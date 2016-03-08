Wie man rasch einen Expert Advisor für den Automatisierten Trading-Wettbewerb 2010 erzeugt
Einleitung
Zur Entwicklung eines Experts zur Teilnahme am Automatisierten Trading-Wettbewerb 2010, nehmen wir ein Template des fertigen Expert Advisors aus dem Beitrag Der Prototyp eines Handels-Roboters her. Selbst noch unerfahrene MQL5 Programmierer können diese Aufgabe bewältigen, da ja für die Strategien die grundlegenden Klassen, Funktionen und Templates schon entwickelt sind.. Daher genügt es, nur ein bisschen Code zur Implementierung Ihres Trading-Konzepts zu schreiben.
Und um folgende Punkte müssen wir uns kümmern:
- Wahl der Strategie
- Schreibens eines Expert Advisors
- Test
- Optimierung im Strategie-Tester
- Optimierung der Strategie
- Testen auf verschiedenen Intervallen
1. Wahl der Strategie
Man nimmt an, dass Handeln mit Trends rentabler ist als das Handeln in einem Bereich und dass die Schwungkraft von Intraday-Ebenen öfters auftritt als der Zusammenbruch von Kanalränder.
Ausgehend von diesen Annahmen, eröffnen wir die Position in Richtung des aktuellen Trends auf der Schwungkraft der Kanalränder (Envelopes). Wir schließen die Position bei einem Signal die Position zu schließen oder wenn die Stop Loss- oder Take Profit-Ebenen erreicht sind.
Als Trendsignal verwenden wir das MACD Wachsen oder Schrumpfen auf dem Tageschart und wir handeln au f der Schwungkraft der Kanalränder im Stunden-Zeitraum.
Abb. 1 MACD Indikator auf EURUSD Tageschart
Sobald der MACD Indikator auf zwei Balken in Folge anwächst, ist das das Buy-Signal. Schrumpft er auf zwei Balken in Folge, ist das das Sell-Signal.
Abb. 2 Preissprung von zwei Envelope-Grenzen
2 Einen Expert Advisor schreiben
2.1 Mit eingeschlossene Module
Der Expert wird mit der ExpertAdvisor Klasse aus dem ExpertAdvisor.mqh Modul arbeiten.
#include <ExpertAdvisor.mqh>
2,2. Eingabe-Variablen
input int SL = 50; // Stop Loss distance input int TP = 100; // Take Profit distance input int TS = 50; // Trailing Stop distance input int FastEMA = 15; // Fast EMA input int SlowEMA = 26; // Slow EMA input int MACD_SMA = 1; // MACD signal line input int EnvelPer = 20; // Envelopes period input double EnvelDev = 0.4; // Envelopes deviation input double Risk = 0.1; // Risk
2,3. Erzeugung einer vom CExpertAdvisor vererbten Klasse
class CMyEA : public CExpertAdvisor { protected: double m_risk; // size of risk int m_sl; // Stop Loss int m_tp; // Take Profit int m_ts; // Trailing Stop int m_pFastEMA; // Fast EMA int m_pSlowEMA; // Slow EMA int m_pMACD_SMA; // MACD signal line int m_EnvelPer; // Envelopes period double m_EnvelDev; // Envelopes deviation int m_hmacd; // MACD indicator handle int m_henvel; // Envelopes indicator handle public: void CMyEA(); void ~CMyEA(); virtual bool Init(string smb,ENUM_TIMEFRAMES tf); // initialization virtual bool Main(); // main function virtual void OpenPosition(long dir); // open position on signal virtual void ClosePosition(long dir); // close position on signal virtual long CheckSignal(bool bEntry); // check signal }; //------------------------------------------------------------------2,4. Indikatoren
//------------------------------------------------------------------ void CMyEA::~CMyEA() { IndicatorRelease(m_hmacd); // delete MACD indicator IndicatorRelease(m_henvel); // delete Envelopes indicator } //------------------------------------------------------------------2.5 löschen Variablen initialisieren
//------------------------------------------------------------------ Init bool CMyEA::Init(string smb,ENUM_TIMEFRAMES tf) { if(!CExpertAdvisor::Init(0,smb,tf)) return(false); // initialize parent class // copy parameters m_risk=Risk; m_tp=TP; m_sl=SL; m_ts=TS; m_pFastEMA=FastEMA; m_pSlowEMA=SlowEMA; m_pMACD_SMA=MACD_SMA; m_EnvelPer = EnvelPer; m_EnvelDev = EnvelDev; m_hmacd=iMACD(m_smb,PERIOD_D1,m_pFastEMA,m_pSlowEMA,m_pMACD_SMA,PRICE_CLOSE); // create MACD indicator m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_H1,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator if(m_hmacd==INVALID_HANDLE ||m_henvel==INVALID_HANDLE ) return(false); // if there is an error, then exit m_bInit=true; return(true); // trade allowed }
2,6. Handelsfunktion
//------------------------------------------------------------------ CheckSignal long CMyEA::CheckSignal(bool bEntry) { double macd[4], // Array of MACD indicator values env1[3], // Array of Envelopes' upper border values env2[3]; // Array of Bollinger Bands' lower border values MqlRates rt[3]; // Array of price values of last 3 bars if(CopyRates(m_smb,m_tf,0,3,rt)!=3) // Copy price values of last 3 bars to array { Print("CopyRates ",m_smb," history is not loaded"); return(WRONG_VALUE); } // Copy indicator values to array if(CopyBuffer(m_hmacd,0,0,4,macd)<4 || CopyBuffer(m_henvel,0,0,2,env1)<2 ||CopyBuffer(m_henvel,1,0,2,env2)<2) { Print("CopyBuffer - no data"); return(WRONG_VALUE); } // Buy if MACD is growing and if there is a bounce from the Evelopes' lower border if(rt[1].open<env2[1] && rt[1].close>env2[1] && macd[1]<macd[2] && macd[2]<macd[3]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_BUY:ORDER_TYPE_SELL); // condition for buy // Sell if MACD is dwindling and if there is a bounce from the Evelopes' upper border if(rt[1].open>env1[1] && rt[2].close<env1[1]&& macd[1]>macd[2] && macd[2]>macd[3]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_SELL:ORDER_TYPE_BUY); // condition for sell return(WRONG_VALUE); // if there is no signal } CMyEA ea; // class instance
Nach dem Schreiben des Codes wird dann der entsprechende Expert an den Strategie-Tester geschickt.
