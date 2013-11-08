利用模糊逻辑创建指标的简单示例
简介
近年来，金融市场分析的多样化方法越来越受到交易者的欢迎。 我也想为此做出点贡献，讲一下如何通过几十行代码的编写来制作一个很好的指标。 而且，我还会简要地向您介绍一下模糊逻辑的基础知识。
1. 模糊逻辑基础知识
有一些简单的表达，比如“……多一点……”、……太快了……”、……几乎没有……”等等，我们该怎样向计算机解释它们的意思呢？ 实际上，通过模糊集理论要素（或是所谓的“隶属函数”）的使用，这是很可能实现的。А. Leonenkov 的书中有一个例子：
我们来讲解一下“热咖啡”一词的隶属函数： 咖啡的温度范围被认为是在 0 到 100 摄氏度之间，原因很简单，如果温度低于 0 度，它会变成冰；而如果温度高于 100 度，它又会蒸发。 非常明显，一杯 20 度的咖啡不能称为“热”，即，“热”分类中的隶属函数等于 0；而如果咖啡达到 70 度，它当然就属于“热”分类，因此，这种情况下的函数值就等于 1。
至于上述两种极端值之间的温度值，情况就不是那么明朗了。 有些人可能会认为一杯 55 度的咖啡“热”，但有些人却认为“不太热”。 此即“模糊性”。
虽然如此，我们还是可以想像出隶属函数的大致模样： 它是“单调递增”的：
上图所示为“分段线性”隶属函数。
由此，可通过下述解析式对该函数进行定义：
我们会在指标中使用此类函数。
2. 隶属函数
不管怎样，任何技术指标的任务，都是确定当前的市场状态（平缓、上升趋势、下降趋势），并生成进入/退出市场的信号。 如何利用隶属函数的帮助实现这些呢？ 非常简单。
首先，我们需要定义边界条件。 我们采用下述边界条件： 对于«100% 上升趋势»而言，会是穿越时间周期为 2、基于典型价格（最高价+最低价+收盘价)/3、轨道线上边界参数为 8，0.08，SMA，Close （收盘） 的 EMA；而对于«100% 下降趋势»而言，则会是穿越带有轨道线下边界参数的相同的 EMA。 位于上述两个条件之间的一切，均被假定为平缓。我们再添加一个带有 32、0.15、SMA 和 Close 参数的轨道线。
结果是我们会得到两个完全相同的隶属函数。 如果两个函数都等于 1，买入信号就会被激活；而如果两个信号都等于 -1，则卖出信号会被激活。因为从 -1 到 1 的范围方便构建图表，所以作为结果的图表会被作为两个函数的算术平均值 F(x)= (f1(x)+f2(x))/2 来获取。
此为其图表样式：
本例中的隶属函数会有如下的图形呈示：
经过分析，可如下编写：
,
a 和 b 分别是包络线的上边界和下边界，而 х 则是 EMA(2) 的一个值。
定义函数之后，我们现在可以更进一步，去编写指标代码。
3. 创建程序代码
首先，我们定义要绘制的内容和方式。
隶属函数计算结果会线性呈现 - 分别为红色和蓝色。
算数平均值会以柱状图的形式、从零线显示，并根据作为结果的函数值，从五种颜色中选择一种上色。
DRAW_COLOR_HISTOGRAM 绘图风格会用于其中。
我们在柱形图上，绘制蓝色和红色矩形作为买入/退出信号，而它们的值则等于 1 或 -1。
现在，是时候运行MetaEditor了，再打开New（新建）->Custom Indicator（自定义指标）->Next...填写 "Parameters" （参数）字段：
创建缓冲区：
点击 "Finish"（结束） 按钮后，我们会收到一份源代码，并实施改进。
首先，我们来定义缓冲区的数量。 其中有七个已通过向导创建完毕（5 个数据缓冲区，2 个颜色缓冲区）。 我们还需要 5 个。
#property indicator_minimum -1.4 // 设置小数值 #property indicator_maximum 1.4 //由于某些原因，EA向导忽略小数部分 #property indicator_buffers 12 // 将值从7改变为12（增加5个缓存）我们来编辑输入参数：
input string txt1="----------"; input int Period_Fast=8; input ENUM_MA_METHOD Method_Fast = MODE_SMA; /*平滑方式*/ //移动平均平滑方式 input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Fast = PRICE_CLOSE; input double Dev_Fast=0.08; input string txt2="----------"; input int Period_Slow=32; input ENUM_MA_METHOD Method_Slow = MODE_SMA; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Slow = PRICE_CLOSE; input double Dev_Slow=0.15; /*偏差参数*/ input string txt3="----------"; input int Period_Signal=2; input ENUM_MA_METHOD Method_Signal = MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Signal = PRICE_TYPICAL; input string txt4="----------";
