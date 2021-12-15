Otomatik Alım Satım Şampiyonası 2010 için Bir Expert Advisor Nasıl Hızlı Bir Şekilde Oluşturulur?

Giriş

Otomatik Alım Satım Şampiyonası 2010'a katılacak bir expert geliştirmek için Alım Satım Prototipi makalesinden hazır bir expert advisor şablonu kullanalım. Acemi bir MQL5 programcısı dahi bu görevi yerine getirebilir; zira stratejileriniz için temel sınıflar, işlevler, şablonlar zaten geliştirildi. Alım satım fikrinizi uygulamak için minimum miktarda kod yazmanız yeterlidir.

Hazırlamamız gerekenler şu şekildedir:

Trend ile alım satımın, bir aralıkta alım satım yapmaktan daha karlı olduğuna ve gün içi düzeylerinden sıçramanın, kanal sınırlarının bozulmasından daha sık meydana geldiğine inanılmaktadır.



Bu varsayımlara dayanarak, kanal sınırlarından (Zarflar) sıçramadaki mevcut eğilime doğru pozisyon açacağız. Pozisyonu kapatmak için bir sinyalde veya Zararı Durdur veya Kar Al düzeylerine ulaşıldığında pozisyonu kapatacağız.

Trend sinyali olarak günlük grafikte MACD büyümesini veya küçülmesini kullanacağız ve saat zaman diliminde kanal sınırlarından sıçrama üzerinden alım satım yapacağız.

Şekil 1. EURUSD Günlük Grafiğinde MACD Göstergesi



MACD göstergesi art arda iki çubuk üzerinde büyürse bu, Al sinyalidir. Art arda iki çubukta küçülürse bu, Sat sinyalidir.

Şekil 2. Zarf Sınırlarından Fiyat Sıçraması





2. Bir Expert Advisor Yazma

2.1. Dahil Edilen Modüller

Expert, ExpertAdvisor.mqh modülünden ExpertAdvisor sınıfını kullanacaktır.

#include <ExpertAdvisor.mqh>

2.2. Giriş Değişkenleri



input int SL = 50 ; input int TP = 100 ; input int TS = 50 ; input int FastEMA = 15 ; input int SlowEMA = 26 ; input int MACD_SMA = 1 ; input int EnvelPer = 20 ; input double EnvelDev = 0.4 ; input double Risk = 0.1 ;

2.3. CExpertAdvisor'dan Devralınan Bir Sınıf Oluşturun

class CMyEA : public CExpertAdvisor { protected : double m_risk; int m_sl; int m_tp; int m_ts; int m_pFastEMA; int m_pSlowEMA; int m_pMACD_SMA; int m_EnvelPer; double m_EnvelDev; int m_hmacd; int m_henvel; public : void CMyEA(); void ~CMyEA(); virtual bool Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual bool Main(); virtual void OpenPosition( long dir); virtual void ClosePosition( long dir); virtual long CheckSignal( bool bEntry); };

void CMyEA::~CMyEA() { IndicatorRelease (m_hmacd); IndicatorRelease (m_henvel); }

bool CMyEA::Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (!CExpertAdvisor::Init( 0 ,smb,tf)) return (false); m_risk=Risk; m_tp=TP; m_sl=SL; m_ts=TS; m_pFastEMA=FastEMA; m_pSlowEMA=SlowEMA; m_pMACD_SMA=MACD_SMA; m_EnvelPer = EnvelPer; m_EnvelDev = EnvelDev; m_hmacd= iMACD (m_smb, PERIOD_D1 ,m_pFastEMA,m_pSlowEMA,m_pMACD_SMA, PRICE_CLOSE ); m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev); if (m_hmacd== INVALID_HANDLE ||m_henvel== INVALID_HANDLE ) return (false); m_bInit=true; return (true); }

2.6. Alım Satım İşlevi

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double macd[ 4 ], env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_hmacd, 0 , 0 , 4 ,macd)< 4 || CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ] && macd[ 1 ]<macd[ 2 ] && macd[ 2 ]<macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]&& macd[ 1 ]>macd[ 2 ] && macd[ 2 ]>macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

Ve böylece, kodu yazdıktan sonra, ortaya çıkan expert'i Strateji Test Cihazı'na gönderin.





3. Test

EURUSD'deki "Geçen yıl" dönemi için Strateji Test Cihazında aşağıdaki tabloyu alıyoruz:

Şekil 3. Alım Satım Sisteminin Başlangıç Parametreleriyle Test Edilmesine İlişkin Sonuçlar

Sonuçlar etkileyici değil; bu nedenle Zararı Durdur ve Kar Al düzeylerini optimize etmeye başlayalım.





4. Strateji Test Cihazında Optimizasyon

Adım 50 ile 10-500 aralığında Zararı Durdur ve Kar Al parametrelerini optimize edeceğiz.



En iyi sonuçlar şu şekildedir: Zararı Durdur = 160, Kar Al = 310. Zararı Durdur ve Kar Al optimizasyonundan sonra, önceki %36'lık karlı alım satımların %67'sini ve 1522.97$'lık net karı aldık. Böylece, basit işlemlerle, sistemimizi başabaş ve hatta bir miktar kar elde edecek şekilde yükselttik.