3. Test
Wir erhalten im Strategie-Tester für den Zeitraum "Letztes Jahr" auf EURUSD folgendes Chart:
Abb. 3 Testergebnisse des Handelssystems mit Initial-Parametern
Die Ergebnisse hauen einen nicht um, also optimieren wir daher die Stop Loss- und Take Profit-Ebenen.
4. Optimierung im Strategie-Tester
Wir optimieren die Stop Loss und Take Profit-Parameter im Intervall 10-500 mit Schritt 50.
Beste Ergebnisse: Stop Loss = 160, Take Profit = 310. Nach der Stop Loss- und Take Profit-Optimierung erzielten wir 67% gewinnbringenden Handel verglichen mit den vorigen 36%, und einen Nettogewinn von $1522,97. Wir haben unser System also durch einfache Eingriffe auf einen Break-Even ausgebaut und sogar etwas Gewinn gemacht.
Abb. 4 Testergebnisse des Handelssystems mit optimierten Stop Loss und Take Profit
Als nächstes optimieren wir den Envelopes-Zeitraum und die Abweichung.
Der Envelopes-Zeitraum verändert sich von 10 auf 40, mit Schritt 4; die Abweichung von 0,1 auf 1 mit Schritt 0,1.
Die besten Ergebnisse der Optimierung: Envelopes-Zeitraum = 22, Envelopes-Abweichung = 0,3. Selbst jetzt haben wir $14418,92 Nettogewinn und 79% gewinnbringende Handel.
Abb. 5 Testergebnisse des Handelssystems mit optimiertem Envelopes-Zeitraum und Abweichung
Wenn wir das Risiko auf 0,8 erhöhen, erhalten wir $77330,95 Nettogewinn.
Abb. 6 Testergebnisse des Handelssystems mit optimiertem Risiko
5. Optimierung der Strategie
Eine Optimierung der Strategie kann aus folgenden Schritten bestehen:
- Trend-Indikator ändern
- Einen anderen Envelope wählen
- Einen anderen Zeitraum wählen
- Handelsbedingungen ändern
5.1 Trend-Indikator ändern
Wie wir aus dem Beitrag Mehrere Möglichkeiten einen Trend in MQL5 zu entdecken entnehmen können, sind die besten Trend-Indikatoren gleitender Durchschnitt und ein "Fan" des gleitenden Durchschnitts.
Ersetzen wir daher den MACD Indikator durch einfachen gleitenden Durchschnitt. Der Code für den Experten steht in der angehängten Macena.mq5 Datei.
5.2 Einen anderen Envelope wählen
Neben dem Envelope können Sie auch andere, Ihnen zur Verfügung stehende Envelopes wählen. Zum Beispiel: Preiskanal, Bollinger Bänder oder einen auf gleitendem Durchschnitt basierenden Envelope.
Ein Beispiel eines Experten, der MA (gleitender Durchschnitt) und Bollinger Bänder verwendet, ist in der angehängten Maboll.mq5 Datei zu finden.
5.3 Einen andern Zeitraum wählen
Machen wir nun den Zeitraum größer oder kleiner. Nehmen wir H4 als größeren und M15 als kleineren Zeitraum und testen und optimieren dann unser System.
Dazu müssen wir nur eine Zeile im Code ersetzen:
m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_H1,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator
In the case of H4 timeframe:
m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_H4,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator
Für den M15 Zeitraum:
m_henvel=iEnvelopes(m_smb,PERIOD_M15,m_EnvelPer,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,m_EnvelDev); // create Envelopes indicator
5,4. Handelsbedingungen ändern
Und als Experiment verändern wir nun auch noch die Handelsbedingungen.
- Wir erlauben dem System nun, sich umkehren zu können. Wir kaufen auf der Schwungkraft der Untergrenze des Envelopes und verkaufen auf der Schwungkraft seiner Obergrenze.
