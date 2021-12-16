Come Creare Rapidamente un Expert Advisor per l’Automated Trading Championship 2010

Introduzione

Al fine di sviluppare un esperto per partecipare all'Automated Trading Championship 2010, usiamo un modello di consulente esperto pronto dall'articolo The Prototype of Trade Robot. Anche il programmatore MQL5 alle prime armi sarà in grado di questo compito, perché per le tue strategie le classi di base, le funzioni, i modelli sono già sviluppati. Basta scrivere una quantità minima di codice per implementare la tua idea di trading.

Selezione della strategia

Scrivere un Expert Advisor

Testing

Ottimizzazione in Strategy Tester

Ottimizzazione della strategia

Test su intervalli diversi

1. Selezione della Strategia



Cosa dovremo preparare:

Si ritiene che il trading con tendenza sia più redditizio del trading in un intervallo e il rimbalzo dai livelli intraday si verifica più frequentemente della rottura dei confini del canale.



Sulla base di queste ipotesi, apriremo la posizione verso la tendenza attuale sul rimbalzo dai confini del canale (Envelope). Chiuderemo la posizione su un segnale per chiudere la posizione o quando verranno raggiunti i livelli di Stop Loss o Take Profit.

Come segnale di tendenza useremo la crescita MACD o la diminuzione sul grafico giornaliero e scambieremo sul rimbalzo dai confini del canale nel timeframe delle ore.

Figura 1. Indicatore MACD sul Grafico Giornaliero EURUSD



Se l'indicatore MACD cresce su due barre in successione, questo è il segnale di Acquisto. Se diminuisce su due barre in successione, questo è il segnale di Vendita.

Figura 2. Rimbalzo del Prezzo dai Limiti delle Envelope





2. Scrivere un Expert Advisor

2.1. Moduli Inclusi

L'esperto utilizzerà la classe ExpertAdvisor del modulo ExpertAdvisor.mqh.

#include <ExpertAdvisor.mqh>

2.2. Variabili di Input



input int SL = 50 ; input int TP = 100 ; input int TS = 50 ; input int FastEMA = 15 ; input int SlowEMA = 26 ; input int MACD_SMA = 1 ; input int EnvelPer = 20 ; input double EnvelDev = 0.4 ; input double Risk = 0.1 ;

2.3. Creare una Classe Ereditata da CExpertAdvisor

class CMyEA : public CExpertAdvisor { protected : double m_risk; int m_sl; int m_tp; int m_ts; int m_pFastEMA; int m_pSlowEMA; int m_pMACD_SMA; int m_EnvelPer; double m_EnvelDev; int m_hmacd; int m_henvel; public : void CMyEA(); void ~CMyEA(); virtual bool Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual bool Main(); virtual void OpenPosition( long dir); virtual void ClosePosition( long dir); virtual long CheckSignal( bool bEntry); };

void CMyEA::~CMyEA() { IndicatorRelease (m_hmacd); IndicatorRelease (m_henvel); }

bool CMyEA::Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (!CExpertAdvisor::Init( 0 ,smb,tf)) return (false); m_risk=Risk; m_tp=TP; m_sl=SL; m_ts=TS; m_pFastEMA=FastEMA; m_pSlowEMA=SlowEMA; m_pMACD_SMA=MACD_SMA; m_EnvelPer = EnvelPer; m_EnvelDev = EnvelDev; m_hmacd= iMACD (m_smb, PERIOD_D1 ,m_pFastEMA,m_pSlowEMA,m_pMACD_SMA, PRICE_CLOSE ); m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev); if (m_hmacd== INVALID_HANDLE ||m_henvel== INVALID_HANDLE ) return (false); m_bInit=true; return (true); }

2.6. Funzione di Trading

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double macd[ 4 ], env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_hmacd, 0 , 0 , 4 ,macd)< 4 || CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ] && macd[ 1 ]<macd[ 2 ] && macd[ 2 ]<macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]&& macd[ 1 ]>macd[ 2 ] && macd[ 2 ]>macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

E così, dopo aver scritto il codice, invia l'esperto risultante allo Strategy Tester.





3. Testing

Nello Strategy Tester per il periodo "Ultimo anno" su EURUSD otteniamo il seguente grafico:

Figura 3. Risultati del Test del Sistema di Trading con i Parametri Iniziali

I risultati non sono impressionanti, quindi iniziamo a ottimizzare i livelli di Stop Loss e Take Profit.





4. Ottimizzazione in Strategy Tester

Ottimizzeremo i parametri Stop Loss e Take Profit all'intervallo 10-500 con il passaggio 50.



