Comment créer rapidement un Expert Advisor pour le championnat de trading automatisé 2010

Introduction

Afin de développer un expert pour participer au Championnat de Trading Automatisé 2010, utilisons un modèle de conseiller expert prêt de l'article The Prototype of Trade Robot. Même le programmeur novice MQL5 sera en mesure d’assurer cette tâche, car pour vos stratégies les classes de base, les fonctions, les modèles sont déjà élaborés Il suffit d'écrire un minimum de code pour implémenter votre idée de trading.

Sélection de la stratégie

Rédaction d'un Expert Advisor

Test

Optimisation dans le Testeur de Stratégie

Optimisation de la stratégie

Tests à différents intervalles

1. Sélection de la stratégie



Ce que nous devrons préparer :

On pense que le trading avec tendance est plus rentable que le trading dans une fourchette, et le rebond des niveaux intra-journaliers se produit plus fréquemment que la rupture des frontières du canal.



Sur la base de ces hypothèses, nous ouvrirons une position vers la tendance actuelle sur le rebond des limites du canal (Enveloppes). Nous clôturerons la position sur un signal de clôture de position ou lorsque les niveaux Arrêt de Perte ou Prise de Bénéfice seront atteints.

Comme le signal de tendance, nous utiliserons la croissance ou la diminution du MACD sur le graphique journalier, et nous négocierons sur le rebond des limites du canal sur la période horaire.

Figure 1. Indicateur MACD sur le graphique journalier EURUSD



Si l'indicateur MACD croît sur deux barres successives, c'est le signal d'achat. S'il diminue sur deux barres successives, c'est le signal de vente.

Figure 2. Rebond de prix des limites des enveloppes





2. Rédaction d'un Expert Advisor

2.1. Modules inclus

L'expert utilisera la classe ExpertAdvisor du module ExpertAdvisor.mqh.

#include <ExpertAdvisor.mqh>

2.2. Variables d'Entrées



input int SL = 50 ; input int TP = 100 ; input int TS = 50 ; input int FastEMA = 15 ; input int SlowEMA = 26 ; input int MACD_SMA = 1 ; input int EnvelPer = 20 ; input double EnvelDev = 0.4 ; input double Risk = 0.1 ;

2.3. Créer une classe héritée de CExpertAdvisor

class CMyEA : public CExpertAdvisor { protected : double m_risk; int m_sl; int m_tp; int m_ts; int m_pFastEMA; int m_pSlowEMA; int m_pMACD_SMA; int m_EnvelPer; double m_EnvelDev; int m_hmacd; int m_henvel; public : void CMyEA(); void ~CMyEA(); virtual bool Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual bool Main(); virtual void OpenPosition( long dir); virtual void ClosePosition( long dir); virtual long CheckSignal( bool bEntry); };

void CMyEA::~CMyEA() { IndicatorRelease (m_hmacd); IndicatorRelease (m_henvel); }

bool CMyEA::Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (!CExpertAdvisor::Init( 0 ,smb,tf)) return (false); m_risk=Risk; m_tp=TP; m_sl=SL; m_ts=TS; m_pFastEMA=FastEMA; m_pSlowEMA=SlowEMA; m_pMACD_SMA=MACD_SMA; m_EnvelPer = EnvelPer; m_EnvelDev = EnvelDev; m_hmacd= iMACD (m_smb, PERIOD_D1 ,m_pFastEMA,m_pSlowEMA,m_pMACD_SMA, PRICE_CLOSE ); m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev); if (m_hmacd== INVALID_HANDLE ||m_henvel== INVALID_HANDLE ) return (false); m_bInit=true; return (true); }

2.6. Fonction Trade

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double macd[ 4 ], env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_hmacd, 0 , 0 , 4 ,macd)< 4 || CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ] && macd[ 1 ]<macd[ 2 ] && macd[ 2 ]<macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]&& macd[ 1 ]>macd[ 2 ] && macd[ 2 ]>macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

Et donc, après avoir écrit le code, envoyez l'expert subséquent au Testeur de Stratégie





3. Test

Dans le Testeur de Stratégie pour la période "L'année dernière" sur l'EURUSD, nous obtenons le graphique suivant :

Figure 3. Résultats des tests du système de trading avec les paramètres initiaux

Les résultats ne sont pas impressionnants, commençons donc l’optimisation des niveaux Arrête de Perte et Prise de Bénéfice.





4. Optimisation dans le Testeur de Stratégie

Nous optimiserons les paramètres Arrêt de Perte et Prise de Bénéfice à l'intervalle 10-500 avec l'étape 50.