Şekil 4. Alım Satım Sisteminin Optimize Edilmiş Zararı Durdur ve Kar Al ile Test Edilmesine İlişkin Sonuçlar



Şimdi Zarflar dönemini ve sapmasını optimize edelim.



Zarf dönemi, adım 4'te 10'dan 40'a ve sapma, adım 0,1'de 0,1'den 1'e değişecektir.



En iyi optimizasyon sonuçları şu şekildedir: Zarf dönemi = 22, Zarf sapması = 0,3. Şu anda dahi 14418.92$ net kar ve %79 karlı alım satım işlemine sahibiz.

Şekil 5. Alım Satım Sisteminin Optimize Edilmiş Zarfların Dönem ve Sapmasıyla Test Edilmesine İlişkin Sonuçlar

Riski 0,8'e çıkarırsak, 77330,95$ net kar elde ederiz.

Şekil 6. Alım Satım Sisteminin Optimize Edilmiş Riskle Test Edilmesine İlişkin Sonuçlar

5. Stratejinin Optimizasyonu

Stratejinin optimizasyonu aşağıdaki adımlardan oluşabilir:

Trend göstergesini değiştirme

Başka bir zarf seçme

Başka bir zaman dilimi seçme

Alım satım koşullarını değiştirme

5.1. Trend Göstergesini Değiştirme

MQL5'te Trend Bulmanın Birkaç Yolu makalesinden görebileceğimiz gibi, en iyi trend göstergeleri hareketli ortalama ve hareketli ortalamaların "yelpazesi"dir.

MACD göstergesini basit hareketli ortalama ile değiştirelim. Expert'in kodu ekteki Macena.mq5 dosyasında bulunabilir.

5.2. Başka Bir Zarf Seçme

Zarflar'ın yanı sıra elimizin altındaki başka bir zarfı da seçebilirsiniz. Örneğin, Fiyat Kanalı, Bollinger Bantları veya hareketli ortalamalara dayalı bir zarf.

MA ve Bollinger Bantlarını kullanan bir expert örneği, ekteki Maboll.mq5 dosyasında bulunabilir.

5.3. Başka Bir Zaman Dilimi Seçme

Zaman dilimini daha büyük veya daha küçük olarak değiştirelim. Daha büyük bir zaman dilimi olarak H4'ü, daha küçük bir zaman dilimi olarak M15'i alın ve ardından sisteminizi test edin ve optimize edin.

Bunu yapmak için koddaki yalnızca bir satırı değiştirin:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

H4 zaman dilimi durumunda:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H4 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

M15 zaman dilimi için:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_M15 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

5.4. Alım Satım Koşullarını Değiştirme

Denemek için alım satım koşullarını da değiştirelim.

Sistemi tersine çevirebilir hale getirin. Zarfın alt sınırından sıçrama üzerine satın alacağız ve Zarfın üst sınırından sıçrama üzerine satış yapacağız. Sistemi, gün trendini takip etmeden kontrol edin. Bu işlem, basitçe aşağıdaki kodun alım satım bloğuna eklenmesiyle yapılır:

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " history is not loaded" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - no data" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

3. Kısa pozisyonu, fiyat çok düşmediği, tersine döndüğü ve yükseldiği zaman kapatacağız.

4. Uzun pozisyonu, fiyat fazla yükselmediği, tersine döndüğü ve düştüğü zaman kapatacağız.

Bir alım satım stratejisini optimize etmek için birçok başka yol bulabilirsiniz; bunlardan bazıları ilgili literatürde açıklanmıştır.



Daha fazla araştırma yapıp yapmamak size kalmış.





6. Farklı Aralıklarda Test Etme



Expert Advisor'ımızı 1 aylık bir kayma ile eşit zaman aralıklarında test edin. Test dönemi olarak "geçen yılı" ele alalım. Süre - 3 ay.

Test aralığı

Kar, USD

Karlı alım satımlar

1.01.2010 - 30.03.2010

7239,50 %76,92 1.02.2010 - 30.04.2010 -6577,50 %0 1.03.2010 - 30.05.2010 -8378,50 %50 1.04.2010 - 30.06.2010 -6608,00 %0 1.05.2010 - 30.07.2010 41599,50 %80 1.06.2010 - 30.08.2010 69835,50 %85

Özet: Böyle agresif bir para yönetimi ile Expert Advisor'ın kullanılması arzu edilmez. Riski azaltın.





Sonuç



Kısa sonuç: Bu şablona dayanarak, alım satım fikrinizi minimum zaman ve çaba ile oldukça hızlı bir şekilde uygulayabilirsiniz.



Sistem parametrelerinin ve alım satım kriterlerinin optimizasyonu da sorun yaratmaz.



Daha istikrarlı çalışan bir alım satım sistemi oluşturmak için, tüm parametrelerin daha uzun zaman aralıklarında optimize edilmesi arzu edilir.