Migliori risultati: Stop Loss = 160, Take Profit = 310. Dopo l'ottimizzazione di Stop Loss e Take Profit abbiamo ricevuto il 67% delle negoziazioni redditizie contro il precedente 36% e un utile netto di $ 1522,97. Pertanto, con semplici manipolazioni, abbiamo aggiornato il nostro sistema al pareggio e persino ottenuto un certo profitto.

Figura 4. Risultati del Test del Sistema di Trading con Stop Loss e Take Profit Ottimizzati



Quindi ottimizziamo il periodo e la deviazione delle Envelope.



Il periodo delle envelope cambierà da 10 a 40 con il passaggio 4 e la deviazione - da 0,1 a 1 con il passaggio 0,1.



I migliori risultati di ottimizzazione sono: Periodo degli envelope = 22, Deviazione degli envelope = 0,3. Anche ora abbiamo un utile netto di $ 14418,92 e il 79% dei trade redditizi.

Figura 5. Risultati del Test del Sistema di Trading con periodi e deviazioni di Envelope ottimizzati

Se aumentiamo il rischio a 0,8, otterremo un utile netto di $ 77330,95.

Figura 6. I Risultati del Test del Sistema di Trading con Rischio Ottimizzato

5. Ottimizzazione della Strategia

L'ottimizzazione della strategia può consistere nei seguenti passaggi:

Indicatore di tendenza del cambiamento

Seleziona un altro envelope

Seleziona un altro timeframe

Modificare le condizioni di trading

5.1. Indicatore di Tendenza del Cambiamento

Come possiamo vedere dall'articolo Diversi Modi di Trovare una Tendenza in MQL5, i migliori indicatori di tendenza sono la media mobile e un "fan" delle medie mobili.

Sostituiamo l'indicatore MACD con una semplice media mobile. Il codice dell'esperto può essere trovato nel file Macena.mq5 allegato.

5.2. Seleziona un'Altra Envelope

Oltre all’Envelope puoi anche selezionare un altro envelope a nostra disposizione. Ad esempio, Price Channel, Bollinger Bands o un envelope basato su medie mobili.

Un esempio di esperto, che utilizza MA e Bollinger Bands, può essere trovato nel file Maboll.mq5 allegato.

5.3. Seleziona un Altro Timeframe

Cambiamo il timeframe da grande o minore. Come un timeframe più grande - prendi H4, come il minore - M15, quindi testa e ottimizza il tuo sistema.

A tale scopo, sostituire una sola riga nel codice:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

Nel caso del timeframe H4:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H4 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

Per il timeframe M15:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_M15 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

5.4. Modifica delle Condizioni di Trading

Come esperimento, cambiamo anche le condizioni di trading.

Rendere il sistema in grado di invertire. Compreremo sul rimbalzo dal limite inferiore dell’Envelope e venderemo sul rimbalzo dal limite superiore dell’Envelope. Controllare il sistema senza seguire l'andamento del giorno. Questo viene fatto semplicemente inserendo il seguente codice nel blocco di trading:

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

3. Chiuderemo la posizione corta quando il prezzo non è sceso, ma si è girato ed è salito.

4. Chiuderemo la posizione lunga quando il prezzo non è salito molto, ma si è trasformato ed è sceso.

Puoi inventare molti altri modi per ottimizzare una strategia di trading, alcuni dei quali sono descritti nella letteratura corrispondente.



Ulteriori ricerche dipendono da te.





6. Test su Intervalli Diversi



Testa il nostro Expert Advisor su intervalli di tempo uguali con un turno di 1 mese. Prendiamo "L'anno scorso" come periodo di prova. Periodo di tempo - 3 mesi.

Intervallo di test

Profitto, USD

Trade vantaggiosi

1.01.2010 - 30.03.2010

7239.50 76.92% 1.02.2010 - 30.04.2010 -6577.50 0% 1.03.2010 - 30.05.2010 -8378.50 50% 1.04.2010 - 30.06.2010 -6608.00 0% 1.05.2010 - 30.07.2010 41599.50 80% 1.06.2010 - 30.08.2010 69835.50 85%

Sommario: Non è consigliabile utilizzare l’Expert Advisor con una gestione del denaro così aggressiva. Riduci il rischio.





Conclusione



Breve conclusione: sulla base di questo modello puoi implementare abbastanza rapidamente la tua idea di trading con il minimo di tempo e sforzo.



Anche l'ottimizzazione dei parametri di sistema e dei criteri di trading non crea problemi.



Per creare un sistema di trading funzionante più stabile, è consigliabile ottimizzare tutti i parametri su intervalli di tempo più lunghi.