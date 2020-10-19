计算数学表达式（第一部分）。 递归下降解析器

在自动执行交易任务时，可能需要在其执行阶段提供计算算法的灵活性。 例如，当微调程序以闭合（编译）模式分布时，我们可以从众多可能的组合中选择目标函数类型。 特别是在优化智能交易系统或快速评估指标原型时，这很有用。 除了更改对话框中的参数之外，用户还可以更改计算公式。 在这种情况下，我们只需从其文本表达形式计算其数学表达式，而无需更改 MQL 程序代码。

可以通过各种解析器来解决此任务，这些解析器可以即时解释公式，将其“编译”为语法树，生成所谓的字节码（计算指令序列），进而执行从而得出计算结果 。 在本文中，我们将研究几种类型的解析器和表达式计算方法。

问题的陈述

在本文中，算术表达式是单行序数据项和运算符的相关操作描述。 数据项是数字和已命名变量。 变量值可从外部设置和编辑，即并非在表达式内部，而是用特殊的解析器属性。 换句话说，没有赋值运算符（'='）来存储中间结果。 以下是受支持的运算符列表，按计算优先级顺序显示：

!, - , + — 一元逻辑非，减号和加号

() — 括号分组

*, /, % — 乘法，除法和除法模

+, - — 加法和减法

>, <, >=, <= — 大、小比较

==, != — 相等或不等比较

&&, || — 逻辑与 AND 和逻辑或 OR（请注意，优先级相同，因此应使用括号）

?: — 三元条件运算符，可令您根据条件分支计算

我们还将允许在表达式中使用 MQL 的标准数学函数，共计 25 个。 其中之一是用于幂运算的 pow 函数。 有因于此，运算符列表中没有指数运算符（'^'）。 另外，运算符 '^' 仅支持整数幂，而该函数则无此限制。 还有一个更特殊的功能，即把 “^” 与其他研究的运算符区分开。

这与以下内容相关。 运算符属性之一是关联性，它判断如何从左或从右执行具有相同优先级的运算符。 还有其他关联类型，但它们不会在当前任务的前后环境里使用。

这是一个关联性如何影响计算结果的示例。

1 - 2 - 3

该表达式未明确指示两次减法的执行顺序。 由于运算符 '-' 是左关联的，因此首先从 1 中减去 2，然后从中间结果 -1 中减去 3，得到 -4，即等价于以下表达式：

((1 - 2) - 3)

如果假设运算符 “-” 为右关联，则将以相反的顺序执行操作：

(1 - (2 - 3))

我们会得到 2。 幸运的是，运算符 '-' 是左关联的。

因此，左或右关联会影响表达式的解析，从而令算法复杂化。 列出的所有二元运算符都是左关联的，只有 '^' 是右关联的。

例如，表达式：

3 ^ 2 ^ 5

意即首先计算 2 的 5 次幂，然后计算 3 的 32 次幂。

为简单起见，我们不再用指数运算符（而是改用 pow 函数），因此仅考虑左关联性来实现算法。 一元运算符始终是右关联的，因此统一对待。

在我们的表达式中，所有数字（包括那些写成常量和变量的数字）都是实数。 我们为比较它们是否相等而设置公差值。 逻辑表达式中的数字则采用一个简单的原理：零为假；非零为真。

未提供按位运算符。 不支持数组。

此处是一些表达式示例：

"1 + 2 * 3" — 按操作优先级计算

"(1 + 2) * 3" — 使用括号分组

"(a + b) * c" — 使用变量

"(a + b) * sqrt(1 / c)" — 使用函数

"a > 0 && a != b ? a : c" — 按逻辑条件计算

变量按名称标识，该名称由 MQL 常规标识符规则组成：它们可以由字母、数字或下划线组成，并且不能以数字开头。 变量名称不得与内置函数重名。

输入的字符串将逐字符进行分析。 常规检查，诸如字符是否属于字母或数字，以及错误处理，变量设置和可扩展的标准函数表，将在基类中定义。 所有解析器类型都将从该基类继承。

我们来研究所有解析器类。 文章示意的类经过一些简化。完整的源代码附于下面。

解析器基类（AbstractExpressionProcessor 模板）

这是模板类，由于表达式分析结果不仅可以是标量值，而且还可以是描述表达式语法的节点树（特殊类的对象）。 稍后我们会研究如何完成此操作，以及这样做的目的是什么。

首先，类对象存储表达式（_expression），其长度（_length），读取字符串（_index）时的当前光标位置，和当前符号（_token）。 它还预留了指示表达式中错误的变量（_failed），和数值比较精度（_precision）。

template < typename T> class AbstractExpressionProcessor { protected : string _expression; int _index; int _length; ushort _token; bool _failed; double _precision;