Meilleurs résultats : Arrêt de Perte = 160, Prise de Bénéfice = 310. Après l'optimisation d’ Arrêt de Perte et de Prise de Bénéfice, nous avons reçu 67% de trades rentables contre 36% précédents et un bénéfice net de 1522,97 $. Ainsi, par de simples manipulations, nous avons amélioré notre système pour atteindre le seuil de rentabilité et même obtenu des bénéfices.

Figure 4. Résultats du test du système de trading avec un Arrêt de Perte et une Prise de Bénéfice optimisés



Optimisons ensuite la période et l'écart des enveloppes.



La période des enveloppes passera de 10 à 40 avec l'étape 4, et l'écart - de 0,1 à 1 avec l'étape 0,1.



Les meilleurs résultats d'optimisation sont : Période enveloppes = 22, écart enveloppes = 0,3. Même maintenant, nous avons un bénéfice net de 14418,92 $ et 79% de trades rentables.

Figure 5. Résultats des tests du système de trading avec une période et un écart d'enveloppes optimisés

Si nous augmentons le risque à 0,8, nous obtiendrons un bénéfice net de 77330,95 $.

Figure 6. Les résultats du test du système de trading avec un risque optimisé

5. Optimisation de la stratégie

L'optimisation de la stratégie peut comprendre les étapes suivantes :

Modifiez l'indicateur de tendance

Sélectionnez une autre enveloppe

Sélectionnez un autre délai

Modifiez les conditions de trade

5.1. Modifiez l’Indicateur de Tendance

Comme nous pouvons le voir dans l'article Plusieurs façons de trouver une tendance dans MQL5, les meilleurs indicateurs de tendance sont la moyenne mobile et un "fan" de moyennes mobiles.

Remplaçons l'indicateur MACD par une moyenne mobile simple. Le code de l'expert se trouve dans le fichier Macena.mq5 joint.

5.2. Sélectionnez une autre enveloppe

Outre les enveloppes, vous pouvez également sélectionner une autre enveloppe à notre disposition. Par exemple, Price Channel, Bollinger Bands ou une enveloppe axée sur des moyennes mobiles.

Un exemple d'expert, qui utilise les bandes MA et Bollinger, peut être trouvé dans le fichier Maboll.mq5 ci-joint.

5.3. Sélectionnez un autre délai

Modifions le délai en plus grand ou plus petit. En tant que délai plus long - prenez H4, en tant que moindre - M15, puis testez et optimisez votre système.

Pour ce faire, remplacez une seule ligne dans le code :

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

Dans le cas du délai H4 :

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H4 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

Pour le délai M15 :

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_M15 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

5.4. Modifiez les conditions du trade

À titre d'expérience, modifions également les conditions du trade

Rendre le système capable d'inverser. Nous achèterons sur le rebond de la limite inférieure de l'enveloppe et vendrons sur le rebond de la limite supérieure des enveloppes. Vérifiez le système sans suivre la tendance du jour. Cela se fait simplement en insérant le code suivant dans le bloc de trade :

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

3. Nous fermerons une position courte lorsque le prix n'a pas fortement baissé, mais a tourné et augmenté.

4. Nous fermerons une position longue lorsque le prix n'a pas fortement augmenté, mais a tourné et baissé.

Vous pouvez inventer de nombreuses autres façons d'optimiser une stratégie de trading, certaines d'entre elles sont décrites dans la documentation correspondante.



C’est à vous qu’appartiennent d’autres recherches





6. Tests à différents intervalles



Testez notre Expert Advisor sur des intervalles de temps égaux avec un décalage de 1 mois. Prenons "l'Année Dernière" comme période de test Période de temps - 3 mois.

Intervalle de test

Bénéfice, USD

Trades rentables

1.01.2010 - 30.03.2010

7239.50 76.92% 1.02.2010 - 30.04.2010 -6577.50 0% 1.03.2010 - 30.05.2010 -8378.50 50% 1.04.2010 - 30.06.2010 -6608.00 0% 1.05.2010 - 30.07.2010 41599.50 80% 1.06.2010 - 30.08.2010 69835.50 85%

Sommaire: Il n'est pas souhaitable d'utiliser Expert Advisor avec une gestion de l'argent aussi agressive. Réduire le risque.





Conclusion



Brève conclusion : sur la base de ce modèle, vous pouvez implémenter assez rapidement votre idée de trading avec un minimum de temps et d'efforts.



L'optimisation des paramètres du système et des critères de trade ne pose également aucun problème.



Pour créer un système de trading opérationnel plus stable, il est souhaitable d'optimiser tous les paramètres sur des intervalles de temps plus longs.