在已声明的变量后注释非常方便。 注释文本被插入到指标参数窗口当中。
创建列表的可能性也非常有用：
保存指标句柄和缓冲区的变量：
int Envelopes_Fast; // 快速轨道线 int Envelopes_Slow; // 慢速轨道线 int MA_Signal; // 信号线 double Env_Fast_Up[]; // 快速轨道线上轨 double Env_Fast_Dn[]; // 快速轨道线下轨 double Env_Slow_Up[]; // Slow 慢速轨道线上轨 double Env_Slow_Dn[]; // Slow 慢速轨道线下轨 double Mov_Sign[]; // 信号线
现在转到 OnInit() 函数。
我们来完善一些： 指定指标名称，并移除多余的十进制零：
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,1); // 设置显示精度，我们不需要过分精确的值 string name; //指标名称 StringConcatenate(name, "FLE ( ", Period_Fast, " , ", Dev_Fast, " | ", Period_Slow, " , ", Dev_Slow, " | ", Period_Signal, " )"); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,name);
再添加缺失的缓冲区：
SetIndexBuffer(7,Env_Fast_Up,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(8,Env_Fast_Dn,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(9,Env_Slow_Up,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(10,Env_Slow_Dn,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(11,Mov_Sign,INDICATOR_CALCULATIONS);
INDICATOR_CALCULATIONS 参数意味着该缓冲区数据仅用于中间计算。 不会显示于图表上。
注意带颜色缓冲区的指标的声明方式：
SetIndexBuffer(4,SignalBuffer1,INDICATOR_DATA); // 首先是所有指标缓存 SetIndexBuffer(5,SignalBuffer2,INDICATOR_DATA); //这是颜色柱状图2，它有2 个数据缓存 SetIndexBuffer(6,SignalColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);// 然后是颜色缓存。
填写句柄：
Envelopes_Fast = iEnvelopes(NULL,0,Period_Fast,0,Method_Fast,Price_Fast,Dev_Fast); Envelopes_Slow = iEnvelopes(NULL,0,Period_Slow,0,Method_Slow,Price_Slow,Dev_Slow); MA_Signal = iMA(NULL,0,Period_Signal,0,Method_Signal,Price_Signal);
有关 OnInit() 函数的所有工作均已完毕。
现在，我们来创建将用于计算隶属函数值的函数：
double Fuzzy(double x,double a, double c) { double F; if (a<x) F=1; // 100% 上升趋势 else if (x<=a && x>=c) F=(1-2*(a-x)/(a-c));// 平坦 else if (x<c) F=-1; // 100% 下降趋势 return (F); }
准备就绪。 变量与缓冲区已声明，句柄亦已分配。
现在该处理 OnCalculate() 基本函数了。
首先，我们将必要指标的值都写入中间缓冲区。 利用 CopyBuffer() 函数：
