我的第一个 "圣杯"

"... 艺术永远不能进行编程， 两首特殊情感的诗永远不能孕育下一代。 人才不能通过种植获得。 他们是民族的财富-像是镭的储备， 像是九月的斯伽尔达和贝塞斯达 ..."

(Andrey Voznesenskiy) 像是九月的斯伽尔达和贝塞斯达 ..."(Andrey Voznesenskiy)



圣杯通常理解为耶稣在最后一次用餐时所用的杯子或盘子，后来阿里马西用此盛装耶稣从十字架上留下的血。更多详细信息请点击查看 。

现在"圣杯"一词经常性地以讽刺意味使用于现代程序。其意告诉我们不能够创建一个“通用”的程序以应万变。在MQL4程序语言中 ，这个词告知我们在真正的交易中不可能创建出具有傲人结果的智能交易。 事实上，外汇是一个经济和工业关系、人类属性，政治事件的混合体反射。更重要的是外汇不能够简简单单地形式化。只有在三到五个甚至更多的趋势信号指示时，老练的交易者才会见以进入市场。 然而，到目前为止不存在任何规律可以完全确定市场趋势和成功概率的预测。很多知名银行和金融机构的首席分析师对这个观点普遍认同。所有的分析师无一例外地给出了解释。其中的少数人也表示对预测报有信心。 我们对这些人投向了关注目光：他们中间的大多数人是使我们羡慕的，具有长期丰富的交易经验和学识。但事实上错误往往在他们身上出现。他们的东西看起来规模大并受到一致好评，有时还会带来财富 (在Alexander Elder的书中 Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management对不同类型的“大师”进行了完整的描述。)。事实表明这些有经验的分析师经常性地出现错误。 那么，针对现有的情况，对于一个新手如何能够抓住机会并在外汇市场成功迈出第一步呢？我们回到文章的主题，探索"Grail"。



1. "圣杯" 的组成部分

在形式逻辑中，权威的见解并不能作为依据。"圣杯"初学者曾经有这样的谈话： "你能够证明 "圣杯"的创建是不可能的吗？如果不能证明，它就是可能！"。初学者并不能考虑到账户是否能够创建，而且不会加以证明。“挖金者”往往是没有任何考虑因素并请没有任何研究经验，但自认为能够做到。这样的盲目自信完全是因为激情和缺乏经验所致。 1.1.形式策略 大多数情况下，新手大多不会为自己设定创建一个有效盈利交易策略的时间和任务。怀揣着在外汇市场快速盈利的梦想，认为实现盈利至少需要一个赢利的智能交易。 为了找到一个好标准，我们的主人公打开MetaTrader 4客户端并观看货币对 EURUSD 在 M1图表上的情况。我们明显地注意到货币对在波动：上下，上下。主人公决定在这种波动中获取赢利。但是想要抓住这个波动，真是难上加难。例如，上升并开始呈下降趋势。 如果选择简单的汇率移动作为标准，那么不会有任何结果。因为黑色蜡烛柱和白色蜡烛柱相互之间的换位非常频繁，并且价差内的值和这些小变动的范围几乎相近。另外，我们最好是选择波动的顶峰时刻进入市场，而不是开始下滑的状态。不过，波动顶峰的程度也不相同，很难把握。根据上面这些，我们的 主人公 确定了一下标准：

如果汇率向上移动几个点数，需要开Sell仓， 例如， 10 到 15 ( 图.1 中 А-В的波动) ，随后上升停止并开始下降( 图.1 中 В-C的波动 ), 可以说是3个点数。 此外，市场下降是被预测到的 ( 图.1 中C-D )。同样的标准使用平 Buy仓。

中 А-В的波动) ，随后上升停止并开始下降( ), 可以说是3个点数。 此外，市场下降是被预测到的 ( 中C-D )。同样的标准使用平 Buy仓。 如果汇率向下移动几个点数，需要开Buy仓， 例如， 10 到 15 (图.1中 C-D的波动 ) ，随后下降停止并开始上升(图.1中 D-E 的波动) 可以说是3个点数。 此外， 市场上升是被预测到的 (图.1中E-F )。同样的标准使用平 Sell仓。



.1. 智能交易 Graal_1 的交易标准(Grail 1).

现在生活的时代令我们惊讶：一个刚刚成熟的程序员只用了3天的时间就创建了第一个 " 圣杯 "（ grail ）。

extern int TP = 100 ; extern int SL = 100 ; extern int lim = 1 ; extern int prodvig = 3 ; extern double Prots = 10 ; int total , bb = 0 , ss = 0 ; double max , min , lmax , lmin , Lot ; int start (){ total = OrdersTotal () ; if ( total == 0 ){ bb = 0 ; ss = 0 ; } if ( max < Bid ) max = Bid ; if ( min > Ask ) min = Ask ; if ((( max - Bid ) >= lim * Point ) && ( Bid > lmax )) { for ( int i = total ; i >= 0 ; i -- ) { if ( OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) == true && OrderType () == OP_BUY ) { OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , Bid , 3 , CLR_NONE ) ; bb = 0 ; }} Strateg ( 1 ) ; } if ((( Ask - min ) >= lim * Point ) && ( lmin > Ask )) { for ( i = total ; i >= 0 ; i -- ) { if ( OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) == true && OrderType () == OP_SELL ) { OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , Ask , 3 , CLR_NONE ) ; ss = 0 ; }} Strateg ( 2 ) ; } return ; } void Strateg ( int vv ) { if ( vv == 1 && ss == 0 ) { OrderSend ( Symbol () , OP_SELL , Lots () , Bid , 3 , Bid + SL * Point , Bid - TP * Point , "" , 0 , 0 , Red ) ; ss = 1 ; } if ( vv == 2 && bb == 0 ) { OrderSend ( Symbol () , OP_BUY , Lots () , Ask , 3 , Ask - SL * Point , Ask + TP * Point , "" , 0 , 0 , Blue ) ; bb = 1 ; } lmax = Ask + prodvig * Point ; lmin = Bid - prodvig * Point ; return ; } double Lots (){ Lot = NormalizeDouble ( AccountEquity () * Prots / 100 / 1000 , 1 ) ; double Min_Lot = MarketInfo ( Symbol () , MODE_MINLOT ) ; if ( Lot == 0 ) Lot = Min_Lot ; return ( Lot ) ; }

