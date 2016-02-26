虚拟专用服务器(VPS)进行自动交易的实际应用
设置任务：为机器人寻找工作地点
每个自动交易员拥有可在金融市场中交易的交易机器人，还有运行和操作 Expert Advisor 的计算机。有人在家运行 Expert Advisor，有人在工作地点使用，还有人在朋友的服务器或专用服务器上操作。明确的一点是，Expert Advisor 需要工作地点（办公室），而交易员想让这个办公室远离灾厄。
列举的所有办公室各有优劣，在此我不再赘述。在此我会提供我的版本给大家。那么，我们的任务是找一个办公室让交易机器人进行操作，并且需要符合以下要求：远程安装、可以从全球各地进行连接、快速设置、快速故障修复、便于迁移、文档整体备份、最好能有一流硬件、保护、带有交易报告发布和报价等服务的系统升级、最好不要太贵。
选择办公室用于自动交易
任务已设置。让我们开始搜索。家庭计算机不适用。工作计算机完全不适用，此外管理层“干涉”也是问题。朋友提供了一个可访问服务器的终端，但他们经常让其超负荷运行，而我也不想依靠他人。剩下的便是专用服务器了。租用或购买专用服务器都可以。但你需要小心照看服务器，坦白说吧，我在这方面很懒惰。专用服务器需要耗费大量时间和电力。那么，让我们考虑新的可能性——VPS。VPS 是虚拟专用服务器的英文缩写（virtual private server）。这款强大的服务器将其资源分配给 30-40 个用户，每个用户拥有全功能计算机（服务器）的专有虚拟副本或模拟程序。坦白说，我毫不犹豫就选择了 VPS。这与其他服务器有所不同，而且满足我对 Expert Advisor 办公室的要求。剩下唯一需要决定的就是平台了：该选择 Windows VPS 还是 Linux VPS 呢?这方面我没有过多纠结。两个系统我都使用过。我厌恶第一个，喜欢第二个。但遗憾的是，我没有 Linux 平台的 MetaTrader 4，否则我就不会这么麻烦了。生活并不轻松...
(交易区域组成的一般方案)
安排远程办公
现在我们需要在 Linux 系统下运行 MetaTrader 4。在 Wine（Windows 模拟程序）下能够运行的 MetaTrader，但并非所有按键都可交互使用。即，系统目前无法可靠运作。那么，让我们通过虚拟专用服务器在 VMWare、Xen 和 QEMU 下运行 Meta Trader 4。如果无法运行，我们将租用 Windows VPS。
安装虚拟机器 QEMU
VMWare, Xen 无法在 VPS 上运行，鉴于他们需要 Linux 内核的特定模块而这不被 VPS 允许。QEMU 可在缺少加速器的情况下正常运行。让我们作出决定：
- 购买预先安装 Ubuntu Dapper 操作系统的 Linux VPS （如 这里）；
- 下载 SSH 客户端（通过这些客户端对所有 Linux 系统进行远程控制） 这里；
- 连接至服务器：
- 使用指令从资源库中安装虚拟 QEMU（默认连接的程序库）：
aptitude search qemu,
aptitude install qemu
（如早前所述，所有在 Linux 中的程序指令都保存在资源库中，且便于安装）
创建 Windows 2003 Server + Terminal Services 的图像
虚拟机器已准备就绪。我们需要的就是借助用于虚拟 QEMU 的已激活终端服务器创建 Windows Server 2003 的图像。创建 Windows Server 2003+ Terminal Services 的图像是个相当复杂的程序。
创建图像包括以下步骤：
- 创建数千兆字节的文件；
- 使用光驱的开始键来启动 QEMU；
- 安装 Windows 2003 Server；
- 激活终端服务；
- 安装网卡驱动程序。
这是难度最大的环节。但你可以省略这个环节，并点击这个链接获取就绪的图像：http://fileshare.in.ua/20222
按以下步骤进入 Windows：
- 登录：管理员
- 密码：no. 你可以设置自己的密码
从 Http://fileshare.in.ua/20222 下载文件 w2k3.img（Windows 2003 Server 虚拟机器图像）到你的专用服务器上的任何文件夹内。你需要 WinSCP 程序来将文件夹在服务器上互换。这个程序可以直接将文件加载到你的专用服务器上。
开始远程办公
你可以通过任务管理器 AT 或将 Windows 2003 Server 的图像放在自动执行 （/etc/rc.local）下面，以在远程专用服务器上的虚拟机器开启图像。首先通过指令 ‘aptitude install at’ 安装 Linux 任务调度程序。然后通过指令 ‘aptitude install mc’ 安装午夜指挥官（类似于诺顿指挥官）。午夜指挥官由指令 ‘mc’ 启动。随后将出现以下窗口：
通过任务管理器，带有 Windows图像的虚拟机器由以下指令开启：
虚拟机自动启动
启动程序完成后，按下 Enter，随后按下 Ctrl-D。我建议你将虚拟机器的启动放置在 Autostart 内（file /etc/rc. local）。在此之前，你需要分离部分（屏幕）的额外程序。使用以下指令安装此程序：
- aptitude search screen
- aptitude install screen
此后，打开 file /etc/rc.local 然后在此处写入带有服务器 Windows 图像的虚拟机器的自动启动。
确保虚拟机器启动时带有指令 ps ax。
则虚拟机器启动时带有 Windows 图像。使用退出指令结束服务器的使用：
Connecting to a Remote Office
以普通方式连接至远程终端服务器：Start - Programs - Standard - Connection - Remote Desktop Connection。
结果我们得到以下已启动 MetaTrader 4.0 的服务器：
你可以在 VPS、FTP 和 WEB 服务器上安装自己的 Forum 或其他服务。本文内容不涉及安装信息。
网址列表
- 提供虚拟专用服务器（VPS） http://prostohosting.com/services/vps.html
- SSH 客户端 http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
- 和 VPS、WinSCP 程序进行文件互换：http://www.listsoft.ru/programs/16038/
- Linux QEMU 官方网址 http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/
- Windows QEMU 官方网址 http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/
- Linux QEMU 安装：http://mydebianblog.blogspot.com/2006/07/qemu.html
- 虚拟机器 QEMU 描述 http://jack.kiev.ua/docs/qemu-doc-ru.html#SEC8
- 免费任务管理器 nnCron http://www.nncron.ru/download_ru.shtml
