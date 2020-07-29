MQL 作为 MQL 程序图形界面的标记工具。 第二部分

在第一部分当中，我们研究了以 MQL 来描述 MQL 程序图形界面布局的基本原理。 为了实现它们，我们必须创建一些类，它们直接负责初始化界面元素，在一个通用层次结构中将它们组合，并调整其属性。 现在，我们将介绍一些更复杂的示例，且为避免受到实际事物所干扰，仅简要关注我们的标准组件库，我们将利用这些库来构建示例。

自定义标准控件库

在早期阐述窗口界面 OLAP 的文章里，也基于标准库和 CBox 容器，我们必须更正标准库的组件。 正如事实证明，为了集成提议的布局系统，控件库需要更多的调整 — 部分涉及功能的扩展，部分涉及错误纠正。 由于此原因，我们决定为所有类制作完整副本（版本分支），并将它们放在 ControlsPlus 文件夹中，以后仅会利用它们操控。

此为主要更新。

实际上，在所有类中，私密访问级别都会修改为受保护级别，从而确保函数库的可扩展性。

为了方便调试包含 GUI 元素的项目，在 CWind 类里添加字符串区域 _rtti，并用 RTTI 宏在每个派生类的构造函数中用特定类的名称填充该区域。

#define RTTI _rtti = StringFormat ( "%s %d" , typename ( this ), & this );

它能够在调试器窗口中看到因由基类链接而取消引用的真实对象类（在这种情况下，调试器将显示基类）。

类 CWnd 中元素的区域和对齐方式的信息，可利用两个新的重载方法进行访问。 甚至，其变化能够分别修改对齐和区域。

ENUM_WND_ALIGN_FLAGS Alignment( void ) const { return (ENUM_WND_ALIGN_FLAGS)m_align_flags; } CRect Margins( void ) const { CRectCreator rect(m_align_left, m_align_top, m_align_right, m_align_bottom); return rect; } void Alignment( const int flags) { m_align_flags = flags; } void Margins( const int left, const int top, const int right, const int bottom) { m_align_left = left; m_align_top = top; m_align_right = right; m_align_bottom = bottom; }

方法 CWnd::Align 依据所有对齐方式的预期行为进行了重写。 如果定义了拉伸（两个维度都易于发生），则标准实现无法确保平移至预定义区域的边界。

方法 DeleteAll 现已被添加到 CWndContainer 类之中，可在删除容器时删除所有子元素。 如果指向所传递“控件”的指针包含一个容器对象，则从 Delete(CWnd * control) 里调用它。

在 CWndClient 类的不同位置，我们添加了调节滚动条可见性的代码，这滚动条可能会由于调整大小而发生变化。

现在，为界面元素分配标识符时，类 CAppDialog 会考虑窗口的 instance_id。 如果不进行此调整，则当不同窗口取了相同名称时，控件会发生冲突（彼此影响）。

在“控件”组（即 CRadioGroup，CCheckGroup 和 CListView）中，对于 “rubber” 子类，将 Redraw 方法设为虚拟的，以便能够正确响应大小调整。 我们还略微修正了对其子元素宽度的重新计算。

出于相同目的，虚拟方法 OnResize 已添加到 CDatePicker、CCheckBox 和 CRadioButton 类中。 在 CDatePicker 类中，弹出日历的低优先级错误已被修复（传递给它的鼠标单击）。

方法 CEdit::OnClick 不会“吃掉”鼠标单击。

甚至，我们之前已经开发了一些“控件”类，它们支持调整大小；并在该特定项目中扩展了 “rubber” 类的数量。 它们的文件位于 Layouts 文件夹中。

ComboBoxResizable

SpinEditResizable

ListViewResizable

CheckGroupResizable

RadioGroupResizable

应当提醒的是，某些“控件”（例如按钮或输入字段）原生支持拉伸。

类的示意图中给出了标准元素库的一般结构，其中考虑了支持 “rubber” 性质和第三方容器的适配版本。





控件的层次





生成和缓存元素

迄今为止，在对象窗口内元素自动由实例构造。 实际上，这些是“假人”，之后由诸如 Create 之类的方法进行初始化。 GUI 元素布局系统可独立创建这些元素，而不必从窗口中获取它们。 为此，您只需要一个存储单元。 我们将其命名为 LayoutCache。

template < typename C> class LayoutCache { protected : C *cache[]; public : virtual void save(C *control) { const int n = ArraySize (cache); ArrayResize (cache, n + 1); cache[n] = control; } virtual C *get( const long m) { if (m < 0 || m >= ArraySize (cache)) return NULL ; return cache[( int )m]; } virtual C *get( const string name) = 0; virtual bool find(C *control); virtual int indexOf(C *control); virtual C *findParent(C *control) = 0; virtual bool revoke(C *control) = 0; virtual int cacheSize(); };

