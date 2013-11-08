如何快速创建一个"2010 年自动交易锦标赛"专用"EA 交易"

简介

为了开发出一种参与“2010 自动交易锦标赛”的“EA 交易”，我们使用一个即用的、来自《交易机器人的原型》一文的“EA 交易”模板。 即便是 MQL5 程序员初哥也能胜任此任务，因为您策略的基类、函数和模板都已经开发完毕。 编写少量的代码来实现您的交易理念就足够了。

策略选择

编写“EA 交易”

测试

策略测试程序中的优化

策略优化

以不同时间间隔测试

1. 策略选择



我们需要准备的内容：

人们相信随势交易比区间交易更有利可图，而且盘中量发生的反弹，要比通道边界的崩溃更加频繁。



基于上述假设，我们会向着通道边界（轨道线）反弹的当前趋势建仓。 我们会根据平仓信号或在达到 Stop Loss（止损）或 Take Profit（获利）水平时平仓。

与趋势信号一样，我们会利用 MACD 增长或在日线图上的减少，还会根据小时时间表上的通道边界反弹进行交易。

图 1. EURUSD 日线图上的 MACD 指标



如果 MACD 指标连续于两个柱上增长 - 此为买入信号。 如连续在两个柱上减少 - 则为卖出信号。

图 2. 轨道线边界价格反弹





2. 编写“EA 交易”

2.1. 包含的模块

专家会采用来自 ExpertAdvisor.mqh 模块的“EA 交易”类。

#include <ExpertAdvisor.mqh>

2.2. 输入变量



input int SL = 50 ; input int TP = 100 ; input int TS = 50 ; input int FastEMA = 15 ; input int SlowEMA = 26 ; input int MACD_SMA = 1 ; input int EnvelPer = 20 ; input double EnvelDev = 0.4 ; input double Risk = 0.1 ;

2.3. 创建一个继承自 CExpertAdvisor 的类

class CMyEA : public CExpertAdvisor { protected : double m_risk; int m_sl; int m_tp; int m_ts; int m_pFastEMA; int m_pSlowEMA; int m_pMACD_SMA; int m_EnvelPer; double m_EnvelDev; int m_hmacd; int m_henvel; public : void CMyEA(); void ~CMyEA(); virtual bool Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual bool Main(); virtual void OpenPosition( long dir); virtual void ClosePosition( long dir); virtual long CheckSignal( bool bEntry); };

void CMyEA::~CMyEA() { IndicatorRelease (m_hmacd); IndicatorRelease (m_henvel); }

bool CMyEA::Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (!CExpertAdvisor::Init( 0 ,smb,tf)) return (false); m_risk=Risk; m_tp=TP; m_sl=SL; m_ts=TS; m_pFastEMA=FastEMA; m_pSlowEMA=SlowEMA; m_pMACD_SMA=MACD_SMA; m_EnvelPer = EnvelPer; m_EnvelDev = EnvelDev; m_hmacd= iMACD (m_smb, PERIOD_D1 ,m_pFastEMA,m_pSlowEMA,m_pMACD_SMA, PRICE_CLOSE ); m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev); if (m_hmacd== INVALID_HANDLE ||m_henvel== INVALID_HANDLE ) return (false); m_bInit=true; return (true); }

2.6. 交易函数

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double macd[ 4 ], env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_hmacd, 0 , 0 , 4 ,macd)< 4 || CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ] && macd[ 1 ]<macd[ 2 ] && macd[ 2 ]<macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]&& macd[ 1 ]>macd[ 2 ] && macd[ 2 ]>macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

所以，编写代码后，将作为结果的“EA 交易”发送至策略测试程序。





3. 测试

在策略测试程序中，周期为 "去年" ，货币对为 EURUSD 时 ，我们得到下述图表：

图 3. 带初始化参数的交易系统的测试结果

结果不是那么令人满意，所以我们开始优化 Stop Loss 和 Take Profit 的水平。





4. 策略测试程序中的优化

我们会以 10-500 的间隔、50 的步幅，优化 Stop Loss 和 Take Profit 参数。



最佳结果： Stop Loss = 160，Take Profit = 310。优化 Stop Loss 与 Take Profit 之后，我们收到 67% 的可盈利交易（之前是 36%）和 $1522.97 的净利润。 由此，通过简单的处理，我们升级好的系统已经实现了收支平衡，甚至还有一些盈利。

图 4. 带有优化 Stop Loss 与 Take Profit 的交易系统的测试结果



接下来，我们来优化轨道线周期与方差。



轨道线周期会以 4 为步幅，从 10 变到 40，而方差则从 0.1 变到 1，步幅为 0.1。



最佳优化结果为： 轨道线周期 = 22，轨道线方差 = 0.3。 即使现在，我们已经获得了 $14418.92 的净利润和 79% 的可盈利交易。

图 5. 带有优化轨道线周期与方差的交易系统的测试结果

如果我们将风险加到 0.8，我们就会获得 $77330.95 的净利润。

图 6. 带有优化风险的交易系统的测试结果

5. 策略优化

策略优化可能包含下述步骤：

更改趋势指标

选择另一条轨道线

选择另一个时间表

更改交易条件

5.1. 更改趋势指标

通过《在 MQL5 中寻找趋势的几种方法》一文我们可以看出，最佳的趋势指标是移动平均线和移动平均“扇形图”。

我们用简单的移动平均线来替代 MACD 指标。 EA 代码请见随附的 Macena.mq5 文件。

5.2. 选择另一条轨道线

在 Envelopes （轨道线）旁边，您也可以自行选择另一条轨道线。 例如：Price Channel（价格通道）、Bollinger Bands （布林带）或是某条基于移动平均线的轨道线。

随附的 Maboll.mq5 文件中，有一份使用 MA 与布林带的 EA 示例。

5.3. 选择另一个时间表

我们将时间表改大或改小。 大时间表用 H4，小时间表则用 M15，然后测试并优化您的系统。

为达此目的，只需替换代码中的一行：

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

如是 H4 时间表：

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H4 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

如是 M15 时间表：

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_M15 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

5.4. 更改交易条件

作为一次试验，我们还要更改交易条件。

让系统具备反向的能力。 我们会在从轨道线下边界反弹时买入，并在从轨道线上边界反弹时卖出。 不按日趋势检查系统。 也很简单，只需将下述代码插入交易块即可：

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

3. 如果价格未大幅下滑、而是转而向上，我们就会平卖出持仓。

4. 如果价格未大幅上扬、而是转而向下，我们就会平买入持仓。

您可以自创方法来优化交易策略，相关文献中也有一些介绍。



更深入的研究，就靠您自己了。





6. 以不同时间间隔测试



按相同的时间间隔测试我们的“EA 交易”，每次 1 个月。 我们将 "去年" 作为一个测试周期。 时间周期 - 3 个月。

测试间隔

利润，以美元计

可盈利交易

1.01.2010 - 30.03.2010

7239.50 76.92% 1.02.2010 - 30.04.2010 -6577.50 0% 1.03.2010 - 30.05.2010 -8378.50 50% 1.04.2010 - 30.06.2010 -6608.00 0% 1.05.2010 - 30.07.2010 41599.50 80% 1.06.2010 - 30.08.2010 69835.50 85%

总结： 将“EA 交易”搭配如此一种进取性资金管理使用，并不可取。 降低风险。





总结



简要总结： 以此模板为基础，您可以用最少的时间和精力，快速实现您的交易理念。



对于系统参数和交易标准的优化也没有任何问题。



要创建一套稳定性更高的交易系统，有必要在更长的时间间隔内对所有参数进行优化。