2014年7月25日黄金外汇行情解读

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本文观点:昨日金价1304.65和1298.78两关键支撑位失守，中期看跌趋势确立，收盘虽带下影线，不足以阻止继续下跌，今天周五收周线，数据不多，波动不大，但给下周留出了很多空间。

市场分析：汇通网7月25日讯——在夏日市场整体波动率有限的背景下，市场似乎又回归数据指引行情的特点。周四欧元因良好的PMI数据企稳于年底低位，英镑则受到了疲软零售销售数据的打压。周五的市场又将迎来一系列重要数据，临近周末的外汇市场又将上演一场精彩绝伦的好戏。

周五(7月25日)首先，亚洲时段，投资者重点关注日本6月核心CPI数据，如果通胀走高，那么日元可能会再次获得提振。如果通胀依然疲弱，这可能会引发市场对日本央行进一步宽松的猜测。

其次，欧洲时段，投资者可以对德国方面公布的两项数据Gfk消费者信心指数、IFO商业景气指数加以关注，在隔夜欧元区PMI向好之后德国经济数据能否延续数据的良好势头值得投资者留意。

另外，投资者重点关注，英国第二季度GDP数据。近来英镑受累于卡尼放弃鹰派的言论以及疲软的数据，这使得英镑兑美元跌至了近一个月的低位。本周英镑兑美元能否挽回颓势，英国的GDP数据将会给市场一个解答。

接着，纽约时段，投资者需要关注美国的耐用品订单数据，在历史走势中，该数据的公布一般都会对市场构成较大的影响，由于这是本周最后一个重要的美国数据，该数据的好坏也会影响到，周末前市场头寸的调整，从而放大走势。

最后，地缘政治方面的消息投资者也要稍加留意，虽然乌克兰和反政府武装的战斗还在继续、以色列的军事行动还没有结束、伊拉克新总统选出市场情绪似乎有所好转。不过，暂时缓解情绪一旦有突发事件发生，那么避险情绪又将主导市场的走势。

当天重要经济数据一览：

时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 07:30 日本 6月全国核心CPI年率 高 +3.4% +3.3% 07:50 日本 6月企业服务价格指数月率 中 +0.2% --- 14:00 德国 8月Gfk消费者信心指数 高 8.9 8.9 16:00 德国 7月IFO商业景气指数 高 109.7 109.4 16:30 英国 第二季度GDP初值年率 高 +3.0% +3.1% 20:30 美国 6月耐用品订单月率 高 -1.0% +0.5%





盘面分析：今天周五，周线目前跌穿ma26许多，不出意外行情的话，中阴线应该可以确定，macd的两根趋势线有可能在下周形成死叉，日线大阴带下影线收盘，ma6生硬下滑带动ma26转向，macd再次收阴柱，dif离开dea下走，未能形成金叉，周三时候我们就觉得它不正常！周四的走势正中我的预料，四小时目前小阳傍大阴，ma6压制，这阳这颗阳线就会有可能被包饺子，macd虽然阴柱收短了，dif也有些抬头，但未形成金叉前这不算什么，最多是给亚盘的空头一些牵制而已。

操作思路：上方阻力位在1299.9下方支撑1289.1、1251。

1. 1299.9做空止损1303看1292.08、1277、1251.77.

2. 1288.3做多止损1287看1292、1294。

3. 跌破1287.6后在1292附近追空，止损1294看1289、1277、1251.77

4. 白银20.33附近做多，止损20.2看20.53、20.67。

5. 1.0743做空美加，止损1.0777看1.0714。

6. 美日101.65做多止损101.48看102.13、104.93.

7. 0.9412做多澳元，止损0.9378看0.9754。

8. 1.3452做多欧元止损1.3420看1.3538、1.3562。

9. 英镑1.7016做空英镑，止损1.7042看1.6972

10. 升破0.9024做多美瑞止损0.9看0.9031、0.9164

11. 81.04做空美指，止损81.3看80.76、80.56

12. 6.19做空美元兑人民币止损6.20看6.15、6.04