实际上，这是一个基类指针的数组（所有元素共用），此处可利用 “save” 方法将它们保存在其内。 在该界面中，我们还实现（如果可在抽象级别上）或声明（以供进一步重新定义）了一些方法，从而可按编号、名称、链接或“潜在”关系（容器内嵌套元素的反馈）的事实搜索元素。

我们添加缓存作为 LayoutBase 类的静态成员。

template < typename P, typename C> class LayoutBase: public LayoutData { protected : ... static LayoutCache<C> *cacher; public : static void setCache(LayoutCache<C> *c) { cacher = c; }

每个窗口都必须为其自己创建一个缓存实例，并在方法的开头（例如 CreateLayout）利用 setCache 将其设置为正操作实例。 由于 MQL 程序是单线程的，因此可保证不会同时形成窗口（如果需要多个），也不会竞争 “cacher” 指针。 我们将在析构函数 LayoutBase 中自动清除指针； 当堆叠完成时，这意味着我们已在布局描述中保留了最后一个外部容器，且无需保存任何其他内容。

~LayoutBase() { ... if (stack.size() == 0) { cacher = NULL ; } }

重置链接并不意味着我们正在清除缓存。 这种方式只是确保下一个潜在布局不会将另一个窗口的“控件”错误地加在其内。

为了填充缓存，我们将在 LayoutBase 内添加一种新的 init 方法 — 这次，在参数中没有指针或指向 GUI 的“第三方”元素的链接。

template < typename T> T *init( const string name, const int m = 1, const int x1 = 0, const int y1 = 0, const int x2 = 0, const int y2 = 0) { T *temp = NULL ; for ( int i = 0; i < m; i++) { temp = new T(); if (save(temp)) { init(temp, name + (m > 1 ? ( string )(i + 1) : "" ), x1, y1, x2, y2); } else return NULL ; } return temp; } virtual bool save(C *control) { if (cacher != NULL ) { cacher.save(control); return true ; } return false ; }

运用模板，我们可以编写新的 T（模板）， 并在布局中生成对象（默认情况下，每次创建 1 个对象，但也可以选择若干个对象）。

对于标准库元素，我们编写了一个特定的缓存实现 StdLayoutCache（此处仅显示节略，完整的代码附于文后）。

class StdLayoutCache: public LayoutCache<CWnd> { public : ... virtual CWnd *get( const long m) override { if (m < 0) { for ( int i = 0; i < ArraySize (cache); i++) { if (cache[i].Id() == -m) return cache[i]; CWndContainer *container = dynamic_cast <CWndContainer *>(cache[i]); if (container != NULL ) { for ( int j = 0; j < container.ControlsTotal(); j++) { if (container.Control(j).Id() == -m) return container.Control(j); } } } return NULL ; } else if (m >= ArraySize (cache)) return NULL ; return cache[( int )m]; } virtual CWnd *findParent(CWnd *control) override { for ( int i = 0; i < ArraySize (cache); i++) { CWndContainer *container = dynamic_cast <CWndContainer *>(cache[i]); if (container != NULL ) { for ( int j = 0; j < container.ControlsTotal(); j++) { if (container.Control(j) == control) { return container; } } } } return NULL ; } ... };

请注意，方法 get 通过其索引号（如果输入为正）或标识符（若品名前为负号）来搜索“控件”。 此处，标识符应为标准组件库分配的唯一编号，该标识符可用来分派事件。 在事件中，它由参数 lparam 传递。

在窗口的应用程序类中，我们可以直接使用 StdLayoutCache 类，或编写该类的派生类。

我们将在下面的示例中看到，缓存是如何减少窗口类的描述。 然而，在进行讨论之前，我们考虑一下缓存带来的其他机会。 我们还会在示例中用到它们。

样式

由于缓存是一个以集中方式处理元素的对象，因此用它来解决布局以外的其他许多任务很方便。 特别是对于元素，我们可以利用单一样式规则（例如颜色，字体或缩进）进行统一。 同时，在一个地方设置样式就足够了，不必为每个“控件”分别编写相同的属性。 甚至，缓存可以承担缓存元素的处理消息。 潜在地，我们可以动态地构造、缓存并与所有元素进行绝对地交互。 这样就根本不需要声明任何“显式”元素。 稍后，我们将看到动态创建的元素相对于自动化元素具有哪些明显的优势。