提供了存储变量和链接的特殊表，但是稍后我们将研究相关的 VariableTable 和 FunctionTable 类。

VariableTable *_variableTable; FunctionTable _functionTable;

这些表是由 “key=value” 对组成的关键字=数值对，其中关键字是变量或函数名称的字符串，而数值则是 double（对于变量），或 functor 对象（对于表） 。

变量表由引用描述，因为表达式不能包含变量。 对于函数表，解析器始终含有最少的内置函数集合（用户可以扩展），这就是为什么此表由已有对象表示的原因。

标准函数表是在方法中填充：

virtual void registerFunctions();

下一章节介绍的函数执行的子任务通用于各种解析器，例如切换到下一个字符，对照期望值检查字符（如果不匹配则显示错误），顺序读取满足格式要求的数字， 以及一些用于字符分类的静态辅助方法。

bool _nextToken(); void _match( ushort c, string message, string context = NULL ); bool _readNumber( string &number); virtual void error( string message, string context = NULL , const bool warning = false ); static bool isspace( ushort c); static bool isalpha( ushort c); static bool isalnum( ushort c); static bool isdigit( ushort c);

所有这些函数都在基类中定义，尤其是：

template < typename T> bool AbstractExpressionProcessor::_nextToken() { _index++; while (_index < _length && isspace(_expression[_index])) _index++; if (_index < _length) { _token = _expression[_index]; return true ; } else { _token = 0; } return false ; } template < typename T> void AbstractExpressionProcessor::_match( ushort c, string message, string context = NULL ) { if (_token == c) { _nextToken(); } else if (!_failed) { error(message, context); } } template < typename T> bool AbstractExpressionProcessor::_readNumber( string &number) { bool point = false ; while (isdigit(_token) || _token == '.') { if (_token == '.' && point) { error( "Too many floating points" , __FUNCTION__ ); return false ; } number += ShortToString (_token); if (_token == '.') point = true ; _nextToken(); } return StringLen (number) > 0; }

数字解析不支持指数的科学注释法。

该类还声明了主要的 “evaluate” 方法，该方法应在子类中被覆盖。 在此，它仅初始化变量。

public : virtual T evaluate( const string expression) { _expression = expression; _length = StringLen (_expression); _index = -1; _failed = false ; return NULL ; }

这是主要的类方法，该方法的输入接收表达式的字符串，并输出字符串处理结果：如果执行了计算，则为特定值；如果进行了分析，则为语法树。

该类的公开接口还包含构造函数，能够将变量及其值（作为字符串，例如 “name1 = value1; name2 = value2; ...”，或作为现成的 VariableTable 对象）传递给构造函数；为比较数字设置容差的方法；获取解析成功指示（表明没有语法错误）的方法；以及访问变量和函数表的方法。

public : AbstractExpressionProcessor( const string vars = NULL ); AbstractExpressionProcessor(VariableTable &vt); bool success() { return !_failed; }; void setPrecision( const double p) { _precision = p; }; double getPrecision( void ) const { return _precision; }; virtual VariableTable *variableTable(); virtual FunctionTable *functionTable(); };

请注意，即使没有语法错误，表达式计算也可能导致错误（例如，除零，负值开根，等等）。 为了控制这种情况，请用 MathIsValidNumber 函数检查结果是否为数字。 我们的解析器必须能够针对不同的 NaN（非数字）类型生成相应的数值，而不能在运行时崩溃。

最简单的方法是递归下降解析器。 因此，我们从这个解析器开始。

递归下降解析器（ExpressionProcessor 模板）

递归下降解析器是一组相互递归的函数，分别根据操作规则描述进行调用。 如果我们在扩展 BNF 注释法（Extended Backus–Naur Form）时，将某些最常见操作的语法表述为语法，则表达式可如下表示（每行是一条单独的规则）：

Expr -> Sum Sum -> Product { ('+' | '-') Product } Product -> Value { ('*' | '/') Value } Value -> [0-9]+ | '(' Expr ')'

这些规则在自然语言中类似于以下内容。 表达式解析从最低优先级操作开始，在本示例中则为加法/减法。 “Sum” 由两个 Product 操作数组成，它们之间用 “+” 或 “-” 号隔开，但运算本身，以及第二个操作数都是可选项。 'Product' 由两个 Value 操作数组成，数值之间以 '*' 或 '/' 分隔。 同样，该操作和第二个操作数可能会缺失。 'Value' 是任何数字，或括号中指定的嵌套表达式组成。

例如，表达式 “10”（一个数字）将扩展为以下规则序列：

Expr -> Sum -> Product -> Value -> 10

表达式 “1 + 2 * 3” 将具有更复杂的结构：

Expr -> Sum -> Product -> Value -> 1 | '+' -> Product -> Value -> 2 | '*' -> Value -> 3