我们想要的，已经得到。我们并不需要探讨它的严谨性- 这只是一个新手第一次创建智能交易的宝贵经验，还没有形成自己的风格。我们需要尊敬这个智能交易，因为它的正确运行并且显示了意想不到的结果。 为了使该智能交易更加透明，展示代码如下：



//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж // Graal_1.mq4 (Grail 1). // 文章我的第一个"圣杯"中使用的范例。 // Sergey Kovalyov, Dnepropetrovsk (Ukraine),sk@mail.dnepr.net,ICQ 64015987, http://autograf.dp.ua/ //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж extern int TP = 100 ; // 赢利定单 extern int SL = 100 ; // 止损定单 extern int lim = 1 ; // 比率返回距离 extern int prodvig = 3 ; // 比率前进距离 extern double Prots = 10 ; //流动资金百分比 //-------------------------------------------------------------------------------------------- int total , // 标准手数计算 bb = 0 , // 1 = 可用Buy 定单 ss = 0 ; // 1 = 可用Sell定单 //-------------------------------------------------------------------------------------------- double max , // 波动顶风的最高价格 min , // 波动谷底的最该价格 lmax , // 限定价格 // 超出我们考虑卖出价 lmin , // 购买 Lot ; // 标准手数计算 //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж int start () { //============================================================================================ total = OrdersTotal () ; // 标准手数计算 if ( total == 0 ) // 如果没有定单, .. { bb = 0 ; // .. 不Buys ss = 0 ; // .. 不Sells } if ( max < Bid ) max = Bid ; // 计算波动顶风的最高价格 if ( min > Ask ) min = Ask ; // 计算波动谷底的最高价格 //------------------------------------------------------------- 价格下降 ---- if ((( max - Bid ) >= lim * Point ) && ( Bid > lmax )) // 转向高水平 { for ( int i = total ; i >= 0 ; i -- ) // 全部定单 { if ( OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) == true && OrderType () == OP_BUY ) { OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , Bid , 3 , CLR_NONE ) ; // 关闭Buy bb = 0 ; // 没有任何Buys } } Strateg ( 1 ) ; // 打开函数 } //------------------------------------------------------------ 价格上升 ---- if ((( Ask - min ) >= lim * Point ) && ( lmin > Ask )) // 转向底端 { for ( i = total ; i >= 0 ; i -- ) // 所有订单 { if ( OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) == true && OrderType () == OP_SELL ) { OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , Ask , 3 , CLR_NONE ) ; // 关闭Sell ss = 0 ; // 没有任何Sells } } Strateg ( 2 ) ; // 打开函数 } //============================================================================================ return ; } //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж void Strateg ( int vv ) // 打开函数 { //============================================================================================ if ( vv == 1 && ss == 0 ) // Sell 情况和没有Sells { OrderSend ( Symbol () , OP_SELL , Lots () , Bid , 3 , Bid + SL * Point , Bid - TP * Point , "" , 0 , 0 , Red ) ; // Откр ss = 1 ; // 现在是Sell } //-------------------------------------------------------------------------------------------- if ( vv == 2 && bb == 0 ) // Buy 情况和没有 Buys { OrderSend ( Symbol () , OP_BUY , Lots () , Ask , 3 , Ask - SL * Point , Ask + TP * Point , "" , 0 , 0 , Blue ) ; // Откр bb = 1 ; // 现在为 Buy } //-------------------------------------------------------------------------------------------- lmax = Ask + prodvig * Point ; // 重现设置限定 .. lmin = Bid - prodvig * Point ; // .. 开仓和平仓水平 //============================================================================================ return ; } //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж double Lots () // 标准手数的计算 { //============================================================================================ Lot = NormalizeDouble ( AccountEquity () * Prots / 100 / 1000 , 1 ) ; // 计算总的标准手数 double Min_Lot = MarketInfo ( Symbol () , MODE_MINLOT ) ; // 允许最少的标准手数 if ( Lot == 0 ) Lot = Min_Lot ; // 测试允许最少的标准手数 //============================================================================================ return ( Lot ) ; } //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж /*

通常来讲，智能交易的内容是很容易理解的。 以上的部分中在 start()函数之前收集了变量。在start() 函数中， 首先需要计算当前仓位谷底倾斜的比率，然后根据情况分析交易标准。 如果该标准开启，已经执行的定单将关闭。在这个智能交易中会使用两个函数 - Strateg() 打开新定单和 Lots()确定总的标准手数。变量 ss 和 bb 被使用到开单的注册中。 在

MetaTrader 4

客户端中策略测试是非常重要的工具。我们的

主人公

小心地测试了智能交易并优化了输入数据，下图为其中的一个最佳结果：





图. 2.经典 "圣杯"。智能交易名称为 Graal_1.mq4 (Grail 1) ，测试时间 2005年3月- 2006年6月、时间图表 М1、货币对 EURUSD 、交易状态 MetaQuotes Software Corp. 模拟服务器。



我们可以很容易想象主人公的喜悦：这个创建出自他的手！在探索和求知之间创建了他的第一个“圣杯”。得到的结论： "我独立创建了“圣杯”!"

