利用模糊逻辑创建指标的简单示例

简介

近年来，金融市场分析的多样化方法越来越受到交易者的欢迎。 我也想为此做出点贡献，讲一下如何通过几十行代码的编写来制作一个很好的指标。 而且，我还会简要地向您介绍一下模糊逻辑的基础知识。

如果您对此感兴趣，想要更深入地钻研，请参阅下述文献：

1. 模糊逻辑基础知识

有一些简单的表达，比如“……多一点……”、……太快了……”、……几乎没有……”等等，我们该怎样向计算机解释它们的意思呢？ 实际上，通过模糊集理论要素（或是所谓的“隶属函数”）的使用，这是很可能实现的。А. Leonenkov 的书中有一个例子：

我们来讲解一下“热咖啡”一词的隶属函数： 咖啡的温度范围被认为是在 0 到 100 摄氏度之间，原因很简单，如果温度低于 0 度，它会变成冰；而如果温度高于 100 度，它又会蒸发。 非常明显，一杯 20 度的咖啡不能称为“热”，即，“热”分类中的隶属函数等于 0；而如果咖啡达到 70 度，它当然就属于“热”分类，因此，这种情况下的函数值就等于 1。

至于上述两种极端值之间的温度值，情况就不是那么明朗了。 有些人可能会认为一杯 55 度的咖啡“热”，但有些人却认为“不太热”。 此即“模糊性”。

虽然如此，我们还是可以想像出隶属函数的大致模样： 它是“单调递增”的：

上图所示为“分段线性”隶属函数。

由此，可通过下述解析式对该函数进行定义：

我们会在指标中使用此类函数。

2. 隶属函数

不管怎样，任何技术指标的任务，都是确定当前的市场状态（平缓、上升趋势、下降趋势），并生成进入/退出市场的信号。 如何利用隶属函数的帮助实现这些呢？ 非常简单。

首先，我们需要定义边界条件。 我们采用下述边界条件： 对于«100% 上升趋势»而言，会是穿越时间周期为 2、基于典型价格（最高价+最低价+收盘价)/3、轨道线上边界参数为 8，0.08，SMA，Close （收盘） 的 EMA；而对于«100% 下降趋势»而言，则会是穿越带有轨道线下边界参数的相同的 EMA。 位于上述两个条件之间的一切，均被假定为平缓。我们再添加一个带有 32、0.15、SMA 和 Close 参数的轨道线。

结果是我们会得到两个完全相同的隶属函数。 如果两个函数都等于 1，买入信号就会被激活；而如果两个信号都等于 -1，则卖出信号会被激活。因为从 -1 到 1 的范围方便构建图表，所以作为结果的图表会被作为两个函数的算术平均值 F(x)= (f1(x)+f2(x))/2 来获取。

此为其图表样式：

本例中的隶属函数会有如下的图形呈示：

经过分析，可如下编写：

,

a 和 b 分别是包络线的上边界和下边界，而 х 则是 EMA(2) 的一个值。

定义函数之后，我们现在可以更进一步，去编写指标代码。





3. 创建程序代码

首先，我们定义要绘制的内容和方式。

隶属函数计算结果会线性呈现 - 分别为红色和蓝色。

算数平均值会以柱状图的形式、从零线显示，并根据作为结果的函数值，从五种颜色中选择一种上色。

DRAW_COLOR_HISTOGRAM 绘图风格会用于其中。

我们在柱形图上，绘制蓝色和红色矩形作为买入/退出信号，而它们的值则等于 1 或 -1。

现在，是时候运行MetaEditor了，再打开New（新建）->Custom Indicator（自定义指标）->Next...填写 "Parameters" （参数）字段：

创建缓冲区：

点击 "Finish"（结束） 按钮后，我们会收到一份源代码，并实施改进。

首先，我们来定义缓冲区的数量。 其中有七个已通过向导创建完毕（5 个数据缓冲区，2 个颜色缓冲区）。 我们还需要 5 个。

#property indicator_minimum - 1.4 #property indicator_maximum 1.4 #property indicator_buffers 12

input string txt1= "----------" ; input int Period_Fast= 8 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Fast = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Fast = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Fast= 0.08 ; input string txt2= "----------" ; input int Period_Slow= 32 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Slow = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Slow = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Slow= 0.15 ; input string txt3= "----------" ; input int Period_Signal= 2 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Signal = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Signal = PRICE_TYPICAL ; input string txt4= "----------" ;

我们来编辑输入参数：

在已声明的变量后注释非常方便。 注释文本被插入到指标参数窗口当中。

创建列表的可能性也非常有用：

保存指标句柄和缓冲区的变量：

int Envelopes_Fast; int Envelopes_Slow; int MA_Signal; double Env_Fast_Up[]; double Env_Fast_Dn[]; double Env_Slow_Up[]; double Env_Slow_Dn[]; double Mov_Sign[];