为了支持 StdLayoutCache 类的集中式样式，提供了一个 stub 方法：

virtual LayoutStyleable<C> *getStyler() const { return NULL ; }

如果您不打算使用样式，则无需其他编码。 不过，如果您意识到集中式样式管理的优势，您可实现 LayoutStyleable 的衍生类。 界面十分简单。

enum STYLER_PHASE { STYLE_PHASE_BEFORE_INIT, STYLE_PHASE_AFTER_INIT }; template < typename C> class LayoutStyleable { public : virtual void apply(C *control, const STYLER_PHASE phase) {}; };

对于每个“控件”，调用两次方法 apply：在初始化阶段（STYLE_PHASE_BEFORE_INIT），以及在容器中注册阶段（STYLE_PHASE_AFTER_INIT）。 故此，在方法 LayoutBase::init 里，在第一阶段添加了一次调用：

if (cacher != NULL ) { LayoutStyleable<C> *styler = cacher.getStyler(); if (styler != NULL ) { styler.apply(object, STYLE_PHASE_BEFORE_INIT); } }

而在析构函数当中，我们添加了相似的代码，但第二阶段采用的是 STYLE_PHASE_AFTER_INIT。

由于样式目标可能不同，因此需要两个阶段。 在某些元素中，有时必须设置独立属性，其优先级高于在样式器中设置的那些公共属性。 在初始化阶段，“控件”仍然为空，即在布局中未进行任何设置。 在注册阶段，所有属性均已设置，我们能够基于它们附加修改样式。 最明显的例子如下。 标记为“只读”的所有区域最好显示为灰色。 不过，初始化之后，仅在布局时将“只读”属性分配给“控件”。 所以，第一阶段在此不适合，而在第二阶段是必需的。 另一方面，并非所有区域都具有此标志。 在所有其他情况下，它必须设置为默认颜色，然后布局语言才能执行选择性定制。

顺便说一下，可以在 MQL 程序界面的各种语言里运用类似的集中式本地化技术。

处理事件

逻辑上分配给缓存的第二个功能是事件处理。 对于它们，在 LayoutCache 类中添加了一个 stub 方法（C 是类的模板参数）：

virtual bool onEvent( const int event, C *control) { return false ; }

同样，我们可以在派生类中实现它，但这并不是必需的。 事件代码由特定的函数库定义。

为了令该方法开始操作，我们需要事件拦截宏定义，类似于标准库中所用的，并编写映射关系，如下所示：

EVENT_MAP_BEGIN(Dialog) ON_EVENT(ON_CLICK, m_button1, OnClickButton1) ... EVENT_MAP_END(AppDialog)

新的宏会将事件重定向到缓存对象中。 它们当中之一：

#define ON_EVENT_LAYOUT_ARRAY(event, cache) if (id == (event + CHARTEVENT_CUSTOM ) && cache.onEvent(event, cache.get(-lparam))) { return true ; }

在此，我们可以看到在缓存中按 lparam 中的标识符进行搜索（但符号相反），然后把找到的元素发送到上面研究过的 onEvent 应答程序。 基本上，我们可以在处理每个事件时忽略搜索元素，并将元素索引存储在缓存里，然后将特定处理过程与索引相链接。

当前缓存大小就是索引，即刚保存新元素的编号。 我们可以在布局时保存所需的“控件”索引。

_layout<CButton> button1( "Button" ); button1index = cache.cacheSize() - 1;

在此，button1index 是窗口类中的整数型变量。 在另一个按缓存索引处理元素的宏中会用到它：

#define ON_EVENT_LAYOUT_INDEX(event, cache, controlIndex, handler) if (id == (event + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam == cache.get(controlIndex).Id()) { handler(); return ( true ); }

此外，我们可以将事件直接发送到元素本身之中，而不是发送到缓存。 为此目的，该元素必须在其本身中实现由所需“控件”类模板化的 Notifiable 接口。

template < typename C> class Notifiable: public C { public : virtual bool onEvent( const int event, void *parent) = 0; };

在父参数中，可以传递任何对象，包括对话框。 例如，基于 Notifiable，很容易创建按钮 CButton 的衍生类。

class NotifiableButton: public Notifiable<CButton> { public : virtual bool onEvent( const int event, void *anything) override { this .StateFlagsReset(7); return true ; } };

有 2 个宏可与“可通知”元素一起操作。 它们仅在参数数量上有所不同：ON_EVENT_LAYOUT_CTRL_ANY 允许将随机对象传递到最后一个参数，而 ON_EVENT_LAYOUT_CTRL_DLG 没有此参数，因为它始终将对话框的 “this” 作为对象发送。