不是任何形式策略都需要创建“圣杯”的。但我们的范例中需要。现在我们来近距离观看 主人公 得到的结果。







1.2.超前投资 我们的 主人公 没有中途停止，决定尝试定单的最大成交量。流动资金的这个值在测试中高达 70% (外部变量值=70) ，但是这种方法证明为无效结果:







图. 3. 侵略性投资可能导致意想不到的损失

我们的主人公对于这样的结果表示惊讶。他表示：“这个赢利智能交易，投资越多，回报越多！”但是显示的测试结果往往不是如此。

我们现在来检验一下是什么造成了这样的结果。





1.2.1. 几何级数 我们来看看定单成交量的技术计算。根据上面的代码，定单成交量流动资金的增长比率：



Lot = NormalizeDouble ( AccountEquity () * Prots / 100 / 1000 , 1 ) ; // 计算总的标准手数 double Min_Lot = MarketInfo ( Symbol () , MODE_MINLOT ) ; // 最小允许标准手成交量 if ( Lot == 0 ) Lot = Min_Lot ; // 测试允许的最小标准手数

这种运算方法为几何级数。 百分比变量可以依赖当前流动资金的总数限制定单的成交量。通过这种方法计算定单的成交量并不正确，因为没有考虑到经纪人调用保证金的需求。 然而，我们在上段中要解决的主要问题是投资比例的问题。因此，每个定单的成交量将取决于获得结果的比率：在每笔赢利交易过后成交量会增长，在每笔亏损交易过后成交量会减少。在上面Graal_1.mq4 (Grail 1)中定单成交量的代码为流动资金的10%。 “圣杯”属性不一定需要级数。创建任意常规的智能交易都需要使用这种技术。不过，几何级数必须要从定单中彻底排除并且其值关注通过最小定单成交量常量获取的测试结果 (等于 0.1 l标准手)。这种情况下，我们就很容易估测赢利的点数。



设定 Prots变量成交量等于 0 ，代码如下：



if ( Lot == 0 ) Lot = Min_Lot ; // 测试允许的最小标准手数



在常数定单成交量中测试智能交易。





这种情况下,结果如下：





图.4. 智能交易 Graal_1.mq4 (Grail 1) 在常数标准手成交量中的测试结果

级数排除后在图表中定单成交量的曲线变化更加直观化，更加自然- 涌动、深陷、下降等等

1.2.2. 再次侵略性投资



任何智能交易都将在赢利和亏损之间找寻它的优势。目前，没有任何的技术可以执行仅一次的赢利交易。亏损交易是每个常规交易策略真实存在的。问题是赢利仓位和亏损仓位之间的比率是多少。 例如，赢利和亏损之间可以接受的比率是 3:1。这就是说在连续100笔交易中，赢利交易为75笔，而亏损交易为25笔。同时，我们永远不能预测亏损定单将会如何分布在赢利定单中。这种分布是随机的。



А. 赢利定单理想的分布并且亏损定单在整个交易历史中 均匀分布：



P P P L P P P L P P P L P P P L P P P L P P P L P P P L ...



不过，没有人能够确保分布会如此理想化。相反地，极有可能出现一连串的连续亏损。



В. 下面是一组在真实交易中赢利交易和亏损交易不均匀分布的范例： P P P P P P P P P P P P P P P LLLL P P P L P P P L ...



上面的范例中显示一连串5各连续亏损交易，可以更长的亏损交易也会发生。在这种情况下，你需要注意的是赢利交易和亏损交易之间的比率被保持在 3 : 1。 那么，如何能够控制这种随机的结果呢？问题的答案取决于交易者所选择交易策略的质量。 首先，如果交易者是故意的，要遵循相应的防范措施-他的定单总数值不能超过存款额的10% 到 15% ; 第二，如果交易允许再次侵略性投资: 决定投资他的大部分存款额仅限一次，并且是在他获得盈利之后。 这种情况在再次侵略性投资中，交易账户历史将不被计算。也许“幸运”可以带领智能交易逃离窘境。但是，有时负值的结果已经来临。 我们用示例相继解析智能交易 Graal_1.mq4 (Grail 1) 使如何运行的，通过两组投资详细查看。 选项 1 . 一个定单值是流动资金的 10% (Prots=10;)。在这种情况下，测试可以使智能交易在一个很好的工作状态下运行，提高差额。你可以在 图.2 中查看运行结果。你同样可以注意到在图.2中智能交易运行作业的时间非常长(接近 10 000定单)

选项 2. 一个定单值是流动资金的 70% (Prots=70;)。 在图3中显示测试的结果。 在智能交易完成400笔交易之前，两到三个连续亏损定单导致存款额为空。 我们现在来看看测试结果报告：智能交易Graal_1.mq4 (Grail 1)的连续亏损最大总数只有 10笔交易。在测试期间，其他的每组连续亏损总数不超过10。在选项1 中的连续亏损总数不会影响交易的总结果，但是选项2 中的结果却是灾难性的。



因此， 我们可以说错误的投资带来的连续亏损导致的是全面性的灾难。为此，我们可以创建有效的管理系统 - 金钱管理 。根据这个系统限定，一个定单的值不能超出总体差额的15%，并且投资的总数额不能超过它的50%。该系统为交易做出了有益的限定规则。 可以得出结论： 使用再次侵略性投资是种自我欺骗 ，或早或晚都会导致失败。每一位交易者将自己独立决定限定的放置位置。由于限定的位置会得到相应的结果。 "圣杯"可以确信一切运行正常，我们的主人公开设真实账户并开始"赚钱"。在一定数量的成功开仓和平仓之后，差额不会增长并平稳下降。此外，在程序员智能交易的交易日结束时，中心交易经纪员会终止交易。 我们的 我们的

主人公

感到困扰。困惑什么是 "技术限定"？什么致使 "延误"?! 在真实交易中的第一个交易结果，我们的

主人公

得出的结论是这是一个"不好的交易中心"，他产生了一种被骗得感觉。

这样他终止了与该交易中心的合作。

不过，我们的主人公并没有放弃，决定进一步了解中心过程。他在MQL4 论坛上与有经验的交易者进行交流并且展示出代码。 通过大家的讨论，最终的结果是在任何情况下他智能交易中的代码都是无利可图。在论坛上交流使主人公明白失利的原因。

1.3. 错误



Meta Editor 不断证实没有错误生成

图. 5. 证实没有错误生成



但是错误却存在。



1.3.1. 偏离形式策略

虽然智能交易的创建是在一个简单易懂的策略下，本质上是变量代码和优化期间的改变。 这样，在真实“圣杯”中最初的想法是呈现出来的是下跌。实际上，最初构想能够赚取的波动长度为15到 20点，但是在现存的“圣杯”版本中这个参量 的值为3 。在这里谁还会谈及顶峰和低谷...