根据该算法，执行语法解析，与输入字符流和操作规则之间的匹配一起执行。 解析是从主规则（整个表达式）到次要组件（直至单个数字）执行的。 递归下降解析器属于自上而下的类。

我们的解析器将支持更多操作（请参阅第一部分中的列表）。 在 ExpressionProcessor 派生类中为每个操作保留了一个单独的方法。

template < typename T> class ExpressionProcessor: public AbstractExpressionProcessor<T> { public : ExpressionProcessor( const string vars = NULL ); ExpressionProcessor(VariableTable &vt); T evaluate( const string expression) override { AbstractExpressionProcessor<T>::evaluate(expression); if (_length > 0) { _nextToken(); return _parse(); } return NULL ; } protected : T _parse(); T _if(); T _logic(); T _eq(); T _compare(); T _expr(); T _term(); T _unary(); T _factor(); T _identifier(); T _number(); T _function( const string &name); };

表达式 EBNF 语法的示例可作为编写方法代码的指南。

expression -> if if -> logic { '?' if ':' if } logic -> eq { ('&&' | '||' ) eq } eq -> compare { ('==' | '!=' ) compare } compare -> expr { ('>' | '<' | '>=' | '<=') expr } expr -> term { ('+' | '-') term } term -> unary { ('*' | '/' | '%') unary } unary -> { ('!' | '-' | '+') } unary | factor factor -> '(' if ')' | number | identifier identifier -> function | variable variable -> name function -> name '(' { arglist } ')' name -> char { char | digit }* arglist -> if { ',' if }

下降点是 _parse 方法，该方法自公开的 “evaluate” 方法中调用。 根据运算符的优先级，_parse 方法将控制权转移到时间点最近的那个，即 _if。 解析整个表达式之后，当前字符必须为零（行终止符）。

template < typename T> T ExpressionProcessor::_parse( void ) { T result = _if(); if (_token != '\0') { error( "Tokens after end of expression." , __FUNCTION__ ); } return result; }

三元条件运算符由三个子表达式组成：布尔条件和两个计算选项（分别为真和假条件）。 布尔条件是语法的下一层：_logic 方法。 事实上，计算选项还可以是三元条件运算符，因此我们递归调用 _if。 在条件和 true 选项之间必须有 “?” 字符。 如果字符缺失，则说明它不是三元运算符，并且算法将按原样从 _logic 返回数值。 如果有 “?” 字符，我们需要另外检查 true 和 false 选项之间是否存在 ':' 字符。 如果所有组件均存在，则检查条件，并根据是 true 还是 false 返回第一个或第二个值。

template < typename T> T ExpressionProcessor::_if() { T result = _logic(); if (_token == '?') { _nextToken(); T truly = _if(); if (_token == ':') { _nextToken(); T falsy = _if(); return result ? truly : falsy; } else { error( "Incomplete ternary if -condition" , __FUNCTION__ ); } } return result; }

逻辑 AND（与）或 OR（或）操作由 _logic 方法表达。 在该方法中，我们期望在操作数之间有连续的字符 “&&” 或 “||”，表示比较（_eq 方法）。 如果没有逻辑运算，则直接从 _eq 方法返回结果。 如果找到逻辑运算，则对其进行计算。 借助 “while” 循环，解析器可以连续执行多个逻辑加法或乘法运算，例如 “a > 0 && b > 0 && c > 0”。

template < typename T> T ExpressionProcessor::_logic() { T result = _eq(); while (_token == '&' || _token == '|') { ushort previous = _token; _nextToken(); if (previous == '&' && _token == '&') { _nextToken(); result = _eq() && result; } else if (previous == '|' && _token == '|') { _nextToken(); result = _eq() || result; } else { error( "Unexpected tokens " + ShortToString (previous) + " and " + ShortToString (_token), __FUNCTION__ ); } } return result; }

请注意，“&&” 和 “||” 在此实现中的优先级相等，故此，所需顺序应使用括号指定。

比较运算符（'=='，'!='）与在 _eq 方法中的处理方式类似。

template < typename T> T ExpressionProcessor::_eq() { T result = _compare(); if (_token == '!' || _token == '=') { const bool equality = _token == '='; _nextToken(); if (_token == '=') { _nextToken(); const bool equal = fabs (result - _compare()) <= _precision; return equality ? equal : !equal; } else { error( "Unexpected token " + ShortToString (_token), __FUNCTION__ ); } } return result; }

本文中跳过了某些方法（为了保持简洁）。 所有这些都可以在随附的源代码中找到。

在 _factor 方法中，我们实际处理操作数。 它可以是带括号的子表达式，针对它我们递归调用 _if，标识符或数字（常数，文字）。

template < typename T> T ExpressionProcessor::_factor() { T result; if (_token == '(') { _nextToken(); result = _if(); _match(')', ") expected!" , __FUNCTION__ ); } else if (isalpha(_token)) { result = _identifier(); } else { result = _number(); } return result; }