#define ON_EVENT_LAYOUT_CTRL_ANY(event, cache, type, anything) if (id == (event + CHARTEVENT_CUSTOM )) {type *ptr = dynamic_cast <type *>(cache.get(-lparam)); if (ptr != NULL && ptr.onEvent(event, anything)) { return true ; }} #define ON_EVENT_LAYOUT_CTRL_DLG(event, cache, type) if (id == (event + CHARTEVENT_CUSTOM )) {type *ptr = dynamic_cast <type *>(cache.get(-lparam)); if (ptr != NULL && ptr.onEvent(event, & this )) { return true ; }}

在第二个示例的上下文中，我们将研究事件应答的各种选项。

情况 2 带有控件的对话框

演示项目包含类 CControlsDialog，其为标准库“控件”的主要类型。 与第一种情况类似，我们将删除所有创建它们的方法，并将其替换为唯一的 CreateLayout。 顺带，在旧项目中有多达 17 种方法，且用复合条件运算符彼此调用它们。

为了在生成“控件”时将其保存到缓存中，我们添加一个简单的缓存类以及一个样式类。 此处首先是缓存。

class MyStdLayoutCache: public StdLayoutCache { protected : MyLayoutStyleable styler; CControlsDialog *parent; public : MyStdLayoutCache(CControlsDialog *owner): parent(owner) {} virtual StdLayoutStyleable *getStyler() const override { return (StdLayoutStyleable *)&styler; } virtual bool onEvent( const int event, CWnd *control) override { if (control != NULL ) { parent.SetCallbackText( __FUNCTION__ + " " + control.Name()); return true ; } return false ; } };

在缓存类中，声明事件处理器 onEvent，我们将通过事件映射进行连接。 此处，处理器将消息发送到父窗口，在父窗口里，如同先前的情况版本，该消息将显示在信息字段中。

在样式类中，我们为所有元素设置相同的字段，在所有按钮上设置非标准字体，并用灰色的“只读”属性显示 CEdit（我们只有一个这样的属性，但如果添加了其他属性，则它将自动落入通用设置）。

class MyLayoutStyleable: public StdLayoutStyleable { public : virtual void apply(CWnd *control, const STYLER_PHASE phase) override { CButton *button = dynamic_cast <CButton *>(control); if (button != NULL ) { if (phase == STYLE_PHASE_BEFORE_INIT) { button.Font( "Arial Black" ); } } else { CEdit *edit = dynamic_cast <CEdit *>(control); if (edit != NULL && edit.ReadOnly()) { if (phase == STYLE_PHASE_AFTER_INIT) { edit.ColorBackground( clrLightGray ); } } } if (phase == STYLE_PHASE_BEFORE_INIT) { control.Margins(DEFAULT_MARGIN); } } };

在窗口中保存缓存的链接；它的创建和删除，分别位于构造函数和析构函数当中，在创建时要传递指向窗口的链接作为参数，从而确保之后的反馈。

class CControlsDialog: public AppDialogResizable { private : ... MyStdLayoutCache *cache; public : CControlsDialog( void ) { cache = new MyStdLayoutCache(& this ); }

现在我们分阶段研究方法 CreateLayout。 由于阅读了详细的说明，该方法看似很长且很复杂。 但事实并非如此。 如果删除了信息性注释（在实际项目不会用到），则该方法能适合一屏，且不包含任何复杂的逻辑。

在最开始处，通过调用 setCache 激活缓存。 然后，在第一个模块中描述主容器 CControlsDialog。 因为我们传递了已创建的 “this” 链接，所以它不会在缓存中。

bool CControlsDialog::CreateLayout( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { StdLayoutBase::setCache(cache); { _layout<CControlsDialog> dialog( this , name, x1, y1, x2, y2);

之后，创建 CBox 类的嵌套容器的隐式实例，作为窗口的客户区域。 它是垂直定向的，因此嵌套的容器会从上到下填充空间。 我们将链接保存到对象的 m_main 变量之中，因为在调整窗口大小时必须调用其方法 Pack。 如果您的对话框不是 “rubber” 对话框，则无需这样做。 最后，对于客户区域，即使在调整大小时，也将零字段和所有方向的对齐方式设置为令面板填充整个窗口。

{ _layout<CBox> clientArea( "main" , ClientAreaWidth(), ClientAreaHeight(), LAYOUT_STYLE_VERTICAL); m_main = clientArea.get(); clientArea <= WND_ALIGN_CLIENT <= 0.0;