在黑白之间没有明显的界限。 所有中间物状态可以由它们的黑白系数辨别。通常我们直观上更容易区分黑色。这种情况下，初始的 "纯白" 则变为“黑色”。 可以说这是偶然获得“圣杯”。







//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

// Graal_2.mq4 (Grail 2 ).

// 我的第一个“圣杯”文章中使用的范例

// Sergey Kovalyov, Dnepropetrovsk (Ukraine),sk@mail.dnepr.net,ICQ 64015987 , http://autograf.dp.ua/

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

extern int TakeProfit= 5 ; // 赢利定单

extern int StopLoss= 29 ; // 止损定单

extern int Distan = 2 ; // 距МА线的距离

extern int Cls = 2 ; // 平仓 ** 赢利点数

extern int period_MA= 16 ; // MA 时间周期

// extern int Time_1 = 0 ; // 起始时间

// extern int Time_2 = 0 ; // 终止时间

extern int Prots = 0 ; // 流动资金百分比



//--------------------------------------------------------------------------------------------

int

Nom_bl, // BuyLimit 定单数

Nom_sl, // SellLimit

total, // 计算标准手术

bl = 0 , // 1 = BuyLimit 可用定单

sl = 0 , // 1 = SellLimit 可用定单

b = 0 , // 1 = Buy 可用定单

s = 0 ; // 1 = Sell 可用定单

//--------------------------------------------------------------------------------------------

double

OP, // 开盘价 (绝对点数)

SL, // 止损定单 (相对点数)

TP, // 赢利定单 (相对点数)

dist, // 距МА线的距离 (相对点数)

Level, // 允许挂单交易的最短距离

OP_bl, // OpenPrice BuyLimit (绝对点数)

OP_sl, // OpenPrice SellLimit(绝对点数)

cls, // 平仓 ** 赢利 (绝对点数)

MA, // MA 值 (比率)

spred, // 价差 (绝对点数)

Lot; // 计算标准手数

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

int init()

{

Level= MarketInfo ( Symbol (), MODE_STOPLEVEL ); // 检查服务器显示的内容

Level=(Level+ 1 )* Point ; // ?:)

SL=StopLoss* Point ; // 止损定单(相对点数)

TP=TakeProfit* Point ; // 赢利定单(相对点数)

dist=Distan* Point ; // 距MA线的距离(相对点数)

cls=Cls* Point ; // 平仓 ** 赢利 (绝对点数)

spred= Ask - Bid ; // 价差 (绝对点数)

return ;

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

int start()

{

//============================================================================================

total= OrdersTotal (); // 标准手数计算

bl= 0 ; // 通过开始处归零

sl= 0 ; // 通过开始处归零

b= 0 ; // 通过开始处归零

s= 0 ; // 通过开始处归零

//--------------------------------------------------------------------------------------------

for ( int i=total; i>= 0 ; i--) // 全部定单

{

if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )== true && // 所选定单

OrderSymbol ()== Symbol ())

{



//--------------------------------------------------------------------------------------------

if ( OrderType ()== OP_BUY ) // 买入定单

{

b = 1 ; // 发现定单

Close_B( OrderTicket (), OrderLots ()); // 平单 (由函数决定)

}

//--------------------------------------------------------------------------------------------

if ( OrderType ()== OP_SELL ) // 卖出定单

{

s = 1 ; // 发现定单

Close_S( OrderTicket (), OrderLots ()); // 平单 (如果需要)

}

//--------------------------------------------------------------------------------------------

if ( OrderType ()== OP_BUYLIMIT ) // BuyLimit 定单

{

OP_bl= NormalizeDouble ( OrderOpenPrice (), Digits );//OpenPrice BuyLimit(绝对点数)

Nom_bl= OrderTicket ();

bl= 1 ; // 发现定单

}

//--------------------------------------------------------------------------------------------

if ( OrderType ()== OP_SELLLIMIT ) // SellLimit 定单

{

OP_sl= NormalizeDouble ( OrderOpenPrice (), Digits );//OpenPrice SellLimit(绝对点数)

Nom_sl= OrderTicket ();

sl= 1 ; // 发现定单

}

//--------------------------------------------------------------------------------------------

}

}

//--------------------------------------------------------------------------------------------

MA = iMA ( NULL , 0 , period_MA, 0 , MODE_LWMA , PRICE_TYPICAL , 0 );// MA当前值

Modify_order(); // 激活修改

Open_order() ; // 激活打开

//============================================================================================

return ;

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

void Close_B( int Nomber, double lots) // 关闭 Buy 定单

{

//============================================================================================

if ( NormalizeDouble ( Bid - OrderOpenPrice (), Digits )>=cls)// 如果达到预设定赢利

{

OrderClose ( Nomber, lots, Bid , 1 , Yellow); // 平仓

b = 0 ; // 没有任何Buy定单

}

//============================================================================================

return ;

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

void Close_S( int Nomber, double lots) // 关闭Sell定单

{

//============================================================================================

if ( NormalizeDouble ( OrderOpenPrice ()- Ask , Digits )>=cls)// 如果达到预设定赢利

{

OrderClose ( Nomber, lots, Ask , 1 , Yellow); // 平仓

s = 0 ; // 没有任何 Sell定单

}

//============================================================================================

return ;

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

void Modify_order() // 定单修改版本

{

//============================================================================================

if (bl== 1 ) // 如果是 BuyLimit

{

OP=MA-dist; // 必须在这里找到

if ( MathAbs (OP_bl-OP)> 0.5 * Point ) // 如果这里没有找到

{

OrderModify (Nom_bl,OP,OP-SL,OP+TP, 0 ,DeepSkyBlue);// 定单修改

}

}

//--------------------------------------------------------------------------------------------

if (sl== 1 ) // 如果是SeelLimit

{

OP=MA+spred+dist; // 必须在这里找到

if ( MathAbs (OP_sl-OP)> 0.5 * Point ) //如果这里没有找到

{

OrderModify ( Nom_sl, OP, OP+SL, OP-TP, 0 , Pink);// 定单修改

}

}

//============================================================================================

return ;