标识符可以表示变量，或如果该名称后跟一个开放的括号则为函数名称。 此解析则是由 _identifier 方法执行的。 如果我们处理的是一个函数，则特殊的 _function 方法在 _functionTable 函数表中查找一个相应的对象，解析参数列表（每个参数可以是一个独立的表达式，并可通过 _if 的递归调用获得），然后将控制权转移到函子对象。

template < typename T> T ExpressionProcessor::_identifier() { string variable; while (isalnum(_token)) { variable += ShortToString (_token); _nextToken(); } if (_token == '(') { _nextToken(); return _function(variable); } return _variableTable.get(variable); }

_number 方法简单地调用 StringToDouble 将读取的数字序列转换为数字（上面已展示过 _readNumber 帮助函数）。

template < typename T> T ExpressionProcessor::_number() { string number; if (!_readNumber(number)) { error( "Number expected" , __FUNCTION__ ); } return StringToDouble (number); }

这就是整个递归下降解析器。 它几乎快准备好了。 “几乎”是因为这是一个模板类，故需要专门定制特定类型。 若要基于数字类型变量计算表达式，则为 double 提供定制，如下所示：

class ExpressionEvaluator: public ExpressionProcessor< double > { public : ExpressionEvaluator( const string vars = NULL ): ExpressionProcessor(vars) { } ExpressionEvaluator(VariableTable &vt): ExpressionProcessor(vt) { } };

然而，该过程实际上更加复杂。 该算法在解析期间计算表达式。 解释器模式是最简单但也是最慢的一种。 想象一下，您需要使用变化的变量值（例如价格或数量）在每次即时报价上计算相同的公式。 为了加快计算速度，最好将这两个阶段分开：解析和操作执行。 在这种情况下，解析能够一次执行 - 表达式结构可按某种中间表示形式保存，该中间表示形式已针对计算进行了优化，然后可用该表示形式进行快速重新计算。

为此目的，必须将所有在中间方法中获得的中间结果以递归调用的形式传递，直到从公开的 “evaluate” 方法返回最终值为止，所有中间结果都必须替换为存储了以下内容的对象：包含运算符和操作数（及其所有关系）的特定表达式片段。 可用这样的描述以延迟的方式来计算表达式。 这样的对象称为 Promises。

惰性评估（Promises）

Promise 类描述的是与表达式元件不同的实体：操作数，或含有操作数引用的操作。 例如，如果在表达式中遇到变量名，则在 _identifier 方法中处理以下行：

return _variableTable.get(variable);

它按名称返回表中变量的当前值。 它是一个 double 类型值 — 当解析器为 double 类型定制，并即时执行计算时，此选项适用。 不过，如果需要推迟计算，则需要创建 Promise 对象，并将变量名称保存在其中，而不是变量值。 将来，当变量值变化时，我们可从 Promise 对象请求其新值，且按其名称查找其数值。 因此，很明显，含标记 “NB: to be refined” 的当前代码行不适用于 ExpressionProcessor 模板的一般情况，因此必须用其他内容替换。 ExpressionProcessor 中有若干这样的代码行，我们将为它们寻找一个单一的解决方案。 不过，我们首先需要完成 Promise 类。

Promise 类含有几个字段，用于描述任意操作数或操作。

class Promise { protected : uchar code; double value; string name; int index; Promise *left; Promise *right; Promise *last; public : Promise( const uchar token, Promise *l = NULL , Promise *r = NULL , Promise *v = NULL ): code(token), left(l), right(r), last(v), value(0), name( NULL ), index(-1) { } Promise( const double v): code('n'), left( NULL ), right( NULL ), last( NULL ), value(v), name( NULL ), index(-1) { } Promise( const string n, const int idx = -1): code('v'), left( NULL ), right( NULL ), last( NULL ), value(0), name(n), index(idx) { } Promise( const int f, Promise *¶ms[]): code('f'), left( NULL ), right( NULL ), last( NULL ), value(0), name( NULL ) { index = f; if ( ArraySize (params) > 0) left = params[0]; if ( ArraySize (params) > 1) right = params[1]; if ( ArraySize (params) > 2) last = params[2]; }

“code” 字段存储元素类型属性：“n” 是数字，“v” 是变量，“f” 是函数。 所有其他符号也被视为允许的操作之一（例如，“+”，“-”，“*”，“/”，“％”，等等）。 对于数字，其值存储在 “value” 字段中。 针对变量的情况，其名称存储在 “name” 字段中。 为了快速多次访问变量，Promise 会在第一次调用后尝试将变量编号缓存在 “index” 字段里，然后尝试按索引从表中检索变量，而非名称。 函数始终由 “index” 字段中的编号标识，因为与变量不同，“Functions” 表最初是用内置函数填充的，而变量表在表达式分析时可能依旧为空。