在下一个级别，该容器将作为第一个容器，它填充整个窗口宽度，但略高于输入区域。 此外，将用对齐 WND_ALIGN_TOP（以及 WND_ALIGN_WIDTH）将其“粘合”到窗口的上边缘。

{ _layout<CBox> editRow( "editrow" , ClientAreaWidth(), EDIT_HEIGHT * 1.5, (ENUM_WND_ALIGN_FLAGS)(WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_WIDTH));

内部只有唯一的“控件” CEdit 类以“只读”模式存在。 显式变量 m_edit 得以保留，因此不会被缓存。

{ _layout<CEdit> edit(m_edit, "Edit" , ClientAreaWidth(), EDIT_HEIGHT, true ); } }

到此时，我们已经初始化了 3 个元素。 在右括号之后，将销毁 “edit” 布局对象，并在执行其析构函数过程中将 m_edit 添加到容器 “editrow” 之中。不过，紧随其后的是另一个括号。 它破坏了上下文，布局对象 editRow 在其中生存。 故此，此容器又被添加到客户区容器当里，得以保留在堆栈中。 因此，在 m_main 中形成垂直布局的第一行。

然后我们就有了带有三个按钮的一行。 首先，为其创建一个容器。

{ _layout<CBox> buttonRow( "buttonrow" , ClientAreaWidth(), BUTTON_HEIGHT * 1.5); buttonRow[ "align" ] <= (WND_ALIGN_CONTENT|WND_ALIGN_WIDTH);

在此，您应该注意对齐 WND_ALIGN_CONTENT 的非标准方法。 它的含义如下。

对于 CBox 类，添加了针对容器大小缩放嵌套元素的算法。 它在方法 AdjustFlexControls 里执行，且只有在容器对齐标志中指定了 WND_ALIGN_CONTENT 特殊值时才生效。 它不是标准枚举 ENUM_WND_ALIGN_FLAGS 的一部分。 容器分析 “控件” 中有些控件具有固定的大小，有些控件没有固定的大小。 尺寸固定的“控件”是那些未指定距容器边侧（在特定维度中）对齐方式的控件。 对于所有此类“控件”，容器将计算其大小的总和，从容器的总大小中减去它，然后将其余部分按比例分配给其余“控件”。例如，如果容器中有两个“控件”，但它们都没有绑定，则它们在整个容器区域中会彼此对半平分。

这是一种非常方便的模式，但您不应在一组交错的容器上误用它 — 由于计算尺寸是单次算法，内部元素在容器的整个区域上对齐，实际上内容调整会产生不确定性（由此原因，在布局类中会发生一个特殊事件 ON_LAYOUT_REFRESH，窗口可以将其发送给自身以便重新计算尺寸）。

如果我们的行带有三个按钮，则在调整窗口宽度时，它们的长度都会按比例变化。 第一个 CButton 类的按钮是隐式创建的，并存储在缓存中。

{ _layout<CButton> button1( "Button1" ); button1index = cache.cacheSize() - 1; button1[ "width" ] <= BUTTON_WIDTH; button1[ "height" ] <= BUTTON_HEIGHT; }

第二个按钮是类 NotifiableButton（上面已讲述过）。 该按钮将自行处理消息。

{ _layout<NotifiableButton> button2( "Button2" , BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT); }

第三个按钮是基于显式定义的窗口变量 m_button3 创建的，并具有“粘滞”属性。

{ _layout<CButton> button3(m_button3, "Button3" , BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, "Locked" ); button3 <= true ; } }

请注意，所有按钮都包围在各自的大括号中。 由此，它们会被按顺序添加到行中，并出现闭合大括号，标记为1、2 和 3； 即按照自然顺序。 我们可以省略为每个按钮设置这些“个人”模块的方式，并受容器的常规模块的限制。 但随后按钮应遵照相反的顺序加入，因为对象的析构函数总是遵照与创建它们的相反顺序来调用。 我们可将布局中所描述按钮的顺序反转，从而“解决”这种情况。

在第三行中，有一个容器，其内包含控件、微调器和日历。 容器是“匿名”创建的，并存储在缓存中。

{ _layout<CBox> spinDateRow( "spindaterow" , ClientAreaWidth(), BUTTON_HEIGHT * 1.5); spinDateRow[ "align" ] <= (WND_ALIGN_CONTENT|WND_ALIGN_WIDTH); { _layout<SpinEditResizable> spin(m_spin_edit, "SpinEdit" , GROUP_WIDTH, EDIT_HEIGHT); spin[ "min" ] <= 10; spin[ "max" ] <= 1000; spin[ "value" ] <= 100; } { _layout<CDatePicker> date(m_date, "Date" , GROUP_WIDTH, EDIT_HEIGHT, TimeCurrent ()); } }