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

void Open_order() // 打开函数

{

// int Tek_Time= TimeHour ( CurTime ()); // 时间测试

// if (Tek_Time>Time_2 && Tek_Time>

//============================================================================================

if (b== 0 && bl== 0 ) // 没有Buy定单,打开 bl

{

OP=MA-dist; // bl 开单汇率

if (OP> Ask -Level) OP= Ask -Level; // 在相关的变量中精确OP

OP= NormalizeDouble (OP, Digits ); // 正常化 (MA给出的第五个小数点 )

OrderSend ( Symbol (), OP_BUYLIMIT , Lots(),OP, 3 ,OP-SL,OP+TP,"", 0 , 0 ,Blue);// Open

bl= 1 ; // 现在有 Buy 定单b1

}

//--------------------------------------------------------------------------------------------

if (s== 0 && sl== 0 ) // 没有Sell定单, 打开 sl

{

OP=MA+spred+dist; // sl 开单汇率

if (OP< Bid +Level) OP= Bid +Level; // 在相关的变量中精确OP

OP= NormalizeDouble (OP, Digits ); // 正常化(MA 给出的第五个小数点)

OrderSend ( Symbol (), OP_SELLLIMIT ,Lots(),OP, 3 ,OP+SL,OP-TP,"", 0 , 0 ,Red);// 打开

sl= 1 ; // 现有Sell定单 sl

}

///============================================================================================

return ;

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

double Lots() // 标准手数计算

{

//============================================================================================

Lot= NormalizeDouble ( AccountEquity ()*Prots/ 100 / 1000 , 1 );// 计算标准手总数

double Min_Lot = MarketInfo ( Symbol (), MODE_MINLOT ); // 最小标准手成交量

if (Lot == 0 ) Lot = Min_Lot; // 剩余最小标准手数

//============================================================================================

return (Lot);

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

/*

可以选择止损、赢利、距离(定单保持主流趋势)，Cls (定单上获取的最小点总数，当达到该值时必须平单)， period_MA (移动平均线时间周期；MA是最近历史汇率的中间线)和 Prots (流动资金百分比, 定单价格）作为协调变量。这些条件足以实现 主人公 的构想。 可以选择止损、赢利、距离(定单保持主流趋势)，Cls (定单上获取的最小点总数，当达到该值时必须平单)， period_MA (移动平均线时间周期；MA是最近历史汇率的中间线)和 Prots (流动资金百分比, 定单价格）作为协调变量。这些条件足以实现的构想。 特殊函数 start() 中，分析定单 ( start() 中，分析定单 ( 查看 考虑定单的方法）并决定作出相应的动作。如果在终端内开单，相关的函数 Close_*()将会在需要分析关闭和平单中立即被调用。

在start()函数末尾，打开Modify_order() 和Open_order() 函数可以修改并打开限定类型的挂单。不会打开其他类型定单。

在 Modify_order() 函数中，计算定单的位置 (与中间线的距离相同)。如果没有找到放置位置，将被移动。

在Open_order()函数中，确定放置挂单的理想位置。另外还有考虑服务器的限定。如果没有定单，放置定单。

在编写的程序中，我们可以注意到程序是可以逐渐完善的并且决定是否完善编写！ 智能交易货币对EURCHF 测试结果如下 (通过货币对 EURGBP 获取的形似结果，我们将对该示例进行研究 ).









图. 9. 在 MIG Investments公司的交易状况下 智能交易 Graal_2.mq4 (Grail 2) 使用 EURUSD 货币对在 М1 图表从2005年3月到2006年6月测试结果



2.2. 几何级数

在这个智能交易中使用了比先前智能交易进步的投资技术。常数价格定单的图表差额如下：









图. 10. 在 MIG Investments公司的交易状况下 智能交易 Graal_2.mq4 (Grail 2) 使用 EURUSD 货币对在 М1 图表从2005年3月到2006年6月常数价格定单测试结果



起初我们的交易员向要在晚间赚取赢利。但惊奇地发现在白天智能交易成功地运行。在看到如此漂亮的结果后，我们的交易员再次决定: "只有我!" 并且开始在此“赚钱”？但是并非想像发生的... 此时，我们的主人公并没有真正认识"尖峰"。 2.3. 错误 在上面的智能交易范例中，存在大量的缺陷和不正确解决方案。 在 Modify_order()中，挂单没有考虑允许的最小距离，组织考虑开单不正确， 没有单独修改倾向于Cls赢利，智能交易的分析部分被整体代码“抹黑 ”等等。 智能交易编成过程中不正确和疏忽大意形成的错误会潜移默化地融入其他智能交易。 2.4. 技术限定 (Spikes-尖峰) 无论是技术限定还是组织限定，这些所有的限定最终将导致经济上的亏损。最主要的问题是这些损失在交易账户之内。 通常交易者在屏幕图表中注视的蜡烛柱表示在特定区域一个市场发展的平均结果 (例如，其中包括欧洲银行)。不同的经纪人可以分析历史短期的汇率变动。另外，我们注意到这些图表相互之间都存在不同之处。.一些经纪人的图表包含长期不同方向的蜡烛柱标准手数，同时其他经纪人的图表将“和平并且安静”地显示。 替克图表同样是买卖的对象。这是一些非自然价格替克和多余过滤程序的运行结果，并且会显现"非自然"替克。这种情况通常发生在个人,以个人原因在银行买卖的价格远远不同于市场价格。有时程序能够接受该信息并且能够一次性地传输，不考虑形成最终图表。在部分情况下，程序很难理解什么是“正常”价格，什么不是。 由于上述原因，图表中会出现不同宽度(取决于程序计算)的单独蜡烛柱。这些便属于 尖锋 它们会以不同形式显现，但是在外汇市场不显示 真实状况。 使智能交易赶上这些"尖"、 "脊"、"尖峰"很容易。当价格为最大赢利时开单。但是要清楚一点：由于经纪人和银行之间的关系，通常在这种传输中银行不会支付此类交易。这就意味着交易者的赢利来自于经纪人的口袋！当然，经纪人不希望发生此类状况，经纪方会使交易者回归“正常”的市场价格。 作为保护经纪人利益的措施，经纪人和交易者之间的合同通常包含这样的条款－经纪方有权利重新报价，在市场价格强烈变动中不保证开单， 第二次接触挂单打开和其他一些措施。一些情况下，经纪人可以取消已经打开的定单。经纪人认为定单已经到达尖峰。 我们的主人公再次遇到这样的问题。在模拟账户运行很好的智能交易由需要重新修改。这次当定单被强行关闭时，我们的主人公并没有认真听经纪人解释。但是，当经纪人终止智能交易时，主人公不能够再理解。最终双方解除了合同。 我们的主人公觉得这些失败是由于一分钟时间期限。他通过论坛与其他的交易者进行了交流，决定使用同样的货币对匹配较大的时间期限进行交易。他认为是直觉的引领。主人公逐渐地得出结论 "Mozart和我 me" 并且开始他的第三次创建 - 不再使用 M1图表("永远不再使用!") 3. 第三个 "圣杯" 3.1 形式策略