“left”，“right” 和 “last” 引用是可选项，它们可以存储操作数。 例如，对于数字或变量，所有三个引用均为 NULL。 一元运算仅使用 'left' 引用；二元运算用到 “left” 和 “right” 引用；而所有三个引用仅在三元条件运算符中使用：“left” 包含条件，“right” 是 true 条件的表达式，而 “last” 则是 false 条件。 另外，引用存储函数参数对象（在当前解析器实现中，函数参数的数量限制为三个）。

由于 Promise 对象参与计算，因此我们将覆盖其中的所有主要运算符。 例如，这就是处理带有 “promises” 的加法和减法运算的方式。

Promise * operator +(Promise *r) { return new Promise('+', & this , r); } Promise * operator -(Promise *r) { return new Promise('-', & this , r); }

当前对象（&this），即表达式中位于左侧的操作对象，以及下一个位于右侧的操作对象（r），将传递给按相关操作代码创建的新 Promise 对象的构造函数。

其他操作的处理方式相同。 结果就是，整个表达式显示为 Promise 类的对象树，其中根元素表示整个表达式。 有一个特殊的 “resolve” 方法，该方法接收任意 “promise” 对象的实际值，包括整个表达式。

double resolve() { switch (code) { case 'n': return value; case 'v': value = _variable(); return value; case 'f': value = _execute(); return value; default : value = _calc(); return value; } return 0; };

这显示了如何从 value 字段返回数字常数值。 实现的 Helper 方法则针对变量、函数和操作。

static void environment(AbstractExpressionProcessor<Promise *> *e) { variableTable = e.variableTable(); functionTable = e.functionTable(); } protected : static VariableTable *variableTable; static FunctionTable *functionTable; double _variable() { double result = 0; if (index == -1) { index = variableTable.index(name); if (index == -1) { return nan; } result = variableTable[index]; } else { result = variableTable[index]; } return result; } double _execute() { double params[]; if (left) { ArrayResize (params, 1); params[0] = left.resolve(); if (right) { ArrayResize (params, 2); params[1] = right.resolve(); if (last) { ArrayResize (params, 3); params[2] = last.resolve(); } } } IFunctor *ptr = functionTable[index]; if (ptr == NULL ) { return nan; } return ptr.execute(params); } double _calc() { double first = 0, second = 0, third = 0; if (left) { first = left.resolve(); if (right) { second = right.resolve(); if (last) { third = last.resolve(); } } } switch (code) { case '+': return first + second; case '-': return first - second; case '*': return first * second; case '/': return safeDivide(first, second); case '%': return fmod (first, second); case '!': return !first; case '~': return -first; case '<': return first < second; case '>': return first > second; case '{': return first <= second; case '}': return first >= second; case '&': return first && second; case '|': return first || second; case '`': return _precision < fabs (first - second); case '=': return _precision > fabs (first - second); case '?': return first ? second : third; } return nan; }

此处省略了错误处理。 如果发生了错误，则返回一个特殊的 nan 值（“not a number - 非数字”，在单独的头文件 NaNs.mqh 中实现其生成，该文件附于后面）。 请注意，所有低层对象（在层次结构中），会在递归里按其引用调用 “resolve” 检查操作执行情况。 故此，调用 “resolve” 将启动表达式所有关联 “promises” 的一序列计算，并将计算结果作为 double 数值传输给更高的元素。 在末尾，所有数值“折叠”进表达式的最终值。

借助 Promise 类，我们可用它来定制递归下降解析器，该解析器返回一个类似对象的树作为结果，即它返回表达式的语法树。

如今，在 ExpressionProcessor 模板类的所有方法中，这些方法返回一些 T，该 T 现在必须等于（Promise *）。 特别是在 _identifier 方法中，有以下行：

return _variableTable.get(variable);

我们需要提供某种方式，它创建并返回一个新的 Promise 对象，替代 double，该对象指向一个名为 “variable” 的变量。

若要解决此问题，应将返回变量的 T 类型值的操作包装到单独的虚拟方法中，该方法将在 ExpressionProcessor<double> 和 ExpressionProcessor<Promise *> 派生类中执行不同的请求操作。 然而，还存在一个小问题。