最终，最后一个容器填充了窗口的所有剩余区域，并包括两列带有元素的列。 专门分配了亮丽的色彩，以便清晰地展示窗口中的那个容器。

{ _layout<CBox> listRow( "listsrow" , ClientAreaWidth(), LIST_HEIGHT); listRow[ "top" ] <= ( int )(EDIT_HEIGHT * 1.5 * 3); listRow[ "align" ] <= (WND_ALIGN_CONTENT|WND_ALIGN_CLIENT); (listRow <= clrMagenta )[ "border" ] <= clrBlue ; createSubList(&m_lists_column1, LIST_OF_OPTIONS); createSubList(&m_lists_column2, LIST_LISTVIEW); }

在此，应特别注意的是，m_lists_column1 和 m_lists_column2 两列不是在方法 CreateLayout 本身之中，而是用助手方法 createSubList 时填充的。 就布局而言，该函数的调用方式与进入下一个大括号没有区别。 这意味着布局不一定包含一个较长的静态列表，但它可能包含根据条件修改的片段。 或者，您可以将相同的片段包含在不同的对话框中。

在我们的例子中，我们可以通过更改函数的第二个参数来更改窗口中列的顺序。

} }

直至闭合所有括号后，所有 GUI 元素都将被初始化，并相互连接。 我们调用 Pack 方法（直接或通过 SelfAdjustment，在此也称为对请求 “rubber” 对话框的响应）。

SelfAdjustment(); return true ; }

我们不打算涉及方法 createSubList 的详细信息。 在内部，能够生成一组 3 个“控件”（组合框，选项组和无线列组）或列表（ListView）的可能性已被实现，所有这些控件都能作为 “rubber” 控件。 有趣的是，“控件”是用另一类生成器 ItemGenerator 填充的。

template < typename T> class ItemGenerator { public : virtual bool addItemTo(T *object) = 0; };

该类的唯一方法是从对象“控件”的布局里调用的，直止该方法返回 false（数据结束的标志）。

默认情况下，为标准库提供了一些简单的生成器（它们用“控件”方法，AddItem）：StdItemGenerator，StdGroupItemGenerator，SymbolsItemGenerator 和 ArrayItemGenerator。 特别是，SymbolsItemGenerator 能够用来自市场观察里的品种填充“控件”。

template < typename T> class SymbolsItemGenerator: public ItemGenerator<T> { protected : long index; public : SymbolsItemGenerator(): index(0) {} virtual bool addItemTo(T *object) override { object.AddItem( SymbolName (( int )index, true ), index); index++; return index < SymbolsTotal ( true ); } };

在布局中，它的指定方式与“控件”的生成器相同。 备选则是允许将生成器动态分布对象的指针链接传递给布局对象，而非指向自动或静态对象的指针（必须在前面代码的某处进行描述）。

_layout<ListViewResizable> list(m_list_view, "ListView" , GROUP_WIDTH, LIST_HEIGHT); list <= WND_ALIGN_CLIENT < new SymbolsItemGenerator<ListViewResizable>();

为此目的，用到了 “<” 运算符。 操作完成后，动态分布式生成器会被自动删除。

为了与新事件相关联，在映射中要添加相关的宏。

EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog) ... ON_EVENT_LAYOUT_CTRL_DLG(ON_CLICK, cache, NotifiableButton) ON_EVENT_LAYOUT_INDEX(ON_CLICK, cache, button1index, OnClickButton1) ON_EVENT_LAYOUT_ARRAY(ON_CLICK, cache) EVENT_MAP_END(AppDialogResizable)

宏 ON_EVENT_LAYOUT_CTRL_DLG 与任意 NotifyableButton 类的按钮（在我们的情况下，是单个按钮）关联鼠标单击时的通知。 宏 ON_EVENT_LAYOUT_INDEX 按照缓存中的指定索引将相同事件发送给按钮。 不过，编写此宏的步骤我们可以省略，因为宏 ON_EVENT_LAYOUT_ARRAY 会将鼠标单击的最后一个字符串发送到缓存中的任何元素，前提是其标识符与 lparam 一致。

