽管如此，目前来讲最强的阻力还是在1181，日线的反弹很微弱，macd指标在修复，这足以说明金价还有更深的下跌。

操作思路上方阻力1171.46、1178.48、1191.32下方支撑1161.12、1150.79、1140.93

1. 黄金反弹1171，止损1175，看1165.68、1161.12；

2. 黄金反弹1181，止损1185，看1165.68、1161.12,1150.79；

3. 黄金反弹1208，止损1210，看1165.68、1161.12、1143.87；

4. 白银16.54附近做做空，止损16.73看15.68、15.45；

5. 美加1.1348做多，止损1.1325，看1.1378、1.1404；

6. 美日113.22，止损112.65114.39、118.78；

7. 澳元0.8748，止损0.876400.8678

8. 欧元1.2487，止损1.2285看1.2662；

9. 英镑1.6018 止损1.6038，看1.5934、1.5873；

10. 美瑞0.9650，止损0.96760.9565、0.9468；

11. 美元兑人民币6.11，止损6.126.10； 

12. 美指87.12止损86.9987.57；

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