ExpressionHelper 类

我们计划实现若干个解析器类，每个解析器类都将继承自 AbstractExpressionProcessor。 然而，并非所有方法都需要专用于递归下降方法。 我们可以在不需要它们的地方用空实现来覆盖它们，但就 OOP 而言，这并不正确。 如果 MQL 支持多重继承，我们可以使用特殊的 trait — 必要时可以在解析器类中包含其他方法集合。 由于这是不可能的，因此我们将相应的方法作为单独的模板类实现，并仅在需要该方法的解析器内部才创建其实例。

template < typename T> class ExpressionHelper { protected : VariableTable *_variableTable; FunctionTable *_functionTable; public : ExpressionHelper(AbstractExpressionProcessor<T> *owner): _variableTable(owner.variableTable()), _functionTable(owner.functionTable()) { } virtual T _variable( const string &name) = 0; virtual T _literal( const string &number) = 0; virtual T _negate(T result) = 0; virtual T _call( const int index, T &args[]) = 0; virtual T _ternary(T condition, T truly, T falsy) = 0; virtual T _isEqual(T result, T next, const bool equality) = 0; };

该类包含所有不同方式处理的方法，在即时和惰性评估中均可胜任。 例如，_variable 方法负责访问变量。 _literal 接收常量的值；_negate 执行逻辑非；_call 调用一个函数；_ternary 是三元运算符，_isEqual 用于比较值。 通过覆盖 Promise 类中的运算符，即可用相同的语法针对 double 和 Promise 处理所有其他计算用例。

有人可能想知道为什么逻辑非运算符 '!' 在 Promise 中没有被覆盖，而是使用 _negate 方法。 操作符 '!' 仅应用于对象，而不能应用于指针。 换句话说，对于 Promise *p 类型变量，我们不能把代码写成 !p，并期望被覆盖的运算符起作用。 取而代之的是，我们首先需要取消引用指针：!*p。 但是此注解符对于其他类型无效，包括 T=double。

此处是如何针对 double 数值实现 ExpressionHelper 方法。

class ExpressionHelperDouble: public ExpressionHelper< double > { public : ExpressionHelperDouble(AbstractExpressionProcessor<T> *owner): ExpressionHelper(owner) { } virtual double _variable( const string &name) override { if (!_variableTable.exists(name)) { return nan; } return _variableTable.get(name); } virtual double _literal( const string &number) override { return StringToDouble (number); } virtual double _call( const int index, double ¶ms[]) override { return _functionTable[index].execute(params); } virtual double _isEqual( double result, double next, const bool equality) override { const bool equal = fabs (result - next) <= _precision; return equality ? equal : !equal; } virtual double _negate( double result) override { return !result; } virtual double _ternary( double condition, double truly, double falsy) override { return condition ? truly : falsy; } };

此处是如何针对 Promise 对象实现它们。

class ExpressionHelperPromise: public ExpressionHelper<Promise *> { public : ExpressionHelperPromise(AbstractExpressionProcessor<T> *owner): ExpressionHelper(owner) { } virtual Promise *_negate(Promise *result) override { return new Promise('!', result); } virtual Promise *_call( const int index, Promise *¶ms[]) override { return new Promise(index, params); } virtual Promise *_ternary(Promise *condition, Promise *truly, Promise *falsy) override { return new Promise('?', condition, truly, falsy); } virtual Promise *_variable( const string &name) override { if ( CheckPointer (_variableTable) != POINTER_INVALID ) { int index = _variableTable.index(name); if (index == -1) { return new Promise(nan); } return new Promise(name, index); } return new Promise(name); } virtual Promise *_literal( const string &number) override { return new Promise( StringToDouble (number)); } virtual Promise *_isEqual(Promise *result, Promise *next, const bool equality) override { return new Promise(( uchar )(equality ? '=' : '`'), result, next); } };

现在我们可以将 'helper' 字段添加到 AbstractExpressionProcessor 当中：

protected : ExpressionHelper<T> *helper; public : ~AbstractExpressionProcessor() { if ( CheckPointer (helper) == POINTER_DYNAMIC ) delete helper; }

并重新查看 ExpressionProcessor 方法的实现，该方法的字符串标记为 “NB”：它们都必须将操作委托给 “helper” 对象。 例如:

template < typename T> T ExpressionProcessor::_eq() { T result = _compare(); if (_token == '!' || _token == '=') { const bool equality = _token == '='; _nextToken(); if (_token == '=') { _nextToken(); return helper._isEqual(result, _compare(), equality); } } return result; } template < typename T> T ExpressionProcessor::_identifier() { string variable; while (isalnum(_token)) { variable += ShortToString (_token); _nextToken(); } ... return helper._variable(variable); } template < typename T> T ExpressionProcessor::_number() { string number; if (!_readNumber(number)) { error( "Number expected" , __FUNCTION__ ); } return helper._literal(number); }

使用已给出的类，我们最终可以在解析表达式的同时，组装第一个执行计算的解析器：ExpressionEvaluator。

class ExpressionEvaluator: public ExpressionProcessor< double > { public : ExpressionEvaluator( const string vars = NULL ): ExpressionProcessor(vars) { helper = new ExpressionHelperDouble(& this ); } ExpressionEvaluator(VariableTable &vt): ExpressionProcessor(vt) { helper = new ExpressionHelperDouble(& this ); } };