仔细研究货币对EURUSD Н1图表并使用不同指标进行分析，我们的主人公发现一个非常有吸引力的规律：如果较小时间周期的移动平均线 (Moving Average)遇到较大时间周期的移动平均线，市场通常按照较小移动平均线的方向移动。









图. 11. 策略的图表体现是以不同时间周期的 MA交叉为基础的



他同样注意到所有的时间期限都会显现类似的相互关联， 但是只有设定和较大的公司运行工作。他通过MQL4语言的知识告知定单的方向和开仓的时间状况。智能交易准备就绪后，需要对其参量进行优化 - 把最有成效的MA长度整理分类并妥善放置 StopLoss和TakeProfit。 这时下面的智能交易代码产生了: 这时下面的智能交易代码产生了:

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

// Graal_3.mq4 (Grail 3 ).

// 我的第一个"圣杯"中使用的范例。

// Sergey Kovalyov, Dnepropetrovsk (Ukraine),sk@mail.dnepr.net,ICQ 64015987 , http://autograf.dp.ua/

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

//

//

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

extern int MA1 = 11 ; // 第一个MA的时间周期

extern int MA2 = 23 ; // 第二个MA的时间周期

extern double TP = 50 ; // 赢利定单

extern double SL = 15 ; // 止损定单

extern double Prots= 0 ; // 流动资金百分比

//--------------------------------------------------------------------------------------------

int

ret, // 交汇点

total; // 开单计算

//--------------------------------------------------------------------------------------------

double

Lot, // 标准手数计算

Pred, // 第一个MA的先前值(红色)

Tek, // 第一个MA的当前值 (红色)

Golub; // 第二个MA的当前值 (蓝色)

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

int init()

{

//============================================================================================

SL = SL* Point ; // 止损点数

TP = TP* Point ; // 赢利点数

return ;

//============================================================================================

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

int start()

{

//============================================================================================

total= OrdersTotal (); // 定单总数

if (total== 2 ) return ; // 已经打开定单

//--------------------------------------------------------------------------------------------

Tek = iMA ( NULL , 0 , MA1, 0 , MODE_LWMA , PRICE_TYPICAL , 0 );// 第一个MA的当前值

Pred = iMA ( NULL , 0 , MA1, 0 , MODE_LWMA , PRICE_TYPICAL , 1 );// 第二个MA的先前值

Golub= iMA ( NULL , 0 , MA2, 0 , MODE_LWMA , PRICE_TYPICAL , 0 );// 第二个MA的当前值

//--------------------------------------------------------------------------------------------

if (Peresechenie()== 1 ) Open_Buy(); // 由下向上移动 = 打开 Buy

if (Peresechenie()== 2 ) Open_Sell(); // 由上向下一栋 = 打开 Sell

//============================================================================================

return ;

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

int Peresechenie() // 函数决定交汇点

{

//============================================================================================

if ((Pred<=Golub && Tek> Golub) ||

(Pred< Golub && Tek>=Golub) ) ret= 1 ; // 交点由下向上

//--------------------------------------------------------------------------------------------

if ((Pred>=Golub && Tek< Golub) ||

(Pred> Golub && Tek<=Golub) ) ret= 2 ; // 交点由上向下

//============================================================================================

return (ret); // 返回交汇点

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

int Open_Buy() // 函数打开 Buy

{

//============================================================================================

if (total== 1 ) // 如果只有一个定单...

{ // ... 说明会打开其他定单

OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS ); // 选择定单

if ( OrderType ()== 0 ) return ; // 如果是Buy定单, 不打开

}

OrderSend ( Symbol (), 0 , Lots(), Ask , 0 , Ask -SL, Ask +TP, "", 0 , 0 , Blue);// 打开

//============================================================================================

return ;

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

int Open_Sell() // 函数打开Sell定单

{

//============================================================================================

if (total== 1 ) // 如果只有一个定单...

