자동 거래 챔피언십 2010을 위한 Expert Advisor를 신속하게 만드는 방법을 알아보십시오.
소개
Automated Trading Championship 2010에 참여할 expert를 개발하기 위해, 무역 로봇의 시제품 글에서 준비된 expert advisor 템플릿을 사용해 보겠습니다. 기본 클래스, 기능, 템플릿이 이미 개발되었기 때문에 초보 MQL5 프로그래머도 이 작업을 수행할 수 있습니다. 거래 아이디어를 구현하기 위한 최소한의 코드만으로도 충분합니다.준비해야 할 내용은 다음과 같습니다.
- 전략 선택
- Expert Advisor 쓰기
- 테스트
- 전략 테스터 최적화
- 전략의 최적화
- 다른 간격으로 테스트
1. 전략 선택
트렌드를 이용한 거래는 범위 내에서 거래하는 것보다 수익성이 더 높으며, 하루 중의 수준에서 바운스는 채널 경계의 붕괴보다 더 자주 발생합니다.
이러한 가정을 바탕으로 채널 경계 (봉투)에서 바운스에 대한 현재 추세를 향한 포지션을 열 것입니다. 포지션 청산 신호 또는 손절매 또는 이익 실현 수준에 도달 할 때 포지션을 청산 할 것입니다.
추세 신호로 일일 차트에서 MACD 성장 또는 하락을 사용하고 시간 시간대에 채널 경계에서 바운스로 거래 할 것입니다.
그림 1. EURUSD 일일 차트의 MACD 표시
MACD 인디케이터가 2개의 바에서 연속적으로 증가하면 이것이 매수 신호입니다. 연속적으로 두 개의 바에서 감소하면 이것이 매도 신호입니다.
그림 2. Envelopes Boundaries에서 가격 반등
2. Expert Advisor 쓰기
2.1. 포함된 모듈
전문가는 ExpertAdvisor.mqh 모듈의 ExpertAdvisor 클래스를 사용합니다.
#include <ExpertAdvisor.mqh>
2.2. 입력 변수
input int SL = 50; // Stop Loss distance input int TP = 100; // Take Profit distance input int TS = 50; // Trailing Stop distance input int FastEMA = 15; // Fast EMA input int SlowEMA = 26; // Slow EMA input int MACD_SMA = 1; // MACD signal line input int EnvelPer = 20; // Envelopes period input double EnvelDev = 0.4; // Envelopes deviation input double Risk = 0.1; // Risk
2.3. CExpertAdvisor에서 상속된 클래스 만들기
class CMyEA : public CExpertAdvisor { protected: double m_risk; // size of risk int m_sl; // Stop Loss int m_tp; // Take Profit int m_ts; // Trailing Stop int m_pFastEMA; // Fast EMA int m_pSlowEMA; // Slow EMA int m_pMACD_SMA; // MACD signal line int m_EnvelPer; // Envelopes period double m_EnvelDev; // Envelopes deviation int m_hmacd; // MACD indicator handle int m_henvel; // Envelopes indicator handle public: void CMyEA(); void ~CMyEA(); virtual bool Init(string smb,ENUM_TIMEFRAMES tf); // initialization virtual bool Main(); // main function virtual void OpenPosition(long dir); // open position on signal virtual void ClosePosition(long dir); // close position on signal virtual long CheckSignal(bool bEntry); // check signal }; //------------------------------------------------------------------2.4. 인디케이터 삭제
//------------------------------------------------------------------ void CMyEA::~CMyEA() { IndicatorRelease(m_hmacd); // delete MACD indicator IndicatorRelease(m_henvel); // delete Envelopes indicator } //------------------------------------------------------------------2.5. 변수 초기화
//------------------------------------------------------------------ Init bool CMyEA::Init(string smb,ENUM_TIMEFRAMES tf) { if(!CExpertAdvisor::Init(0,smb,tf)) return(false); // initialize parent class // copy parameters m_risk=Risk; m_tp=TP; m_sl=SL; m_ts=TS; m_pFastEMA=FastEMA; m_pSlowEMA=SlowEMA; m_pMACD_SMA=MACD_SMA; m_EnvelPer = EnvelPer; m_EnvelDev = EnvelDev; m_hmacd=iMACD(m_smb,PERIOD_D1,m_pFastEMA,m_pSlowEMA,m_pMACD_SMA,PRICE_CLOSE); // create MACD indicator m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_H1,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator if(m_hmacd==INVALID_HANDLE ||m_henvel==INVALID_HANDLE ) return(false); // if there is an error, then exit m_bInit=true; return(true); // trade allowed }