在此，我们得到了另一个用于延迟求值的解析器 — ExpressionCompiler。

class ExpressionCompiler: public ExpressionProcessor<Promise *> { public : ExpressionCompiler( const string vars = NULL ): ExpressionProcessor(vars) { helper = new ExpressionHelperPromise(& this ); } ExpressionCompiler(VariableTable &vt): ExpressionProcessor(vt) { helper = new ExpressionHelperPromise(& this ); } virtual Promise *evaluate( const string expression) override { Promise::environment(& this ); return ExpressionProcessor<Promise *>::evaluate(expression); } };

主要区别在于 'helper' 字段和 Promise::environment 的初步调用，以便将变量和函数表输入到 Promise。

在获得完整的解析器之前，只剩下一件事了：变量和函数表。

变量和函数表

这两个表都是由 key=value 对组成的模板映射类，其中 key 是字符串标识符，value 是类型 T 的某个值。它们的实现已在 VariableTable.mqh 当中提供。 基类定义了所有必需的映射操作：添加元素，更改数值，并按名称或按索引检索它们。

template < typename T> class Table { public : virtual T operator []( const int index) const ; virtual int index( const string variableName); virtual T get( const string variableName) const ; virtual int add( const string variableName, T value); virtual void update( const int index, T value); ... };

这是 T 型变量 double。

class VariableTable: public Table< double > { public : VariableTable( const string pairs = NULL ) { if (pairs != NULL ) assign(pairs); } void assign( const string pairs); };

利用 'assign' 方法，不仅可以将变量一一添加到表中，还可添加列表 - 如类型为 “name1=value1;name2=value2;...” 的字符串。

应该为该功能创建一个特殊的函子接口。 函子将包含函数计算的代码。

interface IFunctor { string name( void ) const ; int arity( void ) const ; double execute( const double ¶ms[]); };

每个函数都有一个名称和一个描述参数数量（arity）的属性。 该函数由 “execute” 方法依据所传递参数进行计算。 在此接口中包装所有内置的 MQL 数学函数，然后将相应的对象添加到表中（逐个或一个数组）：

class FunctionTable: public Table<IFunctor *> { public : void add(IFunctor *f) { Table<IFunctor *>::add(f.name(), f); } void add(IFunctor *&f[]) { for ( int i = 0; i < ArraySize (f); i++) { add(f[i]); } } };





变量和函数表类的示意图

定义了一个存储类来存储所有函子。

class AbstractFuncStorage { protected : IFunctor *funcs[]; int total; public : ~AbstractFuncStorage() { for ( int i = 0; i < total; i++) { CLEAR(funcs[i]); } } void add(IFunctor *f) { ArrayResize (funcs, total + 1); funcs[total++] = f; } void fill(FunctionTable &table) { table.add(funcs); } };

“fill” 方法用来自存储区（funcs 数组）中的标准函数填充该表。 为了令所有创建的函子自动传递到存储，请在 AbstractFunc 函数的基类中创建其静态实例，并用构造函数中 “this” 引用填充该实例。

class AbstractFunc: public IFunctor { private : const string _name; const int _arity; static AbstractFuncStorage storage; public : AbstractFunc( const string n, const int a): _name(n), _arity(a) { storage.add(& this ); } string name( void ) const override { return _name; } int arity( void ) const override { return _arity; } static void fill(FunctionTable &table) { storage.fill(table); } }; static AbstractFuncStorage AbstractFunc::storage;

当然，构造函数会接收输入参数，从而令其能够识别函数的名称和属性。

还添加了中间模板类 FuncN，声明含有特殊含义的函数。 该类中的 Arity 由所传递类型的大小设置（截至目前，函数 arity 不超过 3，且不存在零大小的类型，因此我们用注解符 sizeof(T) % 4 — 故此大小 4 产生了 arity 0）。

template < typename T> class FuncN: public AbstractFunc { public : FuncN( const string n): AbstractFunc(n, sizeof (T) % 4) {} };

大小从 0 到 3 的类型都是用宏替换生成的。

struct arity0 { char x[4]; }; #define _ARITY(N) struct arity##N { char x[N]; }; _ARITY(1); _ARITY(2); _ARITY(3);

我们还需要参数列表来自动生成函数描述。

#define PARAMS0 #define PARAMS1 params[0] #define PARAMS2 params[0],params[1] #define PARAMS3 params[0],params[1],params[2]

现在，我们可以基于 FuncN<T> 类为函子定义一个宏。

#define FUNCTOR(CLAZZ,NAME,ARITY) \ class Func_##CLAZZ: public FuncN<arity##ARITY> \ { \ public : \ Func_##CLAZZ(): FuncN(NAME) {} \ double execute( const double ¶ms[]) override \ { \ return CLAZZ(PARAMS##ARITY); \ } \ }; \ Func_##CLAZZ __##CLAZZ;