- Überprüfen Sie das System ohne dem Tagestrend zu folgen. Dies geschieht schlicht durch einfügen des folgenden Codes in den Handelsblock:
//------------------------------------------------------------------ CheckSignal long CMyEA::CheckSignal(bool bEntry) { double env1[3], // Array of Envelopes' upper border values env2[3]; // Array of Bollinger Bands' lower border values MqlRates rt[3]; // Array of price values of last 3 bars if(CopyRates(m_smb,m_tf,0,3,rt)!=3) // Copy price values of last 3 bars to array { Print("CopyRates ",m_smb," history is not loaded"); return(WRONG_VALUE); } // Copy indicator values to array if(CopyBuffer(m_henvel,0,0,2,env1)<2 || CopyBuffer(m_henvel,1,0,2,env2)<2) { Print("CopyBuffer - no data"); return(WRONG_VALUE); } // Buy if there is a bounce from the Evelopes' lower border if(rt[1].open<env2[1] && rt[1].close>env2[1]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_BUY:ORDER_TYPE_SELL); // condition for buy // Sell if there is a bounce from the Evelopes' upper border if(rt[1].open>env1[1] && rt[2].close<env1[1]) return(bEntry ? ORDER_TYPE_SELL:ORDER_TYPE_BUY); // condition for sell return(WRONG_VALUE); // if there is no signal } CMyEA ea; // class instance //------------------------------------------------------------------ OnInit
3. Die Short-Position schließen wir dann, wenn der Preis nicht stark fiel, sondern sich drehte und anstieg.
4. Die Long-Position schließen wir dann, wenn der Preis nicht stark anstieg, sondern sich drehte und fiel.
Sie können zur Optimierung einer Handelsstrategie noch viele weitere Möglichkeiten ersinnen, von denen einige in der entsprechenden Literatur beschrieben werden.
Alle weitere Information liegt bei Ihnen.
6. Tests auf unterschiedlichen Intervallen
Test unseres Expert Advisors auf gleichen Zeit-Intervallen mit einer Verschiebung von 1 Monat. Nehmen wir als Test-Zeitraum das "Letzte Jahr" Zeitspanne - 3 Monate.
|Testintervall
|Gewinn, USD
|Gewinnbringende Handel
|01.01.2010 - 30.03.2010
|7239,50
|76,92%
|1.02.2010 - 30.04.2010
|-6577,50
|0%
|01.03.2010 - 30.05.2010
|-8378,50
|50%
|1.04.2010 - 30.06.2010
|-6608,00
|0%
|01.05.2010 - 30.07.2010
|41599,50
|80%
|01.06.2010 - 30.08.2010
|69835,50
|85%
Fazit
Kurzes Fazit: auf der Basis dieses Templates können Sie Ihr Trading-Konzept rasch mit nur minimalem Zeit- und Kräfteaufwand implementieren.
Auch die Optimierung der System-Parameter und Handels-Kriterien geht vollkommen problemlos vonstatten.
Zur Erzeugung eine gleichmäßiger und stabiler arbeitenden Handelssystems, wird die Optimierung aller Parameter über längere Zeit-Intervalle empfohlen.Auflistung der verwendeten Quellen:
- Beitrag 20 Handelssignale in MQL5.
- Beitrag Der Prototyp eines Handels-Roboters.
- Beitrag Verschiedene Wege zur Ermittlung eines Trends in MQL5c.
- Beitrag Expert Advisors auf Grundlage beliebter Handelssysteme und die Alchemie der Optimierung von Handels-Robotern.
- Beitrag Beschränkungen und Verifizierungen in Expert Advisors.
- Beitrag Einen Expert Advisor mit Hilfe des MQL5 Objekt-orientierten Programmieransatzes schreiben.
- Beitrag Money Management Funktionen in einem Expert Advisor.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/148
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Bitte geben Sie einen Beispielcode für die Regeln von Championship 2010.
Es ist nicht einfach zu codieren, da Position, Order und Deal verwendet werden, um die Order in mql5 zu verwalten, und einige Funktionen wie ordertotal() funktionieren nicht immer richtig.
zum Beispiel, iinsdie Ontrade() Funktion, ordertotal() gibt immer 0 im Testmodus zurück.
Wo befinden sich die Dateien? Ich habe sie in" C:\Programme\MetaTrader 5\MQL5\Experts " und versuche sie zu kompilieren und der Compiler zeigt eine Reihe von Fehlern?!?
Obwohl ich es geschafft habe, einige Indikatoren in MQL5 zu schreiben, gefällt mir der Weg, den MQL geht, nicht... zu kompliziert.
Ich bin auf Win7 x64. Ich kann nicht glauben, dass ich bereits geschriebenen Code nicht verwenden kann...!!!
Hallo, danke für diesen Artikel.
Eine kleine Frage: am Anfang des Programms wird von dem Include "ExpertAdvisor.mqh" gesprochen.
Als ich versucht habe, dies zu codieren, wurde mir gesagt, dass dieses Include nicht existiert.
Wurde der Name geändert, oder mache ich etwas falsch?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.