{ // ... 说明会打开其他定单

OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS ); // 选择定单

if ( OrderType ()== 1 ) return ; // 如果是 Sell定单, 不打开

}

OrderSend ( Symbol (), 1 , Lots(), Bid , 0 , Bid +SL, Bid -TP, "", 0 , 0 , Red);// 打开

//============================================================================================

return ;

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

double Lots() // 标准手数计算

{

//============================================================================================

Lot= NormalizeDouble ( AccountEquity ()*Prots/ 100 / 1000 , 1 );// 计算标准手总数

double Min_Lot = MarketInfo ( Symbol (), MODE_MINLOT ); // 最小标准手值

if (Lot == 0 ) Lot = Min_Lot; // 剩余最小标准手数

//============================================================================================

return (Lot);

}

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

/*

这个智能交易与先前的类似，可以说是相当地简单。 智能交易开始结合了变量的描述。在 start() 函数中，指定较大或较小时间周期定单总数就是 MA值。 如果移动平均线相遇，相应的函数将会打开定单： Open_*()。 确定移动平均线相遇的状态使用Peresechenie()函数。使用Lots()函数找出标准手的成交量。

我们的主人公又看了看自己的智能交易，没有发现任何缺陷并开始测试。在变量优化后，得到了很不错的结果：







如. 12.在 MetaQuotes Software Corp. 公司的模拟账户交易状况下 智能交易 Graal_3.mq4 (Grail 3) 使用 EURUSD 货币对在 H1 图表从2005年3月到2005年6月测试结果

在五个月内得到了300 000！ 非常精彩！在这个图表上我们的主人公似乎看到了以前一切试探的辛酸。他决定放慢脚步，不急于求成。



3.2. 进展

在常数价格定单测试了该智能交易后，显示了可以接受的图表差价：





图. 13. 在 MetaQuotes Software Corp. 公司的模拟账户交易状况下 智能交易 Graal_3.mq4 (Grail 3) 使用 EURUSD 货币对在 H1 图表从2005年3月到2005年6月常数价格测试结果





五个月内6000点。每个月接近1000点！但是我们的主人公对智能交易在真实交易中的状态表示怀疑。毕竟已经有了前两次的错误... 他决定仔细查看在时间期限内的开单和平单！他惊奇地发现智能交易不仅仅在移动平均线交会处开单，其他的地方也会无原因的开单！

图. 14. 智能交易 Graal_3.mq4 (Grail 3)在初始策略没有预测的情况下开单. 3.3. 错误 首先想到的是"太奇怪了！一定是 MetaEditor出现了问题!" 随后，主人公在查看代码中发现的问题。我们也来学习一下。

我们开看看下面的函数：



int Peresechenie()

{



if ((Pred<=Golub && Tek> Golub) ||

(Pred< Golub && Tek>=Golub) ) ret= 1 ;



if ((Pred>=Golub && Tek< Golub) ||

(Pred> Golub && Tek<=Golub) ) ret= 2 ;



return (ret);

}



很明显，这里存在错误。当使用整体变量 ret 时，它的保存值等于最后计算值，即 1 或 2。因为这个原因 Peresechenie()函数不会顾虑当前的状况而返回到最后计算值。这就是在函数 start() 中打开常数定单的原因： 很明显，这里存在错误。当使用整体变量时，它的保存值等于最后计算值，即 1 或 2。因为这个原因 Peresechenie()函数不会顾虑当前的状况而返回到最后计算值。这就是在函数中打开常数定单的原因：



更正这个错误，在 Peresechenie() 函数开始之前使 ret 变量 值归零。我们的主人公更正了这个错误并只允许在一个柱上开单。现在我们来看下面这个智能交易的代码：

//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж // Graal_31.mq4 (Grail 31) // Used as an example in the article My First "Grail" // Sergey Kovalyov, Dnepropetrovsk, sk@mail.dnepr.net, ICQ 64015987, http://autograf.dp.ua/ //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж // // //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж extern int MA1 = 11 ; // 第一个MA时间周期 extern int MA2 = 23 ; // 第二个MA时间周期 extern double TP = 50 ; // 赢利定单 extern double SL = 15 ; // 止损定单 extern double Prots = 0 ; // 流动资金百分比 //-------------------------------------------------------------------------------------------- int New_Bar , // 0/1新柱形成的事实 Time_0 , // 新柱形成的时间 ret , // 交点方向 total ; // 开单数 //-------------------------------------------------------------------------------------------- double Lot , // 标准手数 Pred , // 第一个MA的先前值 (红色) Tek , // 第一个MA的当前值 (红色) Golub ; // 第二个MA的当前值 (蓝色) //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж int init () { //============================================================================================ SL = SL * Point ; // SL点数 TP = TP * Point ; // ТР点数 return ; //============================================================================================ } //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж int start () { //============================================================================================ total = OrdersTotal () ; // 定单总数 if ( total == 2 ) return ; // 已经开单 //----------------------------------------------------------------------------- New bar ------ New_Bar = 0 ; // 首先归零 if ( Time_0 != Time [ 0 ]) // 如果柱开始时间改变 { New_Bar = 1 ; // 新柱 Time_0 = Time [ 0 ] ; // 记住新柱开始的时间 } //-------------------------------------------------------------------------------------------- Tek = iMA ( NULL , 0 , MA1 , 0 , MODE_LWMA , PRICE_TYPICAL , 0 ) ; // 第一个MA当前值 Pred = iMA ( NULL , 0 , MA1 , 0 , MODE_LWMA , PRICE_TYPICAL , 1 ) ; // 第二个MA先前值 Golub = iMA ( NULL , 0 , MA2 , 0 , MODE_LWMA , PRICE_TYPICAL , 0 ) ; // 第二个MA当前值 //-------------------------------------------------------------------------------------------- if ( Peresechenie () == 1 && New_Bar == 1 ) Open_Buy () ; // 由下向上移动 = 打开 Buy if ( Peresechenie () == 2 && New_Bar == 1 ) Open_Sell () ; // 由上向下移动 = 打开 Sell //============================================================================================ return ; } //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж int Peresechenie () { ret = 0 ; // That's the heart of the matter!:) //============================================================================================ if (( Pred <= Golub && Tek > Golub ) || ( Pred < Golub && Tek >= Golub ) ) ret = 1 ; // 由下向上相交 //-------------------------------------------------------------------------------------------- if (( Pred >= Golub && Tek < Golub ) || ( Pred > Golub && Tek <= Golub ) ) ret = 2 ; // 由上向下相交 //============================================================================================ return ( ret ) ; // 返回交汇方向 } //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж int Open_Buy () { if ( total == 1 ) { OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS ) ; // 选择定单 if ( OrderType () == 0 ) return ; // 如果是买入，不打开 } OrderSend ( Symbol () , 0 , Lots () , Ask , 0 , Ask - SL , Ask + TP , "" , 0 , 0 , Blue ) ; // 打开 return ; } //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж int Open_Sell () { if ( total == 1 ) { OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS ) ; // 选择定单 if ( OrderType () == 1 ) return ; // 如果是卖出，不打开 } OrderSend ( Symbol () , 1 , Lots () , Bid , 0 , Bid + SL , Bid - TP , "" , 0 , 0 , Red ) ; // 打开 return ; } //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж double Lots () { Lot = NormalizeDouble ( AccountEquity () * Prots / 100 / 1000 , 1 ) ; // 计算标准手总数 if ( Lot < 0.1 ) Lot = 0.1 ; // 剩余最小标准手 return ( Lot ) ; } //жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж /*