最后，这是含有名称和参数数量的受支持函数的列表。

FUNCTOR(fabs, "abs" , 1); FUNCTOR(acos, "acos" , 1); FUNCTOR(acosh, "acosh" , 1); FUNCTOR(asin, "asin" , 1); FUNCTOR(asinh, "asinh" , 1); FUNCTOR(atan, "atan" , 1); FUNCTOR(atanh, "atanh" , 1); FUNCTOR(ceil, "ceil" , 1); FUNCTOR(cos, "cos" , 1); FUNCTOR(cosh, "cosh" , 1); FUNCTOR(exp, "exp" , 1); FUNCTOR(floor, "floor" , 1); FUNCTOR(log, "log" , 1); FUNCTOR(log10, "log10" , 1); FUNCTOR(fmax, "max" , 2); FUNCTOR(fmin, "min" , 2); FUNCTOR(fmod, "mod" , 2); FUNCTOR(pow, "pow" , 2); FUNCTOR(rand, "rand" , 0); FUNCTOR(round, "round" , 1); FUNCTOR(sin, "sin" , 1); FUNCTOR(sinh, "sinh" , 1); FUNCTOR(sqrt, "sqrt" , 1); FUNCTOR(tan, "tan" , 1); FUNCTOR(tanh, "tanh" , 1);

广义形式的函子类示意图如下所示：





函子类示意图

该示意图未显示所有函数，仅显示了每种算法的一个函数。 还有一些函数，将在以后研究。

由此，一切准备就绪，两个递归下降解析器可以用了。 其中之一以解释模式计算表达式。 另一个使用语法树来计算表达式。

动态评估表达式（ExpressionEvaluator）

解释器对表达式的评估如下：我们创建一个 ExpressionEvaluator 实例，如有必要，将变量传递给它，然后用包含所需表达式的字符串调用 'evaluate' 方法。

ExpressionEvaluator ee( "a=-10" ); double result = ee.evaluate( "1 + sqrt (a)" ); bool success = ee.success();

调用 “success” 方法，我们可以检查表达式在语法上是否正确。 只是，这不能保证它们在计算期间不会出错。 在上面的示例中，尝试负变量开根将返回 NaN。 因此，建议利用 MathIsValidNumber 函数检查结果。

开发其他解析器之后，我们将编写测试，并对该过程进行更详细的讲述。

"Compiling" 将表达式分解放入语法树，并评估该树（ExpressionCompiler）

通过构建语法树对表达式求值的步骤如下：我们创建 ExpressionCompiler 的实例，如有必要将初始变量传递给它，然后用包含所需表达式的字符串调用 'evaluate' 方法。 结果就是，我们得到 Promise 对象的引用，为此我们需要调用 “resolve” 评估表达式，并获取一个编号。 这看起来比较麻烦，但当您需要对变量的不同数值执行多次计算时，它的工作速度更快。

double a[10] = {...}, b[10] = {...}, c[10] = {...}; VariableTable vt; ExpressionCompiler с(vt); vt.adhocAllocation( true ); const string expr = "(a + b) * sqrt (c)" ; Promise *p = c.evaluate(expr); for ( int i = 0; i < 10; i++) { vt.set( "a" , a[i]); vt.set( "b" , b[i]); vt.set( "c" , c[i]); Print (p.resolve()); }

首先在此处创建一个空变量表。 循环将变量 a、b、c 的变化值写入该表。 在解析和生成树阶段，于此处利用 adhocAllocation 方法设置一个标志，引导分析器接受并在表中保留任何变量名。 任何此类隐式变量都设置为 nan，因此调用者必须在计算 “promise” 之前将它们设置为实际值。

上面的示例中，如果在 c.evaluate 之前不调用 vt.adhocAllocation(true)，则表达式中遇到的所有变量都会产生错误，因为默认情况下会假定变量已事先定义，但实际上表为空。 您可以在 c.evaluate() 之后调用 c.success() 来检查代码中的错误。 错误也会被记录。

与解释器类似，“evaluate” 方法无论如何都会返回一些结果。 因此，如果在解析阶段变量未知，则会在树中为其创建值为 nan 的节点。 依据这样的树进行计算是没有用的，因为一样也会返回 nan。 但存在一棵树是可以理解问题所在。 Promise 类拥有打印语法树的辅助方法 — print。

结束语

在本文中，我们研究了解析数学表达式的基础。 我们还创建了两个即用 MQL 解析器。 下面附有一个小的测试脚本，令您可开始在程序中运用该技术。 我们将在第二部分中继续探索其他解析器类型：我们将比较它们的性能，并提供有关如何运用它们来解决交易者任务的示例。