2.6. 무역 기능
//------------------------------------------------------------------ CheckSignal long CMyEA::CheckSignal(bool bEntry) { double macd[4], // Array of MACD indicator values env1[3], // Array of Envelopes' upper border values env2[3]; // Array of Bollinger Bands' lower border values MqlRates rt[3]; // Array of price values of last 3 bars if(CopyRates(m_smb,m_tf,0,3,rt)!=3) // Copy price values of last 3 bars to array { Print("CopyRates ",m_smb," history is not loaded"); return(WRONG_VALUE); } // Copy indicator values to array if(CopyBuffer(m_hmacd,0,0,4,macd)<4 || CopyBuffer(m_henvel,0,0,2,env1)<2 ||CopyBuffer(m_henvel,1,0,2,env2)<2) { Print("CopyBuffer - no data"); return(WRONG_VALUE); } // Buy if MACD is growing and if there is a bounce from the Evelopes' lower border if(rt[1].open<env2[1] && rt[1].close>env2[1] && macd[1]<macd[2] && macd[2]<macd[3]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_BUY:ORDER_TYPE_SELL); // condition for buy // Sell if MACD is dwindling and if there is a bounce from the Evelopes' upper border if(rt[1].open>env1[1] && rt[2].close<env1[1]&& macd[1]>macd[2] && macd[2]>macd[3]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_SELL:ORDER_TYPE_BUY); // condition for sell return(WRONG_VALUE); // if there is no signal } CMyEA ea; // class instance
따라서 코드를 작성한 후 결과 전문가를 Strategy Tester에 보냅니다.
3. 테스트
EURUSD의 "작년"기간에 대한 Strategy Tester에서 다음 차트를 얻습니다.
그림 3. 초기 매개 변수로 거래 시스템 테스트 결과
결과가 인상적이지 않으니 손절매 및 이익 실현 수준을 최적화 해보겠습니다.
4. 전략 테스터 최적화
50 단계에서 10-500 간격으로 손절매와 이익 실현 매개 변수를 최적화합니다.
최상의 결과: 손절매 = 160, 이익 실현 = 310. 손절매와 이익 실현 최적화 후 우리는 이전 36%와 $1522.97의 순이익에 대해 67%의 수익성 있는 거래를 받았습니다. 따라서 간단한 조작으로 시스템을 손익분기점으로 업그레이드하고 수익도 올렸습니다.
그림 4. 최적화 된 손절매 및 이익 실현으로 트레이딩 시스템 테스트 결과
다음으로 Envelopes 기간과 편차를 최적화 해보겠습니다.
Envelopes Period는 4 단계에서 10에서 40으로, 편차는 0.1에서 0.1에서 1로 변경됩니다.
최상의 최적화 결과는 다음과 같습니다. Envelopes Period = 22, Envelopes deviation = 0.3. 지금도 순이익 $14418.92와 수익성 있는 거래의 79 %가 있습니다.
그림 5. 최적화 된 Envelopes Period 및 편차로 거래 시스템 테스트 결과
위험을 0.8로 늘리면 순이익은 $77330.95입니다.
그림 6. 최적화된 리스크로 거래 시스템을 테스트한 결과
5. 전략의 최적화
전략 최적화는 다음 단계로 구성될 수 있습니다.
- 추세 인디케이터 변경
- 다른 봉투 선택
- 다른 기간 선택
- 거래 조건 변경
5.1. 추세 인디케이터 변경
MQL5에서 추세를 찾는 몇 가지 방법 기사에서 볼 수 있듯이 최고의 추세 인디케이터는 이동 평균과 이동 평균의 "팬"입니다.
MACD 인디케이터를 단순 이동 평균으로 대체 해보겠습니다. 전문가의 코드는 첨부된 Macena.mq5 파일에서 찾을 수 있습니다.
5.2. 다른 Envelope 선택
Envelopes 이외에도 원하는대로 다른 Envelope를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 가격 채널 (Price Channel), 풀린저 밴드 (Bollinger Bands) 또는 이동 평균을 기반으로 하는 Envelope입니다.
MA 및 볼린저 밴드를 사용하는 전문가의 예는 첨부된 Maboll.mq5 파일에서 찾을 수 있습니다.
5.3. 다른 시간대 선택
기간을 더 크게 또는 더 작게 변경해보겠습니다. 더 큰 시간 프레임으로 - H4를 더 작은 - M15로 취한 다음 시스템을 테스트하고 최적화하십시오.
이렇게 하려면 코드에서 한 줄만 바꿉니다.
m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_H1,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator
H4 기간의 경우:
m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_H4,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator
M15 기간:
m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_M15,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator
5.4. 거래 조건 변경
실험으로 무역 조건도 바꿔봅시다.