基本上，所有元素都可以传递到缓存，且它们的事件可按新的方式进行处理；不过，旧的方式也可以，并且它们可以组合在一起。

在下面的动画图像中，展示事件如何响应。





利用 MQL 标记语言形成的控件-包含的对话框

请注意，翻译事件的方式可以通过信息字段中显示的函数签名间接识别。 您还可以看到事件同时出现在“控件”和容器中。 显示红色框的容器用来调试，您可以利用宏 LAYOUT_BOX_DEBUG 来禁用它们。

情况 3 DynamicForm 的动态布局

在最后一个示例中，我们将研究一种形式，其中所有元素都会在缓存中动态创建。 这将给我们带来一些新的重要机遇。

与之前的情况一样，缓存将支持样式化元素。 唯一的样式设置是相同的独色区域，能令您查看容器的嵌套，并用鼠标选择它们。

下面的简单界面结构在方法 CreateLayout 中已讲过了。 如往常一样，主容器会填充窗口的整个客户区。 在上部，有一个带有两个按钮的块：注入和导出。 它们下面的所有空间由划分为左右两列的容器所填充。 灰色标记的左列原为空。 在右列中，有一组单选按钮，用来选择控件类型。

{ _layout<CBoxV> clientArea( "main" , ClientAreaWidth(), ClientAreaHeight()); m_main = clientArea.get(); clientArea <= WND_ALIGN_CLIENT <= PackedRect(10, 10, 10, 10); clientArea[ "background" ] <= clrYellow <= VERTICAL_ALIGN_TOP; { _layout<CBoxH> buttonRow( "buttonrow" , ClientAreaWidth(), BUTTON_HEIGHT * 5); buttonRow <= 5.0 <= (ENUM_WND_ALIGN_FLAGS)(WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_WIDTH); buttonRow[ "background" ] <= clrCyan; { _layout<CButton> button3(m_button3, "Export" , BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT); _layout<NotifiableButton> button2( "Inject" , BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT); } } { _layout<CBoxH> buttonRow( "buttonrow2" , ClientAreaWidth(), ClientAreaHeight(), (ENUM_WND_ALIGN_FLAGS)(WND_ALIGN_CONTENT|WND_ALIGN_CLIENT)); buttonRow[ "top" ] <= BUTTON_HEIGHT * 5; { { _layout<CBoxV> column( "column1" , GROUP_WIDTH, 100, WND_ALIGN_HEIGHT); column <= clrGray ; { } } { _layout<CBoxH> column( "column2" , GROUP_WIDTH, 100, WND_ALIGN_HEIGHT); _layout<RadioGroupResizable> selector( "selector" , GROUP_WIDTH, CHECK_HEIGHT); selector <= WND_ALIGN_HEIGHT; string types[3] = { "Button" , "CheckBox" , "Edit" }; ArrayItemGenerator<RadioGroupResizable, string > ctrls(types); selector <= ctrls; } } } }

假定，在单选组中选择了元素类型之后，用户按下 “Inject” 按钮，并在窗口的左侧部分创建了相关的“控件”。 当然，您可以逐一创建几个不同的“控件”。 这会根据容器设置自动居中。 为了实现此逻辑，“Inject” 按钮应由 NotifiableButton 类的 onEvent 应答程序处理。

class NotifiableButton: public Notifiable<CButton> { static int count; StdLayoutBase *getPtr( const int value) { switch (value) { case 0: return new _layout<CButton>( "More" + ( string )count++, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT); case 1: return new _layout<CCheckBox>( "More" + ( string )count++, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT); case 2: return new _layout<CEdit>( "More" + ( string )count++, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT); } return NULL ; } public : virtual bool onEvent( const int event, void *anything) override { DynamicForm *parent = dynamic_cast <DynamicForm *>(anything); MyStdLayoutCache *cache = parent.getCache(); StdLayoutBase::setCache(cache); CBox *box = cache.get( "column1" ); if (box != NULL ) { _layout<CBox> injectionPanel(box, box.Name()); { CRadioGroup *selector = cache.get( "selector" ); if (selector != NULL ) { const int value = ( int )selector.Value(); if (value != -1) { AutoPtr<StdLayoutBase> base(getPtr(value)); (~base).get().Id( rand () + ( rand () << 32)); } } } box.Pack(); } return true ; } };

首先在缓存中按名称 “column1” 搜索要插入新元素的容器。 创建对象 jectionPanel 时，此容器将作为第一个参数。 在布局算法中，已特别考虑到所传递元素已在缓存中的事实 — 它不会被再次加入缓存，而是如常放入容器堆栈中。 这允许将元素添加到“旧”容器中。