这个智能交易在常数标准手价格中测试取得了有限成果：







图. 15. 在 MetaQuotes Software Corp. 公司的模拟账户交易状况下 智能交易 Graal_3.mq4 (Grail 3) 使用 EURUSD 货币对在 H1 图表从2005年3月到2005年6月常数标准手价格测试结果

我们的主人公显然有些气馁！这么久的努力似乎是徒劳。 主人公继续找寻着自己的“圣杯”。数月后，他决定重新捡起名称为Graal_3.mq4 (Grail 3)的智能交易。"虽然存在错误，但是也显示了不错的结果。这可能是必然！如果智能交易能够保持好的结果，就让它随意开仓吧！"。开始了又一次的测试。

主人公感到惊讶在智能交易代码没有任何变化的情况下，它开始亏损！









图. 16. 在 MetaQuotes Software Corp. 公司的模拟账户交易状况下 智能交易 Graal_3.mq4 (Grail 3) 使用 EURUSD 货币对在 H1 图表从2005年3月到2006年6月常数标准手价格测试结果



3.4. 适应结果 我们的主人公发现自己是一个不敢面对现实的人。 在历史部分轻松地可以证明所有的优化参量全部适合。在不同的历史周期，同样的智能交易总会给出不同的结果。 问题在于怎样能够找到最有利的输入数据，尽可能地降低小波动对于智能交易的功效和效率的影响。通常我们会聚焦到策略上，可以根据市场帮助应变。其实它指能够起到帮助作用，不要期待通过策略获得最佳结果！ 以Graal_3.mq4 (Grail 3)命名的智能交易最有利的设定搜索没有任何结果。智能交易测试在不同的外部变量值中显示了亏损，在不同历史周期的测试显示了差异性的结果。由于以上这些原因，我们的主人公没有成功地找到最佳设置。他得出了这样的结论：不存在通用的交易策略。



我们的主人公再次回到以 Graal_31.mq4 (Grail 31)命名的智能交易并得到了预期的结果。下面是最佳的结果：



图. 17. 在 MetaQuotes Software Corp. 公司的模拟账户交易状况下 智能交易 31.mq4 (Grail 31) 使用 EURUSD 货币对在 H1 图表从2005年3月到2006年6月常数标准手价格测试结果

主人公回顾上面的这些智能交易，似乎没有一个像是“圣杯”。因为在真实的账户中智能交易不能够理想化地运行。但是，它是真正的智能交易并且显示了赢利结果。 这就是我们主人公的成功希望。 4. 结论

生命中事物总是很难让自己摆布，特别是美好的事物。但是这些美好的事物或早或晚都会一一到来。 我们的主人公太过急于求成：他损毁了与两个经纪人之间的合作关系，失去了辛苦赚取的金钱... 但是获取了在外汇市场不可估量的宝贵经验。主人公得到的结论是 "只有Mozart ...",及时停止并决定不再草率地下结论！ 从以上的反复失败的教训中，我们的主人公总结出了一下结论： 渐进式投资- 在真实的交易中进行正常的渐进式投资。不应该使定单的价格过分提高。



不偏离初始策略

如果在智能交易运行过程中，制定参数发生转变导致结果大幅度更改，说明初始策略水平不均匀。很有可能发现一种新的交易策略引导智能交易得到较好的结果。这种情况下，应该仔细查看该策略并且考虑突然成功的原因。 首先需要回到自己最初的想法和理念，在一定限度内充分地研究其参数的适用性。

密切注视运算错误

运算错误的产生是非常自然的现象。发现错误的存在需要有丰富的经验。另外，其中的一些错误之能够在智能交易的最终结果中被发现。往往是开单或 "不适当"的开单 成为计算错误的明显标志。

正确对待策略测试中智能交易的测试结果

智能交易在真实账户中得运行和测试策略中的模式完全不同。两者的区别在于在真实账户中不考虑执行定单和重新报价的生成。 对于预期回报高的智能交易不会有影响，但是对于预期回报较低的智能交易其结果则完全不同于测试期间得到的结果。在一些范例中，我们看到预期回报较低的智能交易在测试期间显示了不可思议的结果，但却在真实交易中遭遇亏损。

不存在侵略性投资

任何的交易策略必须考虑到亏损交易。如果定单价格没有较高的限定，一个短期交易亏损肯能会导致整体差额的下降，甚至是整体存款额的下降。 自欺欺人的进行侵略性的强行投资导致的结果无疑是破产。

不尝试在随机中赚取赢利

尖峰并不是自然反应，自然的市场汇率。如果交易者在随机尖峰中赚取赢利，其赢利来自经纪人的资金。经纪人或早或晚都会发现，并且停止与该交易者的合作、终止智能交易、封闭账户。

尖峰并不是自然反应，自然的市场汇率。如果交易者在随机尖峰中赚取赢利，其赢利来自经纪人的资金。经纪人或早或晚都会发现，并且停止与该交易者的合作、终止智能交易、封闭账户。 在不同的历史时间周期上交叉检测测试结果

在不同的时间期限上每个智能交易将显示不同的结果。每个历史期间都可以发现它的最佳优化设定。在测试中需要非常细心，不要自我欺骗(符合智能交易参数)，尽可能地在很多历史期间交叉检测获取的测试结果。

SK. Dnepropetrovsk. 2006.