- 시스템을 되돌릴 수 있도록 하십시오. Envelope의 하단 경계에서 바운스로 매수하고 Envelopes의 상단 경계에서 바운스로 판매합니다.
- 요일 추세를 따르지 않고 시스템을 확인하십시오. 거래 블록에 다음 코드를 삽입하면 됩니다.
//------------------------------------------------------------------ CheckSignal long CMyEA::CheckSignal(bool bEntry) { double env1[3], // Array of Envelopes' upper border values env2[3]; // Array of Bollinger Bands' lower border values MqlRates rt[3]; // Array of price values of last 3 bars if(CopyRates(m_smb,m_tf,0,3,rt)!=3) // Copy price values of last 3 bars to array { Print("CopyRates ",m_smb," history is not loaded"); return(WRONG_VALUE); } // Copy indicator values to array if(CopyBuffer(m_henvel,0,0,2,env1)<2 || CopyBuffer(m_henvel,1,0,2,env2)<2) { Print("CopyBuffer - no data"); return(WRONG_VALUE); } // Buy if there is a bounce from the Evelopes' lower border if(rt[1].open<env2[1] && rt[1].close>env2[1]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_BUY:ORDER_TYPE_SELL); // condition for buy // Sell if there is a bounce from the Evelopes' upper border if(rt[1].open>env1[1] && rt[2].close<env1[1]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_SELL:ORDER_TYPE_BUY); // condition for sell return(WRONG_VALUE); // if there is no signal } CMyEA ea; // class instance //------------------------------------------------------------------ OnInit
3. 가격이 크게 떨어지지 않고 돌아서서 올라갔을 때 숏 포지션을 청산하겠습니다.
4. 가격이 크게 오르지 않고 돌아섰다가 하락했을 때 매수 포지션을 청산하겠습니다.
거래 전략을 최적화하기 위해 다른 많은 방법을 발명 할 수 있으며, 그중 일부는 해당 문헌에 설명되어 있습니다.
추가 연구는 귀하에게 달려 있습니다.
6. 다른 간격으로 테스트
1개월 단위로 동일한 시간 간격으로 Expert Advisor를 테스트하십시오. 작년을 테스트 기간으로 합시다. 기간 - 3 개월.
| 테스트 간격
| 이익, USD
| 수익성 있는 거래
| 1.01.2010 - 30.03.2010
|7239.50
|76.92%
|1.02.2010 - 30.04.2010
|-6577.50
|0%
|1.03.2010 - 30.05.2010
|-8378.50
|50%
|1.04.2010 - 30.06.2010
|-6608.00
|0%
|1.05.2010 - 30.07.2010
|41599.50
|80%
|1.06.2010 - 30.08.2010
|69835.50
|85%
결론
간략한 결론: 이 템플릿을 기반으로 최소한의 시간과 노력으로 거래 아이디어를 매우 빠르게 구현할 수 있습니다.
시스템 매개 변수와 거래 기준의 최적화도 문제가 되지 않습니다.
보다 안정적인 거래 시스템을 만들려면 더 긴 시간 간격으로 모든 매개 변수를 최적화하는 것이 바람직합니다.사용된 소스 목록:
챔피언십 2010의 세 번째 규칙에 대한 샘플 코드를 알려주세요.
mql5에서 포지션, 주문, 거래를 사용하여 주문을 관리하기 때문에 코딩하기가 쉽지 않고, ordertotal()과 같은 일부 함수가 항상 제대로 작동하지 않습니다.
예를 들어, iinsdie 온트레이드() 함수, ordertotal()은 테스트 모드에서 항상 0을 반환합니다.
모든 파일은 어디로 가나요? "C:\프로그램 파일\메타트레이더 5\MQL5\전문가"에 넣고 컴파일을 시도하면 컴파일러가 많은 오류를 표시합니다...?!?
MQL5에서 몇 가지 지표를 작성했지만 MQL이 진행되는 방식이 마음에 들지 않습니다 ... 너무 복잡합니다.
나는 Win7 x64에 있습니다. 나는 이미 작성된 코드를 사용할 수 없다는 것을 믿을 수 없다...!!!!
안녕하세요, 이 글을 작성해 주셔서 감사합니다.
프로그램 시작 부분에 "ExpertAdvisor.mqh" 인클루드에 대해 설명되어 있습니다.
이것을 코딩하려고 할 때이 포함이 존재하지 않는다고 말했습니다.
이름이 변경되었나요? 아니면 제가 뭔가 잘못하고 있나요?
도와주셔서 감사합니다.