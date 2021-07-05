자동 거래 챔피언십 2010을 위한 Expert Advisor를 신속하게 만드는 방법을 알아보십시오.

소개

Automated Trading Championship 2010에 참여할 expert를 개발하기 위해, 무역 로봇의 시제품 글에서 준비된 expert advisor 템플릿을 사용해 보겠습니다. 기본 클래스, 기능, 템플릿이 이미 개발되었기 때문에 초보 MQL5 프로그래머도 이 작업을 수행할 수 있습니다. 거래 아이디어를 구현하기 위한 최소한의 코드만으로도 충분합니다.

전략 선택

Expert Advisor 쓰기

테스트

전략 테스터 최적화

전략의 최적화

다른 간격으로 테스트

1. 전략 선택



준비해야 할 내용은 다음과 같습니다.

트렌드를 이용한 거래는 범위 내에서 거래하는 것보다 수익성이 더 높으며, 하루 중의 수준에서 바운스는 채널 경계의 붕괴보다 더 자주 발생합니다.



이러한 가정을 바탕으로 채널 경계 (봉투)에서 바운스에 대한 현재 추세를 향한 포지션을 열 것입니다. 포지션 청산 신호 또는 손절매 또는 이익 실현 수준에 도달 할 때 포지션을 청산 할 것입니다.

추세 신호로 일일 차트에서 MACD 성장 또는 하락을 사용하고 시간 시간대에 채널 경계에서 바운스로 거래 할 것입니다.

그림 1. EURUSD 일일 차트의 MACD 표시



MACD 인디케이터가 2개의 바에서 연속적으로 증가하면 이것이 매수 신호입니다. 연속적으로 두 개의 바에서 감소하면 이것이 매도 신호입니다.

그림 2. Envelopes Boundaries에서 가격 반등





2. Expert Advisor 쓰기

2.1. 포함된 모듈

전문가는 ExpertAdvisor.mqh 모듈의 ExpertAdvisor 클래스를 사용합니다.

#include <ExpertAdvisor.mqh>

2.2. 입력 변수



input int SL = 50 ; input int TP = 100 ; input int TS = 50 ; input int FastEMA = 15 ; input int SlowEMA = 26 ; input int MACD_SMA = 1 ; input int EnvelPer = 20 ; input double EnvelDev = 0.4 ; input double Risk = 0.1 ;

2.3. CExpertAdvisor에서 상속된 클래스 만들기

class CMyEA : public CExpertAdvisor { protected : double m_risk; int m_sl; int m_tp; int m_ts; int m_pFastEMA; int m_pSlowEMA; int m_pMACD_SMA; int m_EnvelPer; double m_EnvelDev; int m_hmacd; int m_henvel; public : void CMyEA(); void ~CMyEA(); virtual bool Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual bool Main(); virtual void OpenPosition( long dir); virtual void ClosePosition( long dir); virtual long CheckSignal( bool bEntry); };

void CMyEA::~CMyEA() { IndicatorRelease (m_hmacd); IndicatorRelease (m_henvel); }

bool CMyEA::Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (!CExpertAdvisor::Init( 0 ,smb,tf)) return (false); m_risk=Risk; m_tp=TP; m_sl=SL; m_ts=TS; m_pFastEMA=FastEMA; m_pSlowEMA=SlowEMA; m_pMACD_SMA=MACD_SMA; m_EnvelPer = EnvelPer; m_EnvelDev = EnvelDev; m_hmacd= iMACD (m_smb, PERIOD_D1 ,m_pFastEMA,m_pSlowEMA,m_pMACD_SMA, PRICE_CLOSE ); m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev); if (m_hmacd== INVALID_HANDLE ||m_henvel== INVALID_HANDLE ) return (false); m_bInit=true; return (true); }

2.6. 무역 기능

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double macd[ 4 ], env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_hmacd, 0 , 0 , 4 ,macd)< 4 || CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ] && macd[ 1 ]<macd[ 2 ] && macd[ 2 ]<macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]&& macd[ 1 ]>macd[ 2 ] && macd[ 2 ]>macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

따라서 코드를 작성한 후 결과 전문가를 Strategy Tester에 보냅니다.





3. 테스트

EURUSD의 "작년"기간에 대한 Strategy Tester에서 다음 차트를 얻습니다.

그림 3. 초기 매개 변수로 거래 시스템 테스트 결과

결과가 인상적이지 않으니 손절매 및 이익 실현 수준을 최적화 해보겠습니다.





4. 전략 테스터 최적화

50 단계에서 10-500 간격으로 손절매와 이익 실현 매개 변수를 최적화합니다.



