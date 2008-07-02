自动交易锦标赛 - 奖章的背后

MetaTrader 4交易平台自动交易锦标赛将迎来第三届。现今锦标赛已经成为大家所期待一年一度的交流盛会。在此要感谢那些数以百计的智能交易 (MQL4语言中的交易机器人)，他们的竞赛使得自动交易提升到了一个新水平。但是大规模的竞赛就会对参赛者有较高的要求。这正是我们要在文中讲述的。



2007自动交易锦标赛大赛参赛者的总图表.

自动交易锦标赛 的目的在于推广自动交易系统和最适合编写智能交易的程序语言MQL4。 前两届的锦标赛引起了世界各地交易者的极大兴趣，同时还受到了专门期刊的报道。

让我们感到惊讶的是在 MetaQuotes Software Corp 之前没有任何公司存在举办锦标赛的想法。事实上，锦标赛主办方必须要考虑更多并且做得更多。 一定数量的金额来运作锦标赛是远远不够的。第一步需要考虑技术层面的问题。

很多人习惯性地打开一台电脑，在不同的目录内复制多个 MetaTrader 4终端。因为竞赛不是在创建者之间进行，而是他们在 MQL4上编写的智能交易。那么第一个问题由此而生：如何能够运行数百个智能交易，并且每个都有自己的终端呢？

虽然存在最小限定 (3.5 Mb),但系统本身存在决定的权利。对于锦标赛特意编写了支持的终端版本，使其能够在终端上删除数月间不运行智能交易系统。这样就允许在一个服务器上40个MetaTrader 4终端副本的运行。那么这样的终端还可以做什么呢？

同时可以在一个服务器上可以运行十个智能交易，指明智能交易的明确需求 - 参加竞赛。在去年我们看到了这样的范例，不正确编写的智能交易巨大的登陆文件在几个昼夜内可以达到千兆字节，并且占用了所有的服务器空间。

一般情况下，包含下单错误的文件信息会自动进入。在某些情况下，智能交易的技术信息会在每一个替克上显示。这样的参赛智能交易导致不能够正常发挥功能，这就是不按照锦标赛规则编写的智能交易不被锦标赛接受的原因。

除了共享的磁盘空间之外，另外一个重要的资源是CPU。近些年来，现代处理器的速度在多个方面都有改善，不过，没有任何高效的计算机可以使较差的代码演算高效地进行。

正确的优化演算要比带有错误的编写代码快得多。在 2005年当新的在线交易平台 MetaTrader 4 公布时，我们给出了MQL4 语言和其他语言进行了速度和精确度测试的结果。



MQL4 仅次于专业的编程语言，但却高于其他的在线交易平台。不过，即便是如此高速的计算，也会出现不公平使用CPU共享资源。从而在一个服务器上牺牲其它智能交易。

这也是参赛的智能交易耗费大量CPU共享资源被拒之门外的原因。在报名注册阶段这样不正确编写的智能交易必须提供在8个月时间里以“全部替克”模式测试的限定。如果智能交易的测试时间超过 5分钟，将不得参赛。

在准备锦标赛的过程中，我们当即就强调竞赛是以在线交易模式进行。 它的任务是显示每个交易账户在真实时间开仓的状态、当前价差、存款额和其他的一些统计参量。出于这个目的，我们特意创建了专门的锦标赛网页。

网页的每位访问者不仅仅能够查看感兴趣的信息，同时也可以给每位参赛者添加自己的信息。我们致力于多元化地传达有趣的信息、公布参赛者的访谈和竞赛每个阶段的统计报告。

对于第一届锦标赛 2006自动交易锦标赛 特意购买了价值为 35 000 $的服务器，但这并不是最大的投资。最重要的是我们需要精力和人力来创建适合交易服务器数据的新技术和锦标赛网页功能的设置。 我们做了大量的工作，但事实上实践的工作要远远多出计划的工作量。第一届锦标赛的举办可以说对于类似的在线技术提供了很多有益的经验。

每天锦标赛网页访问接近 6 500人次，每人平均浏览的页数在 30页。除了显示当前账户的状态，我们同样展示平单的当前历史和每位参赛者的终端登陆。这可是令人惊讶的信息量！

但是，并不是一切都那么顺利。曾经出现过错误 - 设备故障 和 报价期间费市场尖峰。 我们不能保证所有可排除风险，但我们已经尽量保证加强2008 在高技术水平上竞争。

值得一提的是2006自动交易锦标赛的报名注册人数为600，但只有其中的 258个智能交易允许参加了竞赛。 2007自动交易锦标赛 的报名注册人数超过 2000 ，其中的 603个智能交易参加了竞赛。我们现在不能够预测2008自动交易锦标赛的报名注册人数，但我们会尽全力保持大赛的公平和公正。

您需要做得只有创建符合大赛规则的智能交易，使它成为优胜者！