CopyBuffer(Envelopes_Fast, // 指标句柄 UPPER_LINE, // 指标缓存 0, // 开始点 0 - 从最开始 rates_total, // 要拷贝多少 - 所有 Env_Fast_Up); // 值所写入的缓存 // - 剩下的实现方式类似 CopyBuffer(Envelopes_Fast,LOWER_LINE,0,rates_total,Env_Fast_Dn); CopyBuffer(Envelopes_Slow,UPPER_LINE,0,rates_total,Env_Slow_Up); CopyBuffer(Envelopes_Slow,LOWER_LINE,0,rates_total,Env_Slow_Dn); CopyBuffer(MA_Signal,0,0,rates_total,Mov_Sign);
我们必须在这里添加计算优化的代码（仅执行最后一个柱的重新计算）：
// 声明开始变量来存储柱形的索引，指标缓存 // 将从中进行重算。 int start; if (prev_calculated==0) // 如果还没有柱形被计算 { start = Period_Slow; // 不是所有的指标都计算到这个值了，因此，没必要执行此代码 } else start=prev_calculated-1; for (int i=start;i<rates_total;i++) { // 剩余的所有代码将写在这里 }
剩下的代码不多了。设置 x、a、b 参数，执行隶属函数值的计算，并将其写入相应缓冲区：
double x = Mov_Sign[i]; // 信号 //设置第一个成员函数的参数： double a1 = Env_Fast_Up[i]; // 上边界 double b1 = Env_Fast_Dn[i]; // <s1设置第一个成员函数的值并将它写入缓存 Rule1Buffer[i] = Fuzzy(x,a1,b1); // 设置第二个成员函数的参数： double a2 = Env_Slow_Up[i]; // 上边界 double b2 = Env_Slow_Dn[i]; // <s1设置第二个成员函数的值并将它写入缓存 Rule2Buffer[i] = Fuzzy(x,a2,b2);
建立了两条指标线。
我们现在来计算结果值。
ResultBuffer[i] = (Rule1Buffer[i]+Rule2Buffer[i])/2;
然后，再将柱形图涂上对应的颜色： 因为我们有五种颜色，所以 ResultColors[i] 的值从 0 到 4。
一般来讲，可能颜色的数量有 64 种。所以，这可是发挥个人创新能力的一次好机会。
for (int ColorIndex=0;ColorIndex<=4;ColorIndex++) { if (MathAbs(ResultBuffer[i])>0.2*ColorIndex && MathAbs(ResultBuffer[i])<=0.2*(ColorIndex+1)) { ResultColors[i] = ColorIndex; break; } }
接下来我们要绘制信号矩形。 采用 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 绘图风格。
它拥有两个带柱形图的数据缓冲区，和一个在前两者之间建立的颜色缓冲区。
数据缓冲区的值始终相同： 1.1 和 1.3 作为买入信号，-1.1 和 -1.3 作为卖出信号。
EMPTY_VALUE 意味着没有信号。
if (ResultBuffer[i]==1) { SignalBuffer1[i]=1.1; SignalBuffer2[i]=1.3; SignalColors[i]=1; } else if (ResultBuffer[i]==-1) { SignalBuffer1[i]=-1.1; SignalBuffer2[i]=-1.3; SignalColors[i]=0; } else { SignalBuffer1[i]=EMPTY_VALUE; SignalBuffer2[i]=EMPTY_VALUE; SignalColors[i]=EMPTY_VALUE; }
点击 "Compile" （编译），瞧！
总结
还可以添加什么？ 我在本文中讲到的是最基础的模糊逻辑方法。
这里有足够的空间容纳各种试验。 比如说，我们可以利用下述函数：
我觉得对于您来说，要为其编写解析式并找出合适条件，并不难。
祝您好运！
模糊逻辑甚至没有模糊逻辑的味道。不仅归属函数超出了 "标准 "范围 [0,1] 到 [-1,1]，而且归属函数的计算是以模糊指标的形式呈现的，与现实不符。去模糊化阶段尚未通过。买卖条件是编造的。没有功劳也有苦劳。最好将文章改名为 "基于概率的指标强度"，因为这里没有模糊逻辑，只有概率，而概率也需要归一化。
+1
我来写同样的东西，这是您详尽的评论:)
标题有误导性，这里没有模糊逻辑，我猜作者没有读过他的参考书或者误解了它们。至于其他方面，这是一篇经典的 "注释代码 "无聊文章。
不要在这篇文章上浪费时间。