现在转到 OnInit() 函数。

我们来完善一些： 指定指标名称，并移除多余的十进制零：

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 1 ); string name; StringConcatenate (name, "FLE ( " , Period_Fast, " , " , Dev_Fast, " | " , Period_Slow, " , " , Dev_Slow, " | " , Period_Signal, " )" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,name);

再添加缺失的缓冲区：

SetIndexBuffer ( 7 ,Env_Fast_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,Env_Fast_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,Env_Slow_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,Env_Slow_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,Mov_Sign, INDICATOR_CALCULATIONS );

INDICATOR_CALCULATIONS 参数意味着该缓冲区数据仅用于中间计算。 不会显示于图表上。

注意带颜色缓冲区的指标的声明方式：

SetIndexBuffer ( 4 ,SignalBuffer1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,SignalBuffer2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 6 ,SignalColors, INDICATOR_COLOR_INDEX );

填写句柄：

Envelopes_Fast = iEnvelopes ( NULL , 0 ,Period_Fast, 0 ,Method_Fast,Price_Fast,Dev_Fast); Envelopes_Slow = iEnvelopes ( NULL , 0 ,Period_Slow, 0 ,Method_Slow,Price_Slow,Dev_Slow); MA_Signal = iMA ( NULL , 0 ,Period_Signal, 0 ,Method_Signal,Price_Signal);

有关 OnInit() 函数的所有工作均已完毕。

现在，我们来创建将用于计算隶属函数值的函数：

double Fuzzy( double x, double a, double c) { double F; if (a<x) F= 1 ; else if (x<=a && x>=c) F=( 1 - 2 *(a-x)/(a-c)); else if (x<c) F=- 1 ; return (F); }

准备就绪。 变量与缓冲区已声明，句柄亦已分配。

现在该处理 OnCalculate() 基本函数了。



首先，我们将必要指标的值都写入中间缓冲区。 利用 CopyBuffer() 函数：

CopyBuffer (Envelopes_Fast, UPPER_LINE , 0 , rates_total, Env_Fast_Up); CopyBuffer (Envelopes_Fast, LOWER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Fast_Dn); CopyBuffer (Envelopes_Slow, UPPER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Slow_Up); CopyBuffer (Envelopes_Slow, LOWER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Slow_Dn); CopyBuffer (MA_Signal, 0 , 0 ,rates_total,Mov_Sign);

我们必须在这里添加计算优化的代码（仅执行最后一个柱的重新计算）：

int start; if (prev_calculated== 0 ) { start = Period_Slow; } else start=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { }

剩下的代码不多了。

double x = Mov_Sign[i]; double a1 = Env_Fast_Up[i]; double b1 = Env_Fast_Dn[i]; <s1设置第一个成员函数的值 Rule1Buffer[i] = Fuzzy(x,a1,b1); double a2 = Env_Slow_Up[i]; double b2 = Env_Slow_Dn[i]; <s1设置第二个成员函数的值 Rule2Buffer[i] = Fuzzy(x,a2,b2);

设置 x、a、b 参数，执行隶属函数值的计算，并将其写入相应缓冲区：

建立了两条指标线。

我们现在来计算结果值。

ResultBuffer[i] = (Rule1Buffer[i]+Rule2Buffer[i])/ 2 ;

然后，再将柱形图涂上对应的颜色： 因为我们有五种颜色，所以 ResultColors[i] 的值从 0 到 4。

一般来讲，可能颜色的数量有 64 种。所以，这可是发挥个人创新能力的一次好机会。

for ( int ColorIndex= 0 ;ColorIndex<= 4 ;ColorIndex++) { if ( MathAbs (ResultBuffer[i])> 0.2 *ColorIndex && MathAbs (ResultBuffer[i])<= 0.2 *(ColorIndex+ 1 )) { ResultColors[i] = ColorIndex; break ; } }

接下来我们要绘制信号矩形。 采用 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 绘图风格。

它拥有两个带柱形图的数据缓冲区，和一个在前两者之间建立的颜色缓冲区。

数据缓冲区的值始终相同： 1.1 和 1.3 作为买入信号，-1.1 和 -1.3 作为卖出信号。

EMPTY_VALUE 意味着没有信号。

if (ResultBuffer[i]== 1 ) { SignalBuffer1[i]= 1.1 ; SignalBuffer2[i]= 1.3 ; SignalColors[i]= 1 ; } else if (ResultBuffer[i]==- 1 ) { SignalBuffer1[i]=- 1.1 ; SignalBuffer2[i]=- 1.3 ; SignalColors[i]= 0 ; } else { SignalBuffer1[i]= EMPTY_VALUE ; SignalBuffer2[i]= EMPTY_VALUE ; SignalColors[i]= EMPTY_VALUE ; }

点击 "Compile" （编译），瞧！

总结

还可以添加什么？ 我在本文中讲到的是最基础的模糊逻辑方法。

这里有足够的空间容纳各种试验。 比如说，我们可以利用下述函数：

我觉得对于您来说，要为其编写解析式并找出合适条件，并不难。

祝您好运！