根据用户的选择，利用辅助方法 getPtr 中的运算符 “new” 创建所需类型的对象。 为了令加入的“控件”能够正常工作，要为它们随机生成唯一的标识符。 特殊类 AutoPtr 确保从代码模块退出时将指针删除。

如果添加太多元素，它们会超出容器边界。 发生这种情况是因为我们所用的容器类尚未学会如何响应溢出。 在这种情况下，例如，我们可以显示滚动条，而超出边界的元素就可以被隐藏。

然而，这都不重要。 这种情况的关键是我们可以通过设置表单来生成动态内容，并确保必要内容显示和容器的大小。

除了添加元素外，此对话框还可以删除它们。 可以通过单击鼠标来选择表单中的任何元素。 与此同时，元素所属类和名称得以记录，同时用红框突出显示元素本身。 如果单击已选择的元素，则将显示对话框确认删除的请求，若确认，则删除该元素。 所有这些都在我们的缓存类中实现。

class MyStdLayoutCache: public StdLayoutCache { protected : DynamicForm *parent; CWnd *selected; bool highlight(CWnd *control, const color clr) { CWndObj *obj = dynamic_cast <CWndObj *>(control); if (obj != NULL ) { obj.ColorBorder(clr); return true ; } else { CWndClient *client = dynamic_cast <CWndClient *>(control); if (client != NULL ) { client.ColorBorder(clr); return true ; } } return false ; } public : MyStdLayoutCache(DynamicForm *owner): parent(owner) {} virtual bool onEvent( const int event, CWnd *control) override { if (control != NULL ) { highlight(selected, CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER); CWnd *element = control; if (!find(element)) { element = findParent(control); } if (element == NULL ) { Print ( "Can't find GUI element for " , control._rtti + " / " + control.Name()); return true ; } if (selected == control) { if ( MessageBox ( "Delete " + element._rtti + " / " + element.Name() + "?" , "Confirm" , MB_OKCANCEL ) == IDOK ) { CWndContainer *container; container = dynamic_cast <CWndContainer *>(findParent(element)); if (container) { revoke(element); container.Delete(element); CBox *box = dynamic_cast <CBox *>(container); if (box) box.Pack(); } selected = NULL ; return true ; } } selected = control; const bool b = highlight(selected, clrRed ); Print (control.Name(), " -> ", element._rtti, " / ", element.Name(), " / ", b); return true ; } return false ; } };

我们可以删除缓存中所有的任何界面元素，即，不仅是那些由 “Inject” 按钮添加的元素。 依此方式，您可以删除整个左半部分或右侧的“单选框”。例如，如果我们尝试删除上面含有两个按钮的容器，则会发生很有趣的事情。 这将导致 “Export” 按钮不再与对话框绑定，且将保留在图表当中。





可编辑表单：添加和删除元素

发生这种情况是因为只有元素才会被有意描述为自动，而不是动态变量（在表单类中，有一个 CButton 的实例 m_button3）。

当标准库尝试删除界面元素时，它将其委派给数组类 CArrayObj，后者依次检查指针类型，并仅删除类型为 POINTER_DYNAMIC 的对象。 因此，很明显，为了构建一个自适应界面，即元素可相互替换或完全删除，只能寄希望于动态放置，而缓存提供了一种现成的解决方案。

最后，我们来参考对话框的第二个按钮 ”Export“。 正如我们从名称中所见，它旨在遵照所研究的 MQL-layout 语法将对话框的当前状态保存为文本文件。 当然，该表单仅允许在有限的范围内设置其外观。 但将外观用现成的 MQL 代码导出，即您随后可以轻松地将其复制到程序中，并获得相同界面的可能性本身，很有潜力成为一项非常有价值的技术。 当然，仅是导出界面，而您还必须单独启用事件处理代码，或常规设置。

由 LayoutExporter 类可确保导出；我们不会研究它的所有细节，且源代码随附于后。

结束语

在本文中，我们验证了以 MQL 本身描述 MQL 程序图形界面布局概念的可实现性。 配合运用元素的动态生成与缓存中的集中存储，可以简化组件层次结构的创建和控制。 基于缓存，您可以执行与设计界面有关的大多数任务，尤其是统一的样式、事件处理、实时编辑布局，并为以后的用途保存为合适的格式。

如果我们将这些函数揉在一起，实践证明，简单的可视表单编辑器几乎可以胜任一切。 它可能只支持大多数“控件”共有的最重要的属性，但尽管如此，它仍能够形成界面模板。 不过，我们可以看到，即使出于评估此新概念的初始阶段，也也花费了很多功夫。 所以，新编辑器的实际实现体现出一个相当复杂的问题。 这就是另一个故事了。