최상의 결과: 손절매 = 160, 이익 실현 = 310. 손절매와 이익 실현 최적화 후 우리는 이전 36%와 $1522.97의 순이익에 대해 67%의 수익성 있는 거래를 받았습니다. 따라서 간단한 조작으로 시스템을 손익분기점으로 업그레이드하고 수익도 올렸습니다.

그림 4. 최적화 된 손절매 및 이익 실현으로 트레이딩 시스템 테스트 결과



다음으로 Envelopes 기간과 편차를 최적화 해보겠습니다.



Envelopes Period는 4 단계에서 10에서 40으로, 편차는 0.1에서 0.1에서 1로 변경됩니다.



최상의 최적화 결과는 다음과 같습니다. Envelopes Period = 22, Envelopes deviation = 0.3. 지금도 순이익 $14418.92와 수익성 있는 거래의 79 %가 있습니다.

그림 5. 최적화 된 Envelopes Period 및 편차로 거래 시스템 테스트 결과

위험을 0.8로 늘리면 순이익은 $77330.95입니다.

그림 6. 최적화된 리스크로 거래 시스템을 테스트한 결과

5. 전략의 최적화

전략 최적화는 다음 단계로 구성될 수 있습니다.

추세 인디케이터 변경

다른 봉투 선택

다른 기간 선택

거래 조건 변경

5.1. 추세 인디케이터 변경

MQL5에서 추세를 찾는 몇 가지 방법 기사에서 볼 수 있듯이 최고의 추세 인디케이터는 이동 평균과 이동 평균의 "팬"입니다.

MACD 인디케이터를 단순 이동 평균으로 대체 해보겠습니다. 전문가의 코드는 첨부된 Macena.mq5 파일에서 찾을 수 있습니다.

5.2. 다른 Envelope 선택

Envelopes 이외에도 원하는대로 다른 Envelope를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 가격 채널 (Price Channel), 풀린저 밴드 (Bollinger Bands) 또는 이동 평균을 기반으로 하는 Envelope입니다.

MA 및 볼린저 밴드를 사용하는 전문가의 예는 첨부된 Maboll.mq5 파일에서 찾을 수 있습니다.

5.3. 다른 시간대 선택

기간을 더 크게 또는 더 작게 변경해보겠습니다. 더 큰 시간 프레임으로 - H4를 더 작은 - M15로 취한 다음 시스템을 테스트하고 최적화하십시오.

이렇게 하려면 코드에서 한 줄만 바꿉니다.

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

H4 기간의 경우:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H4 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

M15 기간:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_M15 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

5.4. 거래 조건 변경

실험으로 무역 조건도 바꿔봅시다.

시스템을 되돌릴 수 있도록 하십시오. Envelope의 하단 경계에서 바운스로 매수하고 Envelopes의 상단 경계에서 바운스로 판매합니다. 요일 추세를 따르지 않고 시스템을 확인하십시오. 거래 블록에 다음 코드를 삽입하면 됩니다.

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

3. 가격이 크게 떨어지지 않고 돌아서서 올라갔을 때 숏 포지션을 청산하겠습니다.

4. 가격이 크게 오르지 않고 돌아섰다가 하락했을 때 매수 포지션을 청산하겠습니다.

거래 전략을 최적화하기 위해 다른 많은 방법을 발명 할 수 있으며, 그중 일부는 해당 문헌에 설명되어 있습니다.



추가 연구는 귀하에게 달려 있습니다.





6. 다른 간격으로 테스트



1개월 단위로 동일한 시간 간격으로 Expert Advisor를 테스트하십시오. 작년을 테스트 기간으로 합시다. 기간 - 3 개월.

테스트 간격

이익, USD

수익성 있는 거래

1.01.2010 - 30.03.2010

7239.50 76.92% 1.02.2010 - 30.04.2010 -6577.50 0% 1.03.2010 - 30.05.2010 -8378.50 50% 1.04.2010 - 30.06.2010 -6608.00 0% 1.05.2010 - 30.07.2010 41599.50 80% 1.06.2010 - 30.08.2010 69835.50 85%

요약: 이러한 공격적인 자금 관리에 Expert Advisor를 사용하는 것은 바람직하지 않습니다. 위험을 줄이십시오.





결론



간략한 결론: 이 템플릿을 기반으로 최소한의 시간과 노력으로 거래 아이디어를 매우 빠르게 구현할 수 있습니다.



시스템 매개 변수와 거래 기준의 최적화도 문제가 되지 않습니다.



보다 안정적인 거래 시스템을 만들려면 더 긴 시간 간격으로 모든 매개 변수를 최적화하는 것이 바람직합니다.