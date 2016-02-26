虚拟专用服务器(VPS)进行自动交易的实际应用

设置任务：为机器人寻找工作地点

每个自动交易员拥有可在金融市场中交易的交易机器人，还有运行和操作 Expert Advisor 的计算机。有人在家运行 Expert Advisor，有人在工作地点使用，还有人在朋友的服务器或专用服务器上操作。明确的一点是，Expert Advisor 需要工作地点（办公室），而交易员想让这个办公室远离灾厄。



列举的所有办公室各有优劣，在此我不再赘述。在此我会提供我的版本给大家。那么，我们的任务是找一个办公室让交易机器人进行操作，并且需要符合以下要求：远程安装、可以从全球各地进行连接、快速设置、快速故障修复、便于迁移、文档整体备份、最好能有一流硬件、保护、带有交易报告发布和报价等服务的系统升级、最好不要太贵。

选择办公室用于自动交易

任务已设置。让我们开始搜索。家庭计算机不适用。工作计算机完全不适用，此外管理层“干涉”也是问题。朋友提供了一个可访问服务器的终端，但他们经常让其超负荷运行，而我也不想依靠他人。剩下的便是专用服务器了。租用或购买专用服务器都可以。但你需要小心照看服务器，坦白说吧，我在这方面很懒惰。专用服务器需要耗费大量时间和电力。那么，让我们考虑新的可能性——VPS。VPS 是虚拟专用服务器的英文缩写（virtual private server）。这款强大的服务器将其资源分配给 30-40 个用户，每个用户拥有全功能计算机（服务器）的专有虚拟副本或模拟程序。坦白说，我毫不犹豫就选择了 VPS。这与其他服务器有所不同，而且满足我对 Expert Advisor 办公室的要求。剩下唯一需要决定的就是平台了：该选择 Windows VPS 还是 Linux VPS 呢?这方面我没有过多纠结。两个系统我都使用过。我厌恶第一个，喜欢第二个。但遗憾的是，我没有 Linux 平台的 MetaTrader 4，否则我就不会这么麻烦了。生活并不轻松...



(交易区域组成的一般方案)









安排远程办公

现在我们需要在 Linux 系统下运行 MetaTrader 4。在 Wine（Windows 模拟程序）下能够运行的 MetaTrader，但并非所有按键都可交互使用。即，系统目前无法可靠运作。那么，让我们通过虚拟专用服务器在 VMWare、Xen 和 QEMU 下运行 Meta Trader 4。如果无法运行，我们将租用 Windows VPS。





安装虚拟机器 QEMU

VMWare, Xen 无法在 VPS 上运行，鉴于他们需要 Linux 内核的特定模块而这不被 VPS 允许。 QEMU 可在缺少加速器的情况下正常运行。 让我们作出决定：

购买预先安装 Ubuntu Dapper 操作系统的 Linux VPS （如 这里）； 下载 SSH 客户端（通过这些客户端对所有 Linux 系统进行远程控制） 这里；

连接至服务器：







使用指令从资源库中安装虚拟 QEMU（默认连接的程序库）：

aptitude search qemu,

aptitude install qemu



（如早前所述，所有在 Linux 中的程序指令都保存在资源库中，且便于安装）





创建 Windows 2003 Server + Terminal Services 的图像

虚拟机器已准备就绪。我们需要的就是借助用于虚拟 QEMU 的已激活终端服务器创建 Windows Server 2003 的图像。创建 Windows Server 2003+ Terminal Services 的图像是个相当复杂的程序。

创建图像包括以下步骤：

创建数千兆字节的文件； 使用光驱的开始键来启动 QEMU； 安装 Windows 2003 Server； 激活终端服务； 安装网卡驱动程序。

这是难度最大的环节。但你可以省略这个环节，并点击这个链接获取就绪的图像：http://fileshare.in.ua/20222



按以下步骤进入 Windows：



登录：管理员

密码：no. 你可以设置自己的密码

从 Http://fileshare.in.ua/20222 下载文件 w2k3.img（Windows 2003 Server 虚拟机器图像）到你的专用服务器上的任何文件夹内。你需要 WinSCP 程序来将文件夹在服务器上互换。这个程序可以直接将文件加载到你的专用服务器上。









开始远程办公

你可以通过任务管理器 AT 或将 Windows 2003 Server 的图像放在自动执行 （/etc/rc.local）下面，以在远程专用服务器上的虚拟机器开启图像。首先通过指令 ‘aptitude install at’ 安装 Linux 任务调度程序。然后通过指令 ‘aptitude install mc’ 安装午夜指挥官（类似于诺顿指挥官）。午夜指挥官由指令 ‘mc’ 启动。随后将出现以下窗口：









通过任务管理器，带有 Windows图像的虚拟机器由以下指令开启：











虚拟机自动启动

启动程序完成后，按下 Enter，随后按下 Ctrl-D。我建议你将虚拟机器的启动放置在 Autostart 内（file /etc/rc. local）。在此之前，你需要分离部分（屏幕）的额外程序。使用以下指令安装此程序：

aptitude search screen

aptitude install screen

此后，打开 file /etc/rc.local 然后在此处写入带有服务器 Windows 图像的虚拟机器的自动启动。









确保虚拟机器启动时带有指令 ps ax。









则虚拟机器启动时带有 Windows 图像。使用退出指令结束服务器的使用：









Connecting to a Remote Office

以普通方式连接至远程终端服务器：Start - Programs - Standard - Connection - Remote Desktop Connection。











结果我们得到以下已启动 MetaTrader 4.0 的服务器：









你可以在 VPS、FTP 和 WEB 服务器上安装自己的 Forum 或其他服务。本文内容不涉